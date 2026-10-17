Użytkownicy Prime Video chcą więcej Reachera. Ale na brak nowości nie narzekają

4. sezon "Reachera" był hitem. Hitem też okazał się spin-off hitowego serialu akcji "Neagley". Jeszcze do niedawna obie produkcje rządziły w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. To się jednak zmieniło wraz z przyjściem "Carrie". Nowa adaptacja debiutu Stephena Kinga od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie. Ciągle je utrzymuje.

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"Neagley" i "Reacher" spadli na niższe miejsca podium. Zajmują kolejno drugą i trzecią pozycję w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Użytkownicy już się bowiem ich naoglądali, ale wciąż nie mają ich dość, ale platforma Amazona nie znosi zastoju. Ciągle dodaje nowe tytuły, a użytkownicy je sprawdzają. Stąd też wynika wysoka pozycja "Carrie".

Prime Video - co obejrzeć?

Choć "Carrie" już od ponad tygodnia króluje w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video, na razie nie widać, żeby inny tytuł mógł jej zagrozić. Jednej z nowości z ostatnich dni udało się tylko na chwilę wcisnąć w zestawieniu między "Neagley" i "Reachera". 3. sezon "Helluva Boss" długo nie nacieszył się wysoką pozycją. Już z niej spadł.

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3. sezon "Helluva Boss" z trzeciego miejsca topki spadł na czwarte. Trzeba jednak oddać animacji dla dorosłych sprawiedliwość, że to nie była największa premiera mijającego tygodnia. Ten tytuł należy się "Miłości twojego życia" - filmowi z Margaret Qualley i Patrickiem Schwarzeneggerem (tak, to syn Arnolda).

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Fabuła skupia się na miłości Mayi i Charliego. Rozpoczęta od przypadkowego spotkania relacja okazuje się jednak zagrożona. Niespodziewane wydarzenia zmuszają kobietę do odnalezienia nowego sensu życia. W ten sposób otrzymujemy wzruszający melodramat, który w swojej kategorii nie ma równych.

"Miłość twojego życia" króluje aktualnie w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona oglądają ją teraz chętniej od "Iluzji 3" czy "The Love Hypothesis", które pospadały o jedno oczko w zestawieniu. Są w nim znacznie dłużej. Aż dziwne więc, że nie udało się przebić ich innej nowości.

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W mijającym tygodniu prócz "Miłości twojego życia" na Prime Video wpadła jeszcze "Mother Mary". Film z Anne Hathaway nie umknął użytkownikom, bo znalazł się na czwartym miejscu topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Nie jest wielkim hitem, ale zainteresowanie wzbudza.

Bo tak to działa. Na Prime Video panuje dyktat nowości. Platforma Amazona ciągle dorzuca premierowe tytuły, a użytkownicy w mniejszym bądź większym stopniu po nie sięgają i z niecierpliwością wyczekują kolejnych. W międzyczasie stawiają na sprawdzone już tytuły, dlatego one zagrzewają sobie miejsce w topkach na dłużej, czego "Neagley" i "Reacher" są doskonałym przykładem.

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"Neagley" i "Reacher" nie mogą jednak wiecznie w zestawieniu trwać. Dopiero się okaże, jakie tytuły zrzucą ich na jeszcze dalsze miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. A kto wie, może któraś z nadchodzących nowości odbierze nawet "Carrie" koronę królowej serwisu.

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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Carrie Neagley Reacher Helluva Boss Off Campus Sterling Point Girls of Warsaw Magia nagości Czerwona królowa Noir Et Blanc

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Miłość twojego życia Iluzja 3 The Love Hypothesis Mother Mary Goście Ty=ja. Wbrew wszystkim Dżungla Uwikłani. Marfil Zabójca w rodzinie Jak zostać przegrywem

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