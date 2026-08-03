Rhaenyra ma przechlapane. Ważna bitwa w zwiastunie finału Rodu Smoka

Przedostatni rozdział „Rodu Smoka” - czyli trzeci z zaplanowanych czterech sezonów - zakończy się już za tydzień. Po nieco rozczarowującej 2. odsłonie dostaliśmy serię, która sporo wynagrodziła - i nareszcie obfitowała w prawdziwie widowiskowe momenty, począwszy od Bitwy w Gardzieli z premierowego odcinka. Nie brakowało rozlewu krwi, śmierci kluczowych bohaterów, a także fascynujących, ekscentrycznych postaci - jak choćby Ormund Hightower (w tej roli niesamowity James Norton). Tym razem naprawdę sporo się działo.



Dzisiejszy, przedostatni odcinek dostarczył sporo emocji, otwierając nowe wątki, ale i kilka zamykając. Rhaenyra Targaryen będzie musiała zmierzyć się z trzema potężnymi zagrożeniami w postaci swoich przyrodnich braci.



Są to Daeron Targaryen, którego Ormund zamierza osadzić na Żelaznym Tronie. Aemond Targaryen, który planuje rządzić własnym królestwem z Harrenhal u boku Alys Rivers. Oraz Aegon Targaryen, którego smok Sunfyre - jak się okazało - przetrwał.



A w Tumbleton lada moment wreszcie dojdzie do wielkiej bitwy. Zobaczcie zwiastun finału 3. sezonu „Rodu smoka”.

Ród Smoka, sezon 3., odcinek 8. - zwiastun finału

Wygląda na to, że wieść o powrocie Aegona już się rozeszła. Zwiastun finału 3. sezonu rozpoczyna się sceną, w której Addam z Hull rozmawia ze swoim bratem Alynem z Hull i informuje go, że Rhaenyra wkroczyła teraz na „mroczną ścieżkę”. Wszystko przez wieści, które do niej dotarły. Następnie widzimy, jak Rhaenyra chwyta za twarz Baelę Targaryen.



Tymczasem Daemon ponownie spotyka się z armią Dorzecza, w tym z ser Roderickiem Dustinem oraz Oscarem Tullym. Wspólnie są gotowi stawić czoła armii Hightowerów pod Tumbleton. Skoro już mowa o Tumbleton, Daeron informuje swojego wuja Gwayne’a Hightowera, że Ormund ma w zanadrzu pewien plan, którego nie zamierza zdradzić. Czy może chodzić o dosiadających smoków bękartów?



W zwiastunie znalazło się również kilka ujęć Aemonda przebywającego w Harrenhal, co potwierdza to, czego mogliśmy się spodziewać: przeżył otrucie.



Choć Bitwa w Gardzieli z premierowego odcinka 3. sezonu może być największym starciem sezonu pod względem skali i rozmachu produkcyjnego, to właśnie pierwsza bitwa pod Tumbleton powinna okazać się najważniejsza. Weźmie w niej udział sporo kluczowych postaci, a jej konsekwencje będą kluczowe i nieodwracalne.



7. epizod pozostawił zaserwował nam kilka cliffhangerów. W Harrenhal Alicent Hightower pozornie wykonuje polecenie Rhaenyry i podaje truciznę Aemondowi. Mężczyzna pada u stóp Alys, a Alicent ucieka z zamku.



Alicent prawdopodobnie wróci do Królewskiej Przystani i powie Rhaenyrze, że Aemond nie żyje, a on sam powróci później w - miejmy nadzieję - spektakularny sposób. Może się jednak okazać, że nastąpi to dopiero w 4. sezonie. Finał ma przecież mnóstwo wątków do domknięcia.



Choć Rhaenyra zasiada na Żelaznym Tronie, wydaje się być w tragicznym położeniu. Po pierwsze: będzie trwała w błędnym przekonaniu, że Aemond nie żyje. Co gorsza, jest również skonfliktowana ze swoim mężem, Daemonem Targaryenem, Aegon odzyskał smoka, a jej Namiestnik, Corlys Velaryon, jest więziony przez Ormunda. Na domiar wszystkiego, jeden z jej smoczych jeźdźców, smocze nasienie Ulf, jest o krok od zwrócenia się przeciwko niej.



Czekamy!

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