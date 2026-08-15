Najbardziej napakowany serial akcji przejął Prime Video. Nie ma mocnych
Nie mogło być inaczej. Cały świat z zapartym tchem wyczekiwał tej premiery na Prime Video. I wreszcie uwielbiany serial akcji powrócił. Teraz, jak zwykle zresztą, robi rozróbę na platformie Amazona. Błyskawicznie wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
Wszystkie inne premiery poszły w odstawkę. Jeszcze przed środą na Prime Video rządziło "Sterling Point" - nowy dramat o dojrzewaniu, w którym 17-latka odziedzicza po nieznanym sobie dziadku wyspę i stopniowo odkrywa jej tajemnice, w tym tajemnice rodzinne. Serial musiał jednak zejść z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Bo "Reacher" nie daje sobie w kaszę dmuchać.
"Reacher" jest po prostu wielki. Widzowie zakochali się w nim, gdy tylko zadebiutował na Prime Video w 2022 roku. Od tamtej pory uważnie śledzą kolejne perypetie granego przez dopakowanego Alana Ritchsona bohatera. Kibicują mu, gdy rozwiązuje zagadki kryminalne i spuszcza łomot hordom przeciwników. Nie inaczej jest w wypadku 4. już sezonu, który parę dni temu zawitał na platformę Amazona.
Prime Video - co obejrzeć?
W 4. sezonie Reacher trafia na trop spisku, niemal na najwyższych szczeblach władzy. W jakiś sposób jest w niego zaangażowany kandydat na prezydenta USA, a przynajmniej szef jego sztabu. Wszystkiego dowiemy się w najbliższym czasie. Bo na razie, na start dostaliśmy jedynie trzy pierwsze odcinki najnowszej odsłony uwielbianego serialu. Pojawia się w nich dokładnie to, za co pokochaliśmy produkcję kilka lat temu. Jest wciągająca intryga i dużo mordorbicia. Czego chcieć więcej?
No właśnie chyba niczego. Dlatego użytkownicy Prime Video nie zwlekali, tylko od razu rzucili się na premierowe odcinki 4. sezonu "Reachera". Serial potrzebował zaledwie doby, aby wdrapać się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. A jak już na niego wszedł, to nigdzie się nie wybiera. Możemy być tego pewni.
Dotychczasowe sezony "Reachera" trzymały się na pierwszym miejscu topki najpopularnieszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju bardzo długo. W tym wypadku musi być podobnie, bo przecież 4. odsłona dopiero się rozkręca. Kolejne odcinki będziemy dostawać w nadchodzące środy, co oznacza, że zainteresowanie serialem będzie regularnie podbijane.
Ale coś między kolejnymi odcinkami "Reachera" trzeba oglądać.
Na ten moment użytkownicy Prime Video stawiają na sprawdzone hity. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju wciąż bowiem znajdziemy czy to dramat historyczny "Norymberga" czy głośne science fiction prosto z kina "Projekt Hail Mary". Gdzieś dalej są natomiast "Władcy Wszechświata" i nowa odsłona polskiego show komediowego "LOL: Kto się śmieje ostatni".
Produkcje z dalszych miejsc topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju w dalszym ciągu mogą widzów zajmować. W najbliższym czasie platforma Amazona nie planuje bowiem żadnych większych premier. Dzięki temu "Reacher" wciąż będzie mógł robić użytek ze swoich ogromnych biców i dalej rozpychać się w zestawieniu.
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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:
- Reacher
- Sterling Point
- Norymberga
- Projekt Hail Mary
- Władcy Wszechświata
- LOL: Kto się śmieje ostatni
- Off Campus
- Noir Et Blanc
- Sprzedana
- Kumpele na zabój
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.