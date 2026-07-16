4. sezon Reachera już za chwilę. Alan Ritchson zdradził, co dalej

2026 rok zdaje się być całkiem płodny, jeśli chodzi o tytuły ze świata "Reachera". Już za miesiąc dojdzie do ponownego spotkania z głównym bohaterem, byłym majorem żandarmerii wojskowej USA, który po odejściu z armii rozpoczyna życie "nomada", pojawiając się w różnych miasteczkach i wplątując się w kłopoty. We wrześniu zaś do serwisu trafi "Neagley" - spin-off poświęcony tytułowej bohaterce, którą poznaliśmy w "Reacherze", czyli oczywiście Frances Neagley, zaufanej współpracowniczce Jacka z czasów współpracy w wojskowej jednostce śledczej.

Alan Ritchson o 5. sezonie Reachera. Nowe wieści o kontynuacji

Nie trzeba było długo czekać na powrót Jacka Reachera na mały ekran. Według doniesień, czwarty sezon będzie adaptacją "Jutro możesz zniknąć" - powieści Lee Childa z 2009 roku, trzynasty tytuł z cyklu poświęconego Reacherowi. Choć nie ma póki co dostępnego oficjalnego opisu serialu, łatwo jest przypuszczać, że będzie wzorować się na książkowej historii. W niej Reacher jedzie w nocy nowojorskim metrem, a w pewnym momencie dostrzega dziwnie zachowującą się kobietę. Gdy próbuje jej pomóc, ta na jego oczach odbiera sobie życie. Wkrótce wokół sprawy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a główny bohater, wbrew sugestiom innych, zagłębia się w temat i odkrywa szerokie powiązania na wysokim szczeblu.

To, co wiemy, zapowiada, że będziemy mieć do czynienia z intensywną historią, w której poza scenami akcji i efektownymi walkami, pojawi się silny wątek polityczny. Nietrudno na tej podstawie pomyśleć, że 4. sezon minie nam ekspresowo, co będzie rodziło pytanie: "co dalej?". Na to pytanie odpowiedział sam Alan Ritchson w rozmowie z portalem ScreenRant, jasno sugerując przyszłość "Reachera":

Tak, wiemy [którą książkę adaptujemy]. Sezon jest napisany. Jesteśmy gotowi do zdjęć. Wszystkie scenariusze są gotowe. Druga połowa roku będzie poświęcona 5. sezonowi Reachera.

Ta informacja nie powinna nikogo dziwić - materiału do adaptowania losów Reachera jest tyle, że Alan Ritchson, pół żartem, pół serio, mógłby go pewnie grać do 70-tki. Takie rozbicie czasowe nie jest jednak planowane i, jak sam aktor ujawnia, prace nad 5. sezonem "Reachera" są wystarczająco zaawansowane, by wkrótce wrócić na plan i nakręcić kolejną odsłonę serialu.

Nie zostały podane dokładne informacje, która książka Lee Childa zostanie tym razem wzięta na warsztat, ani kiedy dokładnie serial powróci. Wszystko wskazuje jednak na to, że prędko się dowiemy - biorąc pod uwagę dotychczasowe wieści oraz typowy harmonogram kręcenia serialu, niczym dziwnym nie byłoby, gdyby "Reacher" powrócił latem 2027 roku.

Premiera 4. sezonu "Reachera" jest zaplanowana na 12 sierpnia. 1. sezon "Neagley" zadebiutuje zaś 16 września. Oba seriale trafią do Prime Video.

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