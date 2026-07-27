To nie koniec krwawych wydarzeń w Rodzie Smoka. Co pokaże 7. odcinek?

Długo wyczekiwany Bal Rzeźnika wreszcie trafił na ekran, a ser Criston Cole spotkał się ze swoim przeznaczeniem. To jednak nie była ostatnia wielka bitwa 3. sezonu „Rodu Smoka”. Zwiastun 7. odcinka zapowiada kolejne starcia i wiele innych ważnych wydarzeń.

Ród Smoka, sezon 3. - zwiastun 7. odcinka

W przyszłym tygodniu konflikty jeszcze bardziej się zaostrzą (choć mogło się to wydawać niemożliwe) - i to nie tylko w Tumbleton. Jak wiemy, Rhaenyra wysłała Alicent do Harrenhal, a zapowiedź pokazuje znacznie więcej scen z tego wątku, niż można było się spodziewać. Widzimy spotkanie Aemonda z matką, jednak Alys Rivers próbuje nastawić go przeciwko Alicent. Zapowiada się bardzo niezręczna konfrontacja.

Trailer pokazuje również scenę interakcji między Rhaenyrą i Helaeną. Królowa przypomina jej, że są siostrami, a zarazem podkreśla, że jako kwładczyni oczekuje od Helaeny posłuszeństwa. W ostatnim czasie ta relacja wyrosła na jedną z najciekawszych w serialu.



Tymczasem Ormund zdobył wyraźną przewagę; w zwiastunie emanuje ogromną pewnością siebie. Pozostaje pytanie, jak długo potrwa jego dobra passa.



Wiele wskazuje na to, że dwa ostatnie odcinki 3. sezonu „Rodu Smoka” nie dadzą widzom ani chwili wytchnienia. Alicent zmierza do Harrenhal, by zwabić Aemonda w pułapkę - lub go zabić - a Corlys Velaryon dostał się do niewoli armii Ormunda. Serial coraz bardziej zbliża się do bitew o Tumbleton, choć wciąż nie wiadomo, jak dokładnie zaadaptuje wydarzenia z książki „Ogień i krew” George’a R.R. Martina. W końcu różnic jest niemało.



Do przedostatniego odcinka pozostał już tylko tydzień, więc czasu na satysfakcjonujące domknięcie sezonu jest coraz mniej. W innych częściach Westeros Aegon Targaryen, Larys Strong i Tyland Lannister muszą uciekać z Gawroniego Gniazda po tym, jak syn Viserysa dopuszcza się morderstwa. Tymczasem Aemond nawiązuje romantyczną relację z Alys. Co więcej, kobieta przekazuje mu kilka smoczych jaj, próbując przekonać go, by porzucił walkę o tron i rozpoczął z nią nowe życie w Harrenhal. Ten motyw rodzi wiele pytań wśród fanów.



Wiadomo, że Aemond jest żądny władzy, ale czy Alys zdoła odciągnąć jego uwagę od Żelaznego Tronu i skierować ją ku zupełnie innemu życiu? Niektórzy twierdzą, że to możliwe, choć przybycie Alicent do Harrenhal może pokrzyżować te plany. Z drugiej strony - wątpliwe, by twórcy serialu chcieli aż tak bardzo odejść od oryginału. Jestem przekonany, że koniec końców wątek Aemonda zakończy się dokładnie tak jak w książce.

W międzyczasie Gwayne Hightower dociera do Tumbleton, by spotkać się z Ormundem i Daeronem, zanim wróci do Starego Miasta. Widać wyraźnie, że Gwayne i Daeron są sobie bardzo bliscy.



Dzisiejszy odcinek poświęca również więcej czasu tzw. smoczym nasionom, zwłaszcza Ulfowi i Hughowi, przygotowując grunt pod jeden z wątków z książki, na który wielu fanów czeka od dawna. Obaj są wyraźnie zmęczeni swoją sytuacją, a po ponownym spotkaniu Hugh z żoną Kat jego dotychczasowe plany mogą ulec zmianie.

3. sezon ma do pokazania jeszcze niemało emocjonujących wydarzeń. Ostatnie odcinki wylądują w HBO Max w kolejne poniedziałki - wielki finał sezonu zaplanowano na 10 sierpnia.

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