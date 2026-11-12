Co nowego u Reachera? Gwiazda uspokaja co do 5. sezonu
Kto nie lubi oglądać, jak Jack Reacher o twarzy i mięśniach Alana Ritchsona spuszcza manto złym, odkrywa spiski na szeroką skalę i nawiązuje nowe relacje z ludźmi? Chyba nie ma takiej osoby, co oznacza, że oczekiwanie na 5. sezon serialu opowiadającego o losach bohatera jest ogromne. Mamy nowe wieści na temat kolejnej odsłony "Reachera".
Choć Alan Ritchson nie jest jedynym odtwórcą roli Reachera (poprzednio wcielał się w niego Tom Cruise), z pewnością to właśnie jego wersja zapisze się najmocniej w popkulturze. Ogromny wzrostem i imponujący siłą fizyczną facet, będący zarazem niemal perfekcyjnym analitykiem, już od 2022 roku zwalcza zło, a widzowie Prime Video chętnie śledzą jego przygody. Po emocjonującym, intensywnym i prawdopodobnie najlepszym sezonie numer cztery, prędko stało się jasne, że "Reacher" powróci na mały ekran.
Alan Ritchson o Reacherze. Fani mogą spać spokojnie
5. sezon "Reachera" zapowiada się jako podnoszący poprzeczkę i wynoszący poziom szoku na znacznie wyższe poziomy. Będziemy mieć bowiem do czynienia z adaptacją "Zmuś mnie" - 20. książki z serii autorstwa Lee Childa. Reacher (Alan Ritchson), w ramach fabuły, ma trafić do odległego miasteczka i połączyć siły z agentem FBI, prowadzącym śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć. Sprawa jednak ma być czymś znacznie, znacznie mroczniejszym, niż ktokolwiek przypuszcza.
Póki co nie jest jeszcze jasne, kiedy dokładnie w Prime Video zadebiutuje 5. sezon "Reachera" - w tym momencie trwają prace na planie. Wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych powodów do niepokoju - jak donosi Collider, Alan Ritchson podzielił się w sieci informacją, z której wynika, że kręcenie nowej odsłony serialu jest na wysokim stopniu zaawansowania:
Ponad połowa zdjęć już za nami… To oznacza tuzin martwych zbirów z hakiem… Nadchodzi zima… razy cztery, dodać trzy… Nie wiem, coś koło dziesięciu lat albo mniej
Choć większość tej wypowiedzi jest niełatwa do rozszyfrowania i wyraźnie wskazuje na zabawowy nastrój Alana Ritchsona, jej częścią jest bardzo ważny komunikat - aktor ogłosił bowiem, że jeśli chodzi o materiał do 5. sezonu, twórcy mają już nakręcone więcej niż jego połowa. Portal donosi, że obecnie zdjęcia mają miejsce w Toronto, więc może ta część o zimie jest nawiązaniem do chłodnego, kanadyjskiego klimatu?
Niezależnie od tego sytuacja wygląda na bezpieczną - 5. sezon "Reachera" nie powinien napotkać żadnych problemów na swojej drodze. Choć Prime Video nie ogłosiło jeszcze jego oficjalnej daty premiery - biorąc pod uwagę tryb pracy twórców, oczekiwanie emisji nowych odcinków najwcześniej w lato 2027 roku byłoby sensowne i racjonalne. Czas pokaże, czy ten termin zostanie dotrzymany.
Reacher - obsada 5. sezonu
- Alan Ritchson jako Jack Reacher
- Jay Baruchel jako Buck Bauer
- Kevin Durand jako Nokes
- Amanda Ip jako Michelle Chang
- Ciara Bravo jako Eunice
- Ari Stidham jako Dean Lassider
Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:
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