Gwiazda najlepszego serialu Yellowstone potwierdza: zaraz wracamy

Na taki sequel czekali fani "Yellowstone". W przeciwieństwie do "Marshals" nie zmiania on bowiem formuły serialu głównego. "Ranczo Duttonów" może pochwalić się tym samym klimatem, podobnym tonem i nawet motywami fabularnymi. Dzięki temu widzowie się w nim zakochali. Od lipca, kiedy to 1. sezon dobiegł końca, czekają na nowe odcinki.

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Bo jeszcze przed końcem "Rancza Duttonów" okazało się, że dostaniemy 2. sezon. Scenarzyści szybko wzięli się do roboty. Trochę to trwało, ale już zbliża się czas wejścia na plan. Gwiazda serialu zdradza, kiedy dokładnie ruszą zdjęcia, dzięki czemu możemy też wysnuć pewne wnioski na temat daty premiery nowych odcinków.

"RANCZO DUTTONÓW" OBEJRZYSZ NA:

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Ranczo Duttonów - kiedy powrót sequela Yellowstone?

Kelly Reilly, która wciela się w Beth Dutton, pojawiła się w tym tygodniu na zorganizowanej przez Paramount prezentacji Paramount UK Upfront. Jak podaje Deadline, gwiazda "Rancza Duttonów potwierdziła, że ekipa powoli szukuje się do powrotu na plan. Zdjęcia mają się bowiem rozpocząć na początku 2027 roku.

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Słowa Kelly Reilly oznaczają, że wszystko idzie zgodnie z wcześiej ustalonym planem. Już parę miesięcy temu mówiła, że zdjęcia do 2. sezonu "Rancza Duttonów" rozpoczną się właśnie na początku 2027 roku. Kiedy w takim razie możemy spodziewać się nowych odcinków?

Oficjalnej daty premiery 2. sezonu "Rancza Duttonów" jeszcze nie ma. Ba! Paramount nie ujawnił nawet okna czasowego, kiedy możemy się nowych odcinków spodziewać. Aczkolwiek wygląda na to, że będzie to wyglądało podobnie jak w przypadku "Yellowstone". Sequel może powrócić pod koniec przyszłego roku. W Polsce nadchodzących epizodów należy wypatrywać oczywiście na SkyShowtime.

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