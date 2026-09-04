Świeżutkiego Robin Hooda obejrzysz w domu. Nie tylko Prime Video
Jakby było mało filmów o Robin Hoodzie, w tym roku dostaliśmy kolejny. Na szczęście dobry. Mowa oczywiście o "Robin Hood: Koniec legendy" z Hugh Jackmanem w roli głównej. Produkcja co prawda nie pojawiła się jeszcze w stałych ofertach streamingu, ale można uzyskać do niej dostęp za sprawą usługi VOD. Sprawdzamy, gdzie jest to możliwe.
Robin Hood miał już wiele różnych wcieleń, tworzonych przez wielkich aktorów. Kevin Costner, Russell Crowe, a teraz - Hugh Jackman, który oprócz wybitnych musicalowych kreacji wielokrotnie udowadniał, że odnajduje się świetnie czy to w kinie superbohaterskim, czy intensywnych thrillerach. "Koniec legendy" to spory zwrot w historiach o słynnym bohaterze ludowych opowieści, przeprowadzony z wysoką jakością.
Robin Hood: Koniec legendy jest w VOD. Gdzie można go obejrzeć?
Robin Hood (Jackman) wiedzie samotne życie, z dala od cywilizacji. Demony przeszłości nie pozwalają mu jednak uciec od tego, co zrobił i jak wiele ludzkiej krwi zdążył przelać. Jego dawny kompan, Edward (Bill Skarsgård) prosi go o pomoc, swego rodzaju "ostatnią walkę" - jego nowa rodzina, którą założył, jest zagrożona, odkąd lokalna społeczność poznała jego prawdziwą tożsamość. Po krwawej walce poharatany i bliski śmierci główny bohater trafia do klasztoru, którym zarządza siostra Brigid (Jodie Comer). To właśnie tam Robin Hood, nazywający się teraz Randolphem, podejmie próbę uleczenia nie tylko ciała, ale i swojej duszy.
Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy") zaproponował odświeżające spojrzenie na głównego bohatera, który nie przypomina już charyzmatycznego łucznika, lokalnej "gwiazdy". Bliżej mu do styranego życiem weterana wojennego, który dawno przestał liczyć, ilu ludzi zamordował i z trudem próbuje przetrwać z tym ciężarem. Pośród surowego, naturalistycznego klimatu całości, krwawych, mięsnych i mocnych scen, jest też sporo miejsca na wyciszoną narrację. "Koniec legendy" to udana refleksja na temat tego, czy człowiek, mający na rękach tak dużo krwi jest jakkolwiek godny odkupienia, czy zostały w nim resztki człowieczeństwa, które da się ocalić i pielęgnować. Całość została doskonale zagrana przez Hugh Jackmana i Jodie Comer, ale epizod zupełnie przemienionego (kto by się spodziewał) Billa Skarsgarda też jest godny uwagi.
Film trafił na wielki ekran w czerwcu tego roku i już jakiś czas temu opuścił kinowe repertuary. Jest jednak możliwość, by obejrzeć go za sprawą usługi VOD - co oznacza albo opcję wypożyczenia, albo kupna. Jak "Koniec legendy" prezentuje się pod tym względem cenowo? Sprawdziliśmy to.
- Prime Video: wypożyczenie - 14,99 zł, kupno - 49,99 zł
- Rakuten: wypożyczenie - 15 zł, kupno - 49,90 zł
- Player: wypożyczenie - 18 zł
Robin Hood: Koniec legendy - obsada filmu
- Hugh Jackman jako Robin Hood
- Jodie Comer jako Brigid
- Bill Skarsgard jako Edward
- Murray Bartlett jako Trędowaty
- Noah Jupe jako Arthur/Godwyn
- Faith Delaney jako Margaret
Czytaj więcej na Spider's Web:
- Apple TV dowiózł świetną komedię. Rola Dorocińskiego to jedna z wielu zalet
- HBO Max wygrało ten weekend. Oscarowa perełka wleciała do serwisu
- Avengers: Secret Wars ściągnęło młodego aktora. Skóra zdjęta z Pedro Pascala
- Nowy thriller z Gal Gadot podbija Prime Video. Ogląda się go dla beki
- Netflix robi film o Matthew Perrym. Kiedy premiera?
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.