Świeżutkiego Robin Hooda obejrzysz w domu. Nie tylko Prime Video

Robin Hood miał już wiele różnych wcieleń, tworzonych przez wielkich aktorów. Kevin Costner, Russell Crowe, a teraz - Hugh Jackman, który oprócz wybitnych musicalowych kreacji wielokrotnie udowadniał, że odnajduje się świetnie czy to w kinie superbohaterskim, czy intensywnych thrillerach. "Koniec legendy" to spory zwrot w historiach o słynnym bohaterze ludowych opowieści, przeprowadzony z wysoką jakością.

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Robin Hood: Koniec legendy jest w VOD. Gdzie można go obejrzeć?

Robin Hood (Jackman) wiedzie samotne życie, z dala od cywilizacji. Demony przeszłości nie pozwalają mu jednak uciec od tego, co zrobił i jak wiele ludzkiej krwi zdążył przelać. Jego dawny kompan, Edward (Bill Skarsgård) prosi go o pomoc, swego rodzaju "ostatnią walkę" - jego nowa rodzina, którą założył, jest zagrożona, odkąd lokalna społeczność poznała jego prawdziwą tożsamość. Po krwawej walce poharatany i bliski śmierci główny bohater trafia do klasztoru, którym zarządza siostra Brigid (Jodie Comer). To właśnie tam Robin Hood, nazywający się teraz Randolphem, podejmie próbę uleczenia nie tylko ciała, ale i swojej duszy.

Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy") zaproponował odświeżające spojrzenie na głównego bohatera, który nie przypomina już charyzmatycznego łucznika, lokalnej "gwiazdy". Bliżej mu do styranego życiem weterana wojennego, który dawno przestał liczyć, ilu ludzi zamordował i z trudem próbuje przetrwać z tym ciężarem. Pośród surowego, naturalistycznego klimatu całości, krwawych, mięsnych i mocnych scen, jest też sporo miejsca na wyciszoną narrację. "Koniec legendy" to udana refleksja na temat tego, czy człowiek, mający na rękach tak dużo krwi jest jakkolwiek godny odkupienia, czy zostały w nim resztki człowieczeństwa, które da się ocalić i pielęgnować. Całość została doskonale zagrana przez Hugh Jackmana i Jodie Comer, ale epizod zupełnie przemienionego (kto by się spodziewał) Billa Skarsgarda też jest godny uwagi.

Film trafił na wielki ekran w czerwcu tego roku i już jakiś czas temu opuścił kinowe repertuary. Jest jednak możliwość, by obejrzeć go za sprawą usługi VOD - co oznacza albo opcję wypożyczenia, albo kupna. Jak "Koniec legendy" prezentuje się pod tym względem cenowo? Sprawdziliśmy to.

Prime Video: wypożyczenie - 14,99 zł, kupno - 49,99 zł

wypożyczenie - 14,99 zł, kupno - 49,99 zł Rakuten: wypożyczenie - 15 zł, kupno - 49,90 zł

wypożyczenie - 15 zł, kupno - 49,90 zł Player: wypożyczenie - 18 zł

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ROBIN HOOD: KONIEC LEGENDY

Robin Hood: Koniec legendy - obsada filmu

Hugh Jackman jako Robin Hood

Jodie Comer jako Brigid

Bill Skarsgard jako Edward

Murray Bartlett jako Trędowaty

Noah Jupe jako Arthur/Godwyn

Faith Delaney jako Margaret

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.