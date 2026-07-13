Netflix też ma swoje Yellowstone. Nowe odcinki już zaraz

Widzowie przyzwyczaili się już, że uniwersum Taylora Sheridana rozrasta się z prędkością galopującego na stepie konia. Rozległa saga wielopokoleniowej rodziny Duttonów obejmuje nie tylko "Yellowstone", ale również "1883", "1923", "Marshals", "Ranczo Duttonów" czy "Madison". Na tym uniwersum z pewnością się nie zakończy, bo zostały już zapowiedziane kolejne prequele i spin-offy. Za granicą wspomniane produkcje można oglądać na Paramount+, natomiast polscy widzowie śledzą losy bohaterów w SkyShowtime.

Produkcje Sheridana zapoczątkowały szał na westerny, którego Netflix najwyraźniej pozazdrościł. W związku z tym w serwisie pojawił się serial o podobnym klimacie. Pierwszy sezon został przyjęty przez widzów bardzo dobrze, a już za kilka dni na platformie zadebiutują nowe odcinki. To idealny moment, aby nadrobić poprzednią odsłonę.

Ransom Canyon - 2. sezon serialu zmierza na Netflix

"Ransom Canyon" to produkcja stworzona przez April Blair. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, to czas nadrobić zaległości. Pierwszy sezon produkcji, który zadebiutował w kwietniu ubiegłego roku, okazał się wielkim hitem i niedługo po jego premierze Netflix przedłużył serial na 2. sezon. Kiedy będzie można go obejrzeć? Już niebawem. Nowe odcinki, a będzie ich w sumie 8, zadebiutują na Netfliksie 23 lipca.

Akcja serialu rozgrywa się w tytułowym Ransom Canyon i koncentruje się na trzech ranczerskich rodzinach, które spierają się o ziemię. Produkcja śledzi przede wszystkim losy Statena Kirklanda (Josh Duhamel) oraz jego wieloletniej przyjaciółki, Quinn O'Grady (Minka Kelly). Tymczasem do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj, który zaczyna odgrzebywać dawno zakopane tajemnice. W tej sytuacji Staten będzie musiał walczyć nie tylko o miejsce, które nazywa swoim domem, ale również o wielką miłość.

Pod koniec 1. sezonu Quinn opuściła Ransom Canyon i wyjechała do Nowego Jorku, przez co jej relacja ze Statenem ucierpiała. W 2. sezonie Quinn wraca na ranczo, a Staten jest gotów walczyć o to, by o nią walczyć. Pojawia się jednak problem - kobieta związała się już z tajemniczym Oliverem (Ben Robson), który poprosił ją o rękę. Co spotka głównych oraz drugoplanowych bohaterów? Odpowiedź nadejdzie wraz z premierą nowych odcinków w serwisie Netflix.

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