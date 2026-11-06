Obsada nowego Reachera powiększa się. Kogo zobaczymy w 5. sezonie?

Jak wiadomo żaden sezon "Reachera" nie obejdzie się bez wcielającego się w główną rolę Alana Ritchsona. Reszta obsady zmienia się z każdym sezonem, bo formuła serialu tego wymaga. W końcu tytułowy bohater jest wagabundą, który samotnie przemierza Stany Zjednoczone, pakując się w kolejne kłopoty i zaprowadzając porządek wszędzie tam, gdzie go brakuje.

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5. sezon "Reachera" jest adaptacją "Zmuś mnie" - 20. książki z literackiej serii Lee Childa. Dzięki temu wiemy już, że główny bohater trafi do odległego miasteczka i połączy siły z agentem FBI, który prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć. Wspólnie trafią na trop spisku na farmie świń i będzie się działo. Oryginał jest bowiem jedną z najbrutalniejszych odsłon przygód Jacka Reachera.

Reacher: 5. sezon - kto wystąpi?

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA:

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Już jakiś czas temu podano, że w obsadzie 5. sezonu hitu Prime Video znalazł się Jay Baruchel ("Jak wytresować smoka"), Kevin Durand ("Królestwo Planety Małp"), Amanda Ip ("Nowe życie") i Ciara Bravo ("Cherry: Niewinność utracona"). Teraz poznaliśmy nazwisko kolejnego aktora, którego zobaczymy w nadchodzącej odsłonie "Reachera".

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Jak podaje Deadline, do obsady 5. sezonu dołączył właśnie Ari Stidham. Wcieli się on w Deana Lassidera - szemranego biznesmena i współpracownika Nokesa, który prowadzi brudne interesy w klubie ze striptizem.

Ari Stidham najlepiej znany jest z roli w serialu "Skorpion", który trwał przez 4. sezony. Aktor występował w każdym jego odcinku. Prócz tego zaliczył gościnne występy w "Glee" czy "Mike'u i Molly".

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Ari Stidham w serialu "Skorpion"

Zgodnie z planem zdjęcia do 5. sezonu "Reachera" mają skończyć się w grudniu. Potem przyjdzie czas na postprodukcję. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie nowe odcinki zadebiutują na Prime Video. Według doniesień zdarzy się to prawdopodobnie latem lub jesienią 2027 roku.

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