Czy Ransom Canyon dostanie 3. sezon? Co dalej z "Yellowstone Netfliksa"?

W 2. sezonie „Ransom Canyon”, który wpadł do Netfliksa 23 lipca, akcja rozpoczyna się sześć miesięcy po tym, jak Quinn O’Grady wyjechała do Nowego Jorku. Jej powrót sprawia, że Staten Kirkland zaczyna na nowo zastanawiać się nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne - przestaje skupiać się wyłącznie na ochronie rodzinnej ziemi i zaczyna walczyć o odbudowanie relacji z kobietą, która zna go przecież najlepiej.

Wszystkie nasze historie wynikają z tych trzech pytań: co zostawiasz za sobą? Kogo kochasz? Co oznacza dla ciebie dom, to miejsce i ta ziemia?



- przypomniała showrunnerka serialu podczas rozmowy z Tudum.

A co twórczyni zdradziła na temat kontynuacji?

Ransom Canyon, sezon 3. - co wiemy? Kiedy premiera?

W momencie publikacji tego artykułu serial „Ransom Canyon” nie został jeszcze oficjalnie przedłużony przez Netflix na 3. sezon. Jak to zwykle bywa, wszystko zależy od oglądalności, której wyników jeszcze nie znamy. Prognozy są względnie optymistyczne - serial szybko wpadł do TOP 10 najpopularniejszych seriali na Netfliksie w wielu krajach, nie można jednak powiedzieć, by w każdym przypadku zostawiał konkurencję w tyle. W Polsce plasuje się teraz na 4. miejscu, ustępując choćby „Za wszelką cenę”, które miało swoją premierę ponad miesiąc temu (co jest, swoją drogą, dość imponujące). Z drugiej strony - w USA zajmuje 1. miejsce.



Co najważniejsze: twórcy planują kontynuować historię, o ile Netflix da im na to zielone światło. Showrunnerka April Blair oficjalnie potwierdziła, że ekipa planuje zrealizować 3. odsłonę, a prace nad skryptami już trwają.

W 3. sezonie zamierzamy rozbudować ten świat o kolejne obszary. Na pewno pojawi się duże wydarzenie, w którym Claire w jakiś sposób będzie musiała uczestniczyć - czy osobiście, czy przez FaceTime z zastępcą szeryfa z Encinitas, tego jeszcze nie wiemy, bo nie dotarliśmy jeszcze do tego odcinka. Obecnie pracujemy w pokoju scenarzystów nad 3. serią, ale jesteśmy dopiero na początku tego procesu



- zdradziła w rozmowie z TVLine.

Optymizmem napawa również fakt, że materiał źródłowy oferuje jeszcze wiele historii do wykorzystania. „Ransom Canyon” bazuje na ośmioksiążkowej serii Jodi Thomas - choć April Blair wprowadziła kilka zmian względem oryginalnej fabuły. Sama autorka jest z nich jednak zadowolona.

[Blair] zamieniła te postacie i moją historię we wciągający, idealny do oglądania maratonowego serial. Uwielbiam też poboczne wątki i zwroty akcji, które dodała



- powiedziała autorka w rozmowie z Today.

2. sezon „Ransom Canyon” został ogłoszony dwa miesiące po premierze „jedynki”. Tym razem raczej nie będziemy musieli czekać tak długo.



Premiery obu sezonów dzielił zaledwie rok.

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