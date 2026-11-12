Co nowego u Reachera? Gwiazda uspokaja co do 5. sezonu

Choć Alan Ritchson nie jest jedynym odtwórcą roli Reachera (poprzednio wcielał się w niego Tom Cruise), z pewnością to właśnie jego wersja zapisze się najmocniej w popkulturze. Ogromny wzrostem i imponujący siłą fizyczną facet, będący zarazem niemal perfekcyjnym analitykiem, już od 2022 roku zwalcza zło, a widzowie Prime Video chętnie śledzą jego przygody. Po emocjonującym, intensywnym i prawdopodobnie najlepszym sezonie numer cztery, prędko stało się jasne, że "Reacher" powróci na mały ekran.

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Alan Ritchson o Reacherze. Fani mogą spać spokojnie

5. sezon "Reachera" zapowiada się jako podnoszący poprzeczkę i wynoszący poziom szoku na znacznie wyższe poziomy. Będziemy mieć bowiem do czynienia z adaptacją "Zmuś mnie" - 20. książki z serii autorstwa Lee Childa. Reacher (Alan Ritchson), w ramach fabuły, ma trafić do odległego miasteczka i połączyć siły z agentem FBI, prowadzącym śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć. Sprawa jednak ma być czymś znacznie, znacznie mroczniejszym, niż ktokolwiek przypuszcza.

Alan Ritchson - kadr z serialu "Reacher"

Póki co nie jest jeszcze jasne, kiedy dokładnie w Prime Video zadebiutuje 5. sezon "Reachera" - w tym momencie trwają prace na planie. Wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych powodów do niepokoju - jak donosi Collider, Alan Ritchson podzielił się w sieci informacją, z której wynika, że kręcenie nowej odsłony serialu jest na wysokim stopniu zaawansowania:

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Ponad połowa zdjęć już za nami… To oznacza tuzin martwych zbirów z hakiem… Nadchodzi zima… razy cztery, dodać trzy… Nie wiem, coś koło dziesięciu lat albo mniej

Choć większość tej wypowiedzi jest niełatwa do rozszyfrowania i wyraźnie wskazuje na zabawowy nastrój Alana Ritchsona, jej częścią jest bardzo ważny komunikat - aktor ogłosił bowiem, że jeśli chodzi o materiał do 5. sezonu, twórcy mają już nakręcone więcej niż jego połowa. Portal donosi, że obecnie zdjęcia mają miejsce w Toronto, więc może ta część o zimie jest nawiązaniem do chłodnego, kanadyjskiego klimatu?

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Niezależnie od tego sytuacja wygląda na bezpieczną - 5. sezon "Reachera" nie powinien napotkać żadnych problemów na swojej drodze. Choć Prime Video nie ogłosiło jeszcze jego oficjalnej daty premiery - biorąc pod uwagę tryb pracy twórców, oczekiwanie emisji nowych odcinków najwcześniej w lato 2027 roku byłoby sensowne i racjonalne. Czas pokaże, czy ten termin zostanie dotrzymany.

Reacher - obsada 5. sezonu

Alan Ritchson jako Jack Reacher

Jay Baruchel jako Buck Bauer

Kevin Durand jako Nokes

Amanda Ip jako Michelle Chang

Ciara Bravo jako Eunice

Ari Stidham jako Dean Lassider

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