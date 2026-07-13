Brutalny zwiastun 5. odcinka Rodu smoka. Cierpliwość ma swoje granice

Ostatnie dwa odcinki „Rodu Smoka” miały za zadanie budować napięcie. Nie chodziło jedynie o to, aby dać chwilę Rhaenyrze porządzić, aby zobaczyła, jak trudno jest władać państwem, zwłaszcza po wojnie. Musieliśmy zatrzymać się na chwilę, aby dojrzeć, że nic już nie będzie takie, jak przed wojną. Nowa władczyni Westeros sama zaczyna dostrzegać, że w tej potyczce, jeśli nie będzie bezwzględna, to przegra z kretesem.

Zwiastun 5. odcinka 3. sezonu jest dostępny

Sama królowa zaczyna od stwierdzenia, że jej „cierpliwość ma swoje granice”. Następnie dodaje, że okazała wystarczająco dużo miłosierdzia, ale wystarczy. Wszystko to okraszone jest przebitkami z jej przeciwnikami. Dawną przyjaciółką oraz jej synami. Choć rzeczywiście Aegon nie jest w ciekawym miejscu, to Aemond prędzej czy później wróci. Wróci silniejszy i zdeterminowany do tego, aby pokonać wszystkich, którzy staną na jego drodze do tronu.

Otwarte jest pytanie, co Rhaenyra Helaeną, gdy dowie się, iż ta (najpewniej) jest w ciąży. Jasne jest jednak, że musi dojść do konfrontacji między Ormundem Hightowerem, a wojskami królowej. Widzimy Cristona Cole’a, który również bierze udział w walce, choć trudno powiedzieć, czy będzie to ta sama potyczka, skoro w poprzednich odcinkach deklarował, że zajmie się raczej wojną podjazdową.

Wszystko wskazuje na to, iż wojna wchodzi w nową fazę. Doszło do zmiany pozycji, teraz to Zieloni są w odwrocie, a Czarni zdają się mieć mocniejsze karty.

Widać jednak gołym okiem, że trudno jest zapanować nie tylko nad Westeros, ale nawet nad samą Królewską Przystanią, której mieszkańcy będą języczkiem u wagi w nadchodzących starciach. Po początkowych sukcesach Rhaenyry w pozyskiwaniu miłości prostego ludu, sytuacja zmienia się diametralnie, bo królowa zamiast rządzić jak jej ojciec, unikając konfliktów, napuściła na mieszkańców Złote Płaszcze.

Tu zobaczycie pełny zwiastun:

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