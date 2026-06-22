Kto wygrał bitwę w Gardzieli? Wyjaśniamy zakończenie nowego odcinka Rodu Smoka

Zacznijmy od tego, że bitwa w Gardzieli to nie tylko jedna z największych bitew wojny domowej Targaryenów. W „Ogniu i krwi” George’a R.R. Martina przeczytamy: „po dziś dzień pozostaje jedną z najkrwawszych morskich bitew w historii” - co oznacza, że tak zwany Znany świat, obejmujący Westeros, Essos i inne kontynenty, od swojego zarania nie widział raczej nie widział zbyt wielu bardziej zajadłych starć na morzu. Rzecz jasna, serialowa wersja zdarzeń różni się nieco od książkowej, jednak twórcy „Rodu Smoka” dość wiernie zainscenizowali skalę oraz ogrom strat w ludziach i statkach.

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Bitwa w Gardzieli - kto wygrał?

W książce jedna z postaci reprezentująca stronnictwo Czarnych (która powtórzy te słowa w 2. odcinku 3. sezonu) mówi: „Jeśli tak wygląda zwycięstwo, modlę się, bym nigdy nie odniósł następnego”. I rzeczywiście: choć to Czarni zwyciężyli, w gruncie rzeczy obie strony doznały olbrzymich strat.

W książce 90 okrętów wojennych żeglujących ze Stopni natrafiło na kogę, która transportowała książęta Aegona Młodszego i Viserysa. Ten pierwszy uciekł na swym smoku Chmurze, który został śmiertelnie ranny. Z kolei Viserys - posiadacz smoczego jaja - stał się jeńcem kapitana Sharako Lohara z Lys (w serialu Lohar jest kobietą, którą ostatecznie wykańcza jeden z bękartów Węża Morskiego - Alyn z Hull).



W następstwie - według „Ognia i krwi” - galery Triarchii zostały zaatakowane przez księcia Jacaerysa na Vermaksie, którego wsparły cztery smocze nasiona. W obu wersjach marynarze Triarchii mieli już doświadczenie w walce ze smokami - i w obu wersjach Vermax ostatecznie runął do morza, a syn Rhaenyry stracił życie przeszyty bełtami. Poza tym w książce na Triarchię opadły też inne bestie: Srebrnoskrzydła, Owcokrad, Morski Dym oraz Vermithor. W serialu Jacaerysowi towarzyszy jedynie Baela wraz z Księżycową Tancerką - smocze nasiona są wyłączone ze starcia. Niestety, również Rhaena, która dopiero co zaczęła budować więź z Owcokradem (w książce tego smoka dosiada jedno z nasion, postać nieobecna w adaptacji: Nettles), postanowiła pomóc - nie przypuszczając, że dziki smok nie będzie jej od razu bezwzględnie posłuszny. W „Rodzie Smoka” Owcokrad atakuje również Czarnych, utrudniając im zwycięstwo. Ostatecznie Rhaena ucieka.



Przypomnę: również w serialu Rhaenyra wysłała wiadomość do Corlysa, nakazując mu skierować flotę na port w Zatoce Czarnego Nurtu. Alicent obiecała otworzyć bramy Królewskiej Przystani i umożliwić Rhaenyrze przejęcie tronu. Ponieważ Aemond i Vhagar mieli być nieobecni w stolicy, wydawał się to idealny moment do działania. Jednak wiele miesięcy wcześniej Otto Hightower opracował plan wykorzystania Triarchii (oraz żądzy zemsty, którą Lohar pałała do Węża Morskiego) - odwiecznych wrogów Corlysa i Daemona - do przełamania morskiej blokady Velaryonów. Choć Otto nie doczekał realizacji swojego pomysłu, jego strategia zadziałała w najbardziej newralgicznym momencie. Tak oto doszło do tej straszliwej bitwy.



W serialowej bitwie w Gardzieli również zginęły tysiące wojowników; Driftmark i Spicetown, podobnie jak w oryginale, zostały zniszczone i splądrowane. Velaryonowie stracili ok. 1/3 floty, natomiast Triarchia pod wodzą Lohar - aż 62 z 90 okrętów.

Ród Smoka - bitwa w Gardzieli - kto zginął?

W 1. odcinku 3. sezonu śmierć (potwierdzoną) ponieśli:

Ser Tyland Lannister

Sharako Lohar

Vermax

Książę Jacaerys Velaryon

RÓD SMOKA obejrzysz TUTAJ: RÓD SMOKA HBO Max

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).