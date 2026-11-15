Nie krytykuj akcji w Reacherze, bo Ritchson cię dojedzie. Gwiazdor wyjaśnił fana

"Reacher" powstaje na podstawie książek Lee Childa, które wychodzą regularnie od 1997 roku. Hitowy serial Prime Video zadebiutował w 2022 roku i cieszył się taką popularnością, że szybko został przedłużony na 2. sezon. Od tamtej pory urósł do rangi jednego z największych hitów platformy Amazona. Niedawno skończyła się jego 4. odsłona, a zdjęcia do nowych odcinków trwają już od jakiegoś czasu.

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Innymi słowy: miliony widzów na całym świecie z zapartym tchem ogląda, jak Jack Reacher rozprawia się z kolejnymi złolami. Megaprzypakowany Alan Ritchson stworzył postać, która niczym czołg stawia czoła hordom przeciwników. I choć przez większość z nich po prostu przejeżdża, nie brakuje czarnych charakterów sprawiających mu nie lada problemy. I właśnie z tym pewien fan miał ostatnio problem.

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Reacher - gwiazdor hitu Amazona wyjaśnia fana

"Reacher" jest szeroko dyskutowanym serialem w mediach społecznościowych. Ostatnio jeden z fanów hitowego serialu akcji Prime Video zachwalał go na Threads. Zaznaczył jednak, że książki podobają mu się znacznie bardziej. Bo w nich "Reacher nigdy nie przegrywa. Nawet nie jest bliski przegranej. To zasługa zasad Reachera". Dlatego właśnie w produkcji Amazona nie może "znieść scen walk, w których ktoś wpadł na pomysł, żeby zasugerować, że wynik starcia wcale nie jest przesądzony".

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Taki komentarz nie spodobał się gwiazdorowi "Reachera". Alan Ritchson postanowił więc utrzeć fanowi nosa. Co ciekawe, zrobił to odsyłając samozwańczego eksperta od twórczości Lee Childa do... książek. W odpowiedzi na cytowany post napisał bowiem:

We "Wrogu bez twarzy" (3. części cyklu) podczas finałowej walki z Hookiem Hobiem odłamek po wystrzale ze strzelby wbija Reacherowi w czaszkę spory gwóźdź. Ten kontynuuje walkę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, po czym dostaje w klatkę piersiową z rewolweru kalibru .38. Na szczęscie jego ciało jest umięśnione jak u włóczęgi po latach życia na ulicy... Po tej walce budzi się z trzytygodniowej śpiączki. Twierdzenie, że powinien walczyć bez wysiłku i wychodzić ze starć bez szwanku, jest co najmniej kompletnie odklejone, a w najgorszym razie niezgodne z kanonem.

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Nic dodać, nic ująć. Jak widać, Alan Ritchson zgasił niezadowolonego fana niczym peta.

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