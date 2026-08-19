W połowie 4. sezonu Reacher zrzuca bombę. Czegoś takiego fani się nie spodziewali
Tego widzowie "Reachera" się nie spodziewaliśmy. Właśnie znaleźliśmy się na półmetku 4. sezonu hitowego serialu Prime Video. Twórcy postanowili nas w nim zaskoczyć. Zaserwowali zwrot akcji, jakiego nie dało się przewidzieć.
4. sezon "Reachera" zadebiutował w środę 12 sierpnia. Na start dostaliśmy trzy odcinki, które wbiły użytkowników Prime Video w ziemię. Serial z miejsca stał się hitem. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. A skoro od tamtego momentu minął już tydzień, właśnie dostaliśmy kolejny epizod, który tylko zaostrzył apetyt na więcej.
4. sezon "Reachera" składa się z ośmiu odcinków. Dzisiaj, 19 sierpnia, na Prime Video wylądował czwarty. Jesteśmy więc na półmetku najnowszej odsłony hitowego serialu akcji. Przyjęło się, że właśnie w tym miejscu twórcy stawiają swoją opowieść na głowie. Nie inaczej jest w tym wypadku. Dostaliśmy twist, którego widzowie nie mogli przewidzieć. O ile oczywiście nie czytali wcześniej książki, na podstawie której produkcja powstała.
Reacher: 4. sezon - wyjaśniamy twist z 4. odcinka
UWAGA!!! Dalsza część artykułu zawiera spoilery z 4. odcinka 4. sezonu "Reachera".
W 4. odcinku "Reachera" twórcy ujawnili widzom, kto jest prawdziwym czarnym charakterem 4. sezonu. Okazuje się nim ktoś, kogo poznaliśmy już w poprzednich odcinkach. Chodzi o Lilę, która na początku próbowała wyciągnąć od głównego bohatera dysk - jak myślała - przekazany mu przez samobójczynię w metrze. Podawała się wtedy za kobietę, która wraz z matką Amishą przyleciała do Stanów Zjednoczonych z Indonezji, aby odszukać swojego biologicznego ojca. Szybko okazało się to kłamstwem.
Do tej pory nakryta na kłamstwie Lila podawała się za dziennikarkę. W 4. odcinku 4. sezonu "Reachera" okazuje się, że to też nie jest prawda. W najnowszym epizodzie Jacob Merrick - brat samobójczyni z metra - idzie do kostnicy, żeby obejrzeć ciało swego zabitego siostrzeńca. Okazuje się, że został on zamordowany przy pomocy noża zwanego karambitem, czyli bronią, powiązaną z indonezyjską sztuką walki Pencak Silat.
Merrick od razu łączy wątki i domyśla się, że to Lila i Amisha odpowiadają za śmierć jego siostrzeńca. Dostajemy tego potwierdzenie w równoległej scenie, w której kobiety zostają zaatakowane w swoim pokoju hotelowym. Postanawiają walczyć bowiem z napastnikiem wybraną przez siebie bronią: karambitem. .
Na koniec 4. odcinka 4. sezonu "Reachera" główny bohater wpada do pokoju Lily i Amishy, będąc przekonanym, że grozi im niebezpieczeństwo. Znajduje w nim jedynie ciało napastnika, co dowodzi, że kobiety go zabiły. A co za tym idzie - są dużo groźniejsze niż się wszystkim do tej pory wydawało.
Po co więc tak naprawdę Lila i Amisha przyleciały do Stanów Zjednoczonych? Jaka jest ich rola w odkrywanym przez Reachera spisku? Te pytania same się nasuwają. Odpowiedzi na nie powinniśmy poznać w nadchodzących odcinkach hitowego serialu Prime Video. Będą się one pojawiać na platformie Amazona w nadchodzące środy.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.