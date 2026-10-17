Użytkownicy Prime Video chcą więcej Reachera. Ale na brak nowości nie narzekają
Hitowy serial akcji wciąż nie chce zejść z podium topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ciągle chętnie oglądamy "Reachera" i jego spin-off "Neagley", ale jednocześnie nie stronimy od nowości platformy Amazona.
4. sezon "Reachera" był hitem. Hitem też okazał się spin-off hitowego serialu akcji "Neagley". Jeszcze do niedawna obie produkcje rządziły w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. To się jednak zmieniło wraz z przyjściem "Carrie". Nowa adaptacja debiutu Stephena Kinga od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie. Ciągle je utrzymuje.
"Neagley" i "Reacher" spadli na niższe miejsca podium. Zajmują kolejno drugą i trzecią pozycję w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Użytkownicy już się bowiem ich naoglądali, ale wciąż nie mają ich dość, ale platforma Amazona nie znosi zastoju. Ciągle dodaje nowe tytuły, a użytkownicy je sprawdzają. Stąd też wynika wysoka pozycja "Carrie".
Prime Video - co obejrzeć?
Choć "Carrie" już od ponad tygodnia króluje w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video, na razie nie widać, żeby inny tytuł mógł jej zagrozić. Jednej z nowości z ostatnich dni udało się tylko na chwilę wcisnąć w zestawieniu między "Neagley" i "Reachera". 3. sezon "Helluva Boss" długo nie nacieszył się wysoką pozycją. Już z niej spadł.
3. sezon "Helluva Boss" z trzeciego miejsca topki spadł na czwarte. Trzeba jednak oddać animacji dla dorosłych sprawiedliwość, że to nie była największa premiera mijającego tygodnia. Ten tytuł należy się "Miłości twojego życia" - filmowi z Margaret Qualley i Patrickiem Schwarzeneggerem (tak, to syn Arnolda).
Fabuła skupia się na miłości Mayi i Charliego. Rozpoczęta od przypadkowego spotkania relacja okazuje się jednak zagrożona. Niespodziewane wydarzenia zmuszają kobietę do odnalezienia nowego sensu życia. W ten sposób otrzymujemy wzruszający melodramat, który w swojej kategorii nie ma równych.
"Miłość twojego życia" króluje aktualnie w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona oglądają ją teraz chętniej od "Iluzji 3" czy "The Love Hypothesis", które pospadały o jedno oczko w zestawieniu. Są w nim znacznie dłużej. Aż dziwne więc, że nie udało się przebić ich innej nowości.
W mijającym tygodniu prócz "Miłości twojego życia" na Prime Video wpadła jeszcze "Mother Mary". Film z Anne Hathaway nie umknął użytkownikom, bo znalazł się na czwartym miejscu topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Nie jest wielkim hitem, ale zainteresowanie wzbudza.
Bo tak to działa. Na Prime Video panuje dyktat nowości. Platforma Amazona ciągle dorzuca premierowe tytuły, a użytkownicy w mniejszym bądź większym stopniu po nie sięgają i z niecierpliwością wyczekują kolejnych. W międzyczasie stawiają na sprawdzone już tytuły, dlatego one zagrzewają sobie miejsce w topkach na dłużej, czego "Neagley" i "Reacher" są doskonałym przykładem.
"Neagley" i "Reacher" nie mogą jednak wiecznie w zestawieniu trwać. Dopiero się okaże, jakie tytuły zrzucą ich na jeszcze dalsze miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. A kto wie, może któraś z nadchodzących nowości odbierze nawet "Carrie" koronę królowej serwisu.
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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- Carrie
- Neagley
- Reacher
- Helluva Boss
- Off Campus
- Sterling Point
- Girls of Warsaw
- Magia nagości
- Czerwona królowa
- Noir Et Blanc
Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Miłość twojego życia
- Iluzja 3
- The Love Hypothesis
- Mother Mary
- Goście
- Ty=ja. Wbrew wszystkim
- Dżungla
- Uwikłani. Marfil
- Zabójca w rodzinie
- Jak zostać przegrywem
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.