REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Przestańcie płakać po Yellowstone. 6. sezon zaraz będzie

"Yellowstone" skończyło się jakieś dwa lata temu. Od tamtej pory fani czekają na kontynuację z prawdziwego zdarzenia. A ta właśnie nadchodzi. Zapowiada się bowiem, że "Ranczo Duttonów" będziemy oglądać, jakby to był 6. sezon oryginalnego serialu. Produkcja pojawi się na SkyShowtime już w przyszłym miesiącu.

Rafał Christ
REKLAMA

To nie jest tak, że w uniwersum "Yellowstone" nic się nie dzieje. Ono prężnie się rozwija. Na przestrzeni paru ostatnich tygodniu dostaliśmy przecież dwa seriale mniej lub bardziej z nim powiązane. "Marshals: Historia Yellowstone" przedstawia dalsze losy Kayce Duttona, zmieniając się w kryminalny procedural. Z drugiej strony mamy "The Madison", które zapowiadano co prawda jako kontynuację produkcji głównej, ale bardziej sprawdza się jako samodzielna opowieść niż rzeczywisty sequel sagi rodu Duttonów.

W przeciwieństwie do dotychczasowych spin-offów "Ranczo Duttonów" zaoferuje widzom vibe "Yellowstone". Skąd to wiadomo? Jest kilka przesłanek. Zacznijmy od fabuły. Produkcja przedstawia historię Beth i Ripa, którzy po wydarzeniach z "Yellowstone" przenoszą się na własne, mniejsze ranczo w Teksasie. Muszą walczyć o swoją ziemię, jednocześnie dbając o wychowanie młódego Cartera.

SERIALE Z UNIWERSUM "YELLOWSTONE" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
YELLOWSTONE
SkyShowtime
REKLAMA

Ranczo Duttonów jak 6. sezon Yellowstone

"Ranczo Duttonów" nie zmienia więc formuły jak "Marshals", ani nie skupia się na nowych bohaterach jak "The Madison". Dlatego właśnie zapowiada się na pierwszą pełnoprawną kontynuację "Yellowstone". Potwierdza to zresztą udostępniony niedawno zwiastun.

Wystarczy pobieżny rzut oka na powyższy trailer, aby uwierzyć niedawnym słowom reżysera nadchodzącego serialu. W wywiadzie dla Collider Greg Yaitanes stwierdził bowiem, że wiele osób zaangażowanych w produkcję "Rancza Duttonów" czuło się, jakby pracowało nad 6. sezonem "Yellowstone". Wypowiedź ta padła przy okazji pytania o ewentualny crossover nadchodzącego tytułu z "Marshals".

Dużo o tym rozmawialiśmy, bo każde z nich chce być w serialu drugiego. Wydaje mi się, że Kayce powinien pojawić się w "Ranczu Duttonów". Jako fan oszalałbym wtedy. Byłoby to bardzo fajne. Nie wiem po prostu, czy Beth odnalazłaby się równie dobrze w świecie "Marshals". Kayce naturalnie wpasowałby się w "Ranczo Duttonów", bo jest podobne do "Yellowstone". Wiele osób zaangażowanych w "Ranczo Duttonów" czuło się, jakby robiło 6. sezon "Yellowstone"

- powiedział Yaitanes w przywołanym wywiadzie.

Niedługo przekonamy się, czy zapewnienia reżysera nie są na wyrost. Premiera "Rancza Duttonów" zbliża się wielkimi krokami. Najnowszy serial z uniwersum "Yellowstone" zadebiutuje na SkyShowtime już 22 maja.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
13.04.2026 18:02
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA