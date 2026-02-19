Tak dobrze Ród smoka jeszcze nie wyglądał. HBO Max podgrzewa atmosferę przed premierą

Ładowanie...

Serialowe uniwersum "Gry o tron" ciągle się powiększa. Końca dobiega właśnie "Rycerz Siedmiu Królestw". Już w najbliższy poniedziałek mamy dostać ostatni odcinek produkcji. Nie ma co się smucić, bo HBO Max przed chwilą ujawniło, że na powrót do świata z prozy George'a R.R. Martina przyjdzie nam wrócić całkiem niedługo. Za parę miesięcy ma bowiem zadebiutować wyczekiwany 3. sezon "Rodu smoka".



Co więcej, informacja o przybliżonej dacie premiery 3. sezonu "Rodu smoka" nadeszła wraz z zapowiedzią pierwszego zwiastuna, a właściwie teasera zbliżającej się produkcji. Na kanale HBO Max na YouTubie rozpoczęło się wielkie odliczanie do jego debiutu. Fani "Gry o tron" cały dzień czekali na niego przebierając nogami. I wreszcie nadszedł.

Ród smoka - zwiastun 3. sezonu serialu HBO Max

To duża rzecz. Warto bowiem mieć na uwadze, że ważną z perspektywy fabuły bitwę w Gardzieli twórcy przenieśli z 2. sezonu właśnie do nadchodzącej odsłony. Zdecydowano się na to z powodów finansowych. Zabrakło na nią pieniędzy, bo ma to być jedno z największych i najbardziej brutalnych starć w historii Westeros. Tym bardziej więc jest na co czekać. 3. sezon "Rodu smoka" zapowiada się nad wyraz widowiskowo. Jak dokładnie? Przedsmak czekających nas atrakcji zdradza udostępniony teaser:

Udostępniając powyższy teaser HBO Max podgrzewa więc atmosferę przed zbliżającą się premierą 3. sezonu "Rodu smoka". Będzia ona miała miejsce w czerwcu 2026 roku. Tyle na ten moment wiadomo. Na konkretną datę musimy jeszcze poczekać, ale biorąc pod uwagę, że produkcja zadebiutuje na pewno zadebiutuje za parę miesięcy, szczegóły powinniśmy poznać całkiem niedługo.

Rafał Christ 19.02.2026 17:01

