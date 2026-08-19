W połowie 4. sezonu Reacher zrzuca bombę. Czegoś takiego fani się nie spodziewali

4. sezon "Reachera" zadebiutował w środę 12 sierpnia. Na start dostaliśmy trzy odcinki, które wbiły użytkowników Prime Video w ziemię. Serial z miejsca stał się hitem. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. A skoro od tamtego momentu minął już tydzień, właśnie dostaliśmy kolejny epizod, który tylko zaostrzył apetyt na więcej.



4. sezon "Reachera" składa się z ośmiu odcinków. Dzisiaj, 19 sierpnia, na Prime Video wylądował czwarty. Jesteśmy więc na półmetku najnowszej odsłony hitowego serialu akcji. Przyjęło się, że właśnie w tym miejscu twórcy stawiają swoją opowieść na głowie. Nie inaczej jest w tym wypadku. Dostaliśmy twist, którego widzowie nie mogli przewidzieć. O ile oczywiście nie czytali wcześniej książki, na podstawie której produkcja powstała.

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA: REACHER Prime Video

Reacher: 4. sezon - wyjaśniamy twist z 4. odcinka

UWAGA!!! Dalsza część artykułu zawiera spoilery z 4. odcinka 4. sezonu "Reachera".



W 4. odcinku "Reachera" twórcy ujawnili widzom, kto jest prawdziwym czarnym charakterem 4. sezonu. Okazuje się nim ktoś, kogo poznaliśmy już w poprzednich odcinkach. Chodzi o Lilę, która na początku próbowała wyciągnąć od głównego bohatera dysk - jak myślała - przekazany mu przez samobójczynię w metrze. Podawała się wtedy za kobietę, która wraz z matką Amishą przyleciała do Stanów Zjednoczonych z Indonezji, aby odszukać swojego biologicznego ojca. Szybko okazało się to kłamstwem.

Do tej pory nakryta na kłamstwie Lila podawała się za dziennikarkę. W 4. odcinku 4. sezonu "Reachera" okazuje się, że to też nie jest prawda. W najnowszym epizodzie Jacob Merrick - brat samobójczyni z metra - idzie do kostnicy, żeby obejrzeć ciało swego zabitego siostrzeńca. Okazuje się, że został on zamordowany przy pomocy noża zwanego karambitem, czyli bronią, powiązaną z indonezyjską sztuką walki Pencak Silat.

Merrick od razu łączy wątki i domyśla się, że to Lila i Amisha odpowiadają za śmierć jego siostrzeńca. Dostajemy tego potwierdzenie w równoległej scenie, w której kobiety zostają zaatakowane w swoim pokoju hotelowym. Postanawiają walczyć bowiem z napastnikiem wybraną przez siebie bronią: karambitem. .

Na koniec 4. odcinka 4. sezonu "Reachera" główny bohater wpada do pokoju Lily i Amishy, będąc przekonanym, że grozi im niebezpieczeństwo. Znajduje w nim jedynie ciało napastnika, co dowodzi, że kobiety go zabiły. A co za tym idzie - są dużo groźniejsze niż się wszystkim do tej pory wydawało.

Po co więc tak naprawdę Lila i Amisha przyleciały do Stanów Zjednoczonych? Jaka jest ich rola w odkrywanym przez Reachera spisku? Te pytania same się nasuwają. Odpowiedzi na nie powinniśmy poznać w nadchodzących odcinkach hitowego serialu Prime Video. Będą się one pojawiać na platformie Amazona w nadchodzące środy.

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