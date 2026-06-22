Kto odziedziczy tron po JEGO śmierci? Krwawy powrót Rodu Smoka

Za nami bitwa w Gardzieli, zwana też Bitwą pod Gardzielą - jedno z najbardziej krwawych starć w całej historii uniwersum stworzonego przez George’a R.R. Martina. Choć to Czarni zwyciężyli, straty po ich stronie były ogromne - splądrowano Spicetown i Driftmark, zniszczono 33 proc. floty Velaryonów, a na domiar złego zamordowano księcia Jacaerysa Velaryona i jego smoka, Vermaxa. W materiale źródłowym za zmarłego w okolicznościach bitewnych uznano też księcia Viserysa Targaryena.



W „Ogniu i krwi”, czyli kronice, na której bazuje serial, książę Jacaerys obawiał się o życie swych przyrodnich braci, wspomnianych Aegona Młodszego i Viserysa. Wiedząc, że Daemon pozyskał wielu przyjaciół w Wolnym Mieście Pentos, sięgnął na drugi brzeg wąskiego morza, do księcia tego miasta, który zgodził się wziąć obu chłopców pod opiekę na czas, nim Rhaenyra nie zasiądzie bezpiecznie na Żelaznym Tronie. Książęta wsiedli więc na pokład kogi „Beztroskie Zapamiętanie” (Aegonowi towarzyszył mały smok Chmura, Viderysowi - smocze jajo) i pożeglowali do Essos. Wąż Morski dał im eskortę złożoną z siedmiu okrętów. Ostatecznie jednak statki wpadły w sidła Triarchii - później Jacaerys i poleciał na ratunek, rozpętała się bitwa, a najstarszy syn Rhaenyry poniósł śmierć.



W serialu to Rhaenyra - w obawie przed nadchodzącą wojną - postanawia wysłać chłopców wraz z Rhaeną (i czterema smoczymi jajami) do Pentos, by tam byli bezpieczni. Tu nie wpadają w ręce Triarchii, Rhaena wysłana najpierw wraz z Joffreyem do Doliny Arrynów, odsunięta na czas wojny głównie za sprawą braku smoka, decyduje się podjąć próbę przejęcia kontroli nad Owcokradem. Początkowo wydaje się, że dziewczyna odniosła sukces, ale później...

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Ród Smoka 3 - kto przejmie tron?

Zarówno w książce, jak i w serialu to Jace jest pierwszym synem i spadkobiercą królowej Rhaenyry Targaryen (oficjalnie jest też potomkiem Laenora Velaryona, pierwszego męża królowej, dziedzica lorda Corlysa, Węża Morskiego, a nieoficjalnie - i w rzeczywistości - Harwina Stronga). W razie jego śmierci, kolejnym kandydatem do tronu byłby młodszy brat, Lucerys - ten jednak zginął znacznie wcześniej, zabity przez Aemonda i Vhagar, dając bezpośredni i ostateczny impuls do wzniecenia wojny - Tańca Smoków.



Kolejny w kolejce do objęcia Żelaznego Tronu był Joffrey. Po śmierci braci przez jakiś czas będzie oficjalnie księciem Smoczej Skały.

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdują się spoilery - informacje z „Ognia i krwi”, a zatem również potencjalne spoilery z nadchodzących odcinków „Rodu Smoka”.

Niestety, jak wiemy - Joffrey również nie cieszył się zbyt długo tytułem dziedzica i przyszłego króla. Po tym, jak Rhaenyra przejęła stolicę, chłopak również tam wrócił. Jednak jakiś czas później w Królewskiej Przystani wybuchły zamieszki; wówczas tłum wdarł się do smoczej jamy i zabił cztery smoki. Księciu udało się uwolnić smoka matki, Syrax, ponieważ jego Tyraxes był już martwy - z jego pomocą chciał ocalić smocze jaja, jednak ostatecznie i Joffrey, i Syrax stracili życie. Tak oto Rhaenyra straciła wszystkie dzieci, które miała z Harwinem Strongiem.



Następni w kolejce są zatem synowie Rhaenyry z Daemonem - wspomnieni Aegon Młodszy i Viserys (dopiero za panowania Aegona stało się wiadome, że Viserys przeżył Gardziel). I jednemu, i drugiemu przyjdzie rządzić Westeros, gdy Taniec Smoków dobiegnie końca.



Powyższa linia następców jest akuratna, oczywiście, tylko wówczas, gdy uznajemy stronnictwo Czarnych za prawowitych władców - i wykluczamy Aegona, brata Rhaenyry.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).