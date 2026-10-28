Najstraszniejszy horror 2026 roku ominął polskie kina i trafił od razu na VOD

Z racji zbliżającego się Halloween horrory stają się najbardziej pożądanym gatunkiem. Jak zwykle pod koniec października chcemy oglądać kino grozy. I jak zwykle od 2020 roku pomysłodawcy projektu Science of Scare w naukowy sposób sprawdzają, które filmy przerażają widzów najbardziej.

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Jeśli chodzi o samą metodologię, polega ona na puszczaniu horrorów sporej grupie testowej. Podczas seansów grupa śmiałków jest pod ciągłą obserwacją - mierzy im się częstotliwość uderzeń serca i jej zmienność. W ten sposób po raz siódmy ustalono listę najstraszniejszych filmów wszech czasów. Jak co roku doszło do niej parę nowych tytułów.

Najstraszniejszy horror 2026

Fani horrorów w tym roku narzekać na nudę nie mogli. Świadczy o tym właśnie to, że w TOP 50 przygotowanej przez Science of Scare listy najstraszniejszych filmów grozy wszech znalazło się aż pięć tytułów z ostatnich miesięcy. Nie zabrakło wśród nich oczywiście największych hitów ("Obsesji" i "Backrooms"), nowego "Naznaczonego" czy "Hokuma", na punkcie którego krytycy oszaleli. Żaden z nich nie może się jednak równać z "Undertone".

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"Undertone" opowiada historię kobiety, która prowadzi podcast o zjawiskach paranormalnych. Pewnego dnia otrzymuje 10 nagrań młodej pary, doświadczających paranormalnych dźwięków. W miarę rozwoju akcji, główna bohaterka uświadamia sobie, że słucha odbicie swojej własnej historii, co coraz bardziej uderza w jej zdrowie psychiczne.

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Choć sam opis fabuły wcale strasznie nie brzmi, "Undertone" potrafi mocno przyśpieszyć bicie serca. Film znalazł się na 33 miejscu TOP 50 najstraszniejszych horrorów wszech czasów. Niech to wybrzmi: według nauki nie było w tym roku bardziej przerażającej produkcji. Jak możemy sami się o tym przekonać?

Okazuje się, że najstraszniejszy horror 2026 roku ominął polskie kina. Jakiś czas temu trafił jednak na platformy VOD, gdzie możemy obejrzeć go za dodatkową opłatą. Cena różni się oczywiście w zależności od serwisu, ale startuje od niecałych 6 zł.

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"UNDERTONE" OBEJRZYSZ NA:

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