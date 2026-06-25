Fani wciąż wściekli, że Netflix skasował swoje najlepsze sci-fi. Domagają się nowych sezonów

O "The OA" nie da się zapomnieć. Nawet jeśli dawno już nie dostał nowych odcinków. Serial science fiction rozpoczął się w 2016 roku, a 3 lata później został skasowany. W tym czasie doczekał się zaledwie dwóch sezonów. Twórcy planowali więcej, więc nie zdążyli swojej opowieści doprowadzić do właściwego końca. Najwięksi fani do dzisiaj nie mogą przez to dojść do siebie. Głośno mówią o tym, że są zdewastowani.



Bo "The OA" to zdaniem wielu serial genialny, niepowtarzalny, fenomenalny. Opowiada historię kobiety, która zniknęła na parę lat. Po powrocie okazuje się, że posiada nadnaturalne zdolności. Udaje jej się też zrekrutować grupę neiznajomych, którzy mają jej pomóc w wypełnieniu tajnej misji. Brzmi tajemniczo? Raczej fascynująco.

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The OA - użytkownicy Netfliksa chcą kolejnych sezonów

"The OA" okazuje się serialem, który wciąga od pierwszych odcinków. Chwyta widzów za gardło i nie chce ich puścić. Dlatego już w czasie swojej premiery zdobył wierną grupę fanów, która ciągle się powiększa. Kolejni użytkownicy Netfliksa ciągle to science fiction odkrywają, po czym dołączają do starszych stażem miłośników produkcji i w mediach społecznościowych domagają się nowych sezonów.

Właśnie skończyłem dwa sezony "The OA" i jestem zdewastowany, że ten serial skasowali. Netflix, proszę zmień decyzję. Serial wyprzedzał swoje czasy, ale teraz świat jest na niego gotowy



Właśnie skończyłem "The OA" na Netfliksie i cholernie nienawidzę, że go nie kontynuowali. Chciałbym wiedzieć, że nie został skończony, bo całkowicie zatraciłem się w tej opowieści



WTF?! Właśnie skończyłem oglądać "The OA" i może to być jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy serial wszech czasów. Czemu Netflix go skasował? Zakończenie 2. sezonu to czysta euforia. POTRZEBUJEMY 3. sezon ASAP - czytamy na X (dawny Twitter).

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Tak, dobrze czytacie. "The OA" jest tak dobre, że niektórzy ciągle do niego wracają. Wielokrotnie go oglądają i za każdym razem się nim zachwycają. W tym serialu musi więc być coś wyjątkowego, co nie pozwala łatwo o nim zapomnieć. Nawet jeśli zakończenie przedstawianej w nim opowieści nigdy nie nadejdzie, chyba już zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w sercach fanów science fiction.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.