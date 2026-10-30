Naukowcy wybrali najmocniejszego jumpscare'a w historii horroru

Od 2020 roku Science of Scare naukowymi metodami szuka najstraszniejszych horrorów wszech czasów. W tym właśnie celu pomysłodawcy projektu pokazują śmiałkom kolejne filmy grozy, ciągle obserwując ich bicie serca. Dzięki temu wiadomo, że najbardziej przerażającą produkcją wszech czasów jest "Sinister". To się nie zmienia już od lat.

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Co roku pomysłodawcy Science of Scare uaktualniają jednak swoją listę najstraszniejszych horrorów wszech czasów, przez co na dalszych miejscach regularnie dochodzi do przetasowań. W zestawieniu pojawiają się nowe filmy. Dzięki temu do pierwszej pięćdziesiątki topki wpadło pięć tytułów z tego roku. Wśród nich nie ma jednak "Resident Evil", który sprawił, że uczestnikom badania tętno skoczyło najbardziej w historii projektu.

Resident Evil - rekordowy jumpscare

"Resident Evil" to najnowsza adaptacja popularnej serii gier wideo. Fabuła skupia się na losach kuriera medycznego, który ma bardzo zły dzień. Biorąc dodatkowe zlecenie, trafia do Raccoon City, gdzie szaleje wirus uwolniony przypadkiem przez korporację Umbrella. To daje reżyserowi mnóstwo okazji, aby dostarczać potężne jumpscare'y. W jednym wypadku wykorzystuje tę możliwość nad wyraz dobrze.

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Może i "Resident Evil" nie jest najbardziej przerażającym filmem. Ma przecież mocny komediowy sznyt i szczególnie w drugiej połowie skręca w stronę mrocznej groteski. Dlatego właśnie znalazł się dopiero na 56 miejscu topi najstraszniejszych horrorów wszech czasów według Science of Scare. Nie można przy tym odebrać stojącemu za kamerą Zachowi Creggerowi, że udało mu się dostarczyć najlepszego jumpscare'a w historii badania.

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Według Science of Scare w jednym momencie "Resident Evil" tętno uczestników badania skoczyło aż o 74 uderzeń serca na minutę. Sięgnęło poziomu 134 uderzeń serca na minutę. Prześcignęło tym samym dotychczasowego rekordzistę - "Naznaczonego" - o jedno uderzenie. Tym samym ze wszystkich filmów branych pod uwagę podczas badania, adaptacja gry wideo od Zacha Creggera nie ma sobie równych.

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