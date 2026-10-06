Prace nad Batmanem 2 wstrzymane. Na premierę pójdę z wnukami

Choć trudno w to uwierzyć, bo opóźnienia "Batamana 2" stały się już memem, to prace nad produkcją z Robertem Pattinsonem w roli głównej znów zostały wstrzymane. Początkowo film miał zadebiutować w 2025 roku. Następnie premierę zapowiedziano na październik 2026 roku, aby później przesunąć ją na październik 2027 roku. Według najnowszych informacji obecny termin to 18 lutego 2028 roku.

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Jak przyzwyczaiła nas przeszłość, do informacji na temat debiutu "Batmana 2" nie warto się przyzwyczajać. Mimo że na razie nie potwierdzono, że data premiery zostanie przesunięta, to wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Film Reevesa znów mierzy się z opóźnieniami, a studio DC wydało oświadczenie.

Batman 2 opóźniony. Studio DC wydało oświadczenie, w którym ujawniło powód wstrzymania prac

Studio DC wydało w poniedziałek oświadczenie w tej sprawie "Batmana 2", który znów mierzy się z opóźnieniami. Pojawiło się one na łamach Deadline. Lakonicznie wyjaśniono w nim, że powodem są sprawy rodzinne Reevesa:

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Prace nad "The Batman Part II" zostały tymczasowo wstrzymane, aby Matt Reeves mógł skupić się na sprawach rodzinnych. Matt ma pełne wsparcie DC Studios i z niecierpliwością czekamy na kontynuację tej podróży w niedalekiej przyszłości.

Premiera produkcji zaplanowana jest na 18 lutego 2028 roku i na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy wstrzymanie prac na "dwójką" wpłynie na tę datę.

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W obsadzie ponownie zobaczymy (kiedyś w końcu musi to nastąpić) Roberta Pattinsona, Andy'ego Serkisa i Colina Farrella, którzy wracają do ról kolejno Batmana, Alfreda i Pingwina. Dołączą do nich: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham oraz Sebastian Koch.

"The Batman: Part II" został ogłoszony w kwietniu 2022 roku, miesiąc po premierze pierwszego "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Mało kto spodziewał się wówczas, że trzeba będzie solidnie uzbroić się w cierpliwość, aby doczekać się kolejnej części z Mrocznym Rycerzem. A przecież od ogłoszenia sequela minęły już ponad 3 lata.

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Tymczasem fani otwarcie okazywali swoje zniecierpliwienie. Część z nich zaczęło nawet szerzyć spekulacje, że skoro twórcy przez tak długi czas nie poinformowali o żadnych postępach w związku z pracą nad filmem, to najpewniej został on po prostu skasowany. Wątpliwości rozwiał jednak sam James Gunn, który podkreślił, że "Batman 2" nie został anulowany i że wciąż trwają prace nad scenariuszem. Później pojawiła się informacja, że prace nad produkcją ruszyły wiosną tego roku.

I rzeczywiście, przed wstrzymaniem prac zdjęcia do filmu były realizowane w Londynie, ale teraz, kiedy gruchnęła kolejna zła wiadomość, że "Batman 2" znów mierzy się z opóźnieniami, niczego nie można być pewnym. Powoli przyzwyczajam się do myśli, że na premierę przyjdę z wnukami.

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