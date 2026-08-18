Rodzinka.pl mocno się trzyma. Wraca z nowym sezonem

Rodzina Boskich tak łatwo się nie poddaje, podobnie jak Telewizja Polska, która jest nieugięta. Jesienią minionego roku, po niemal 5 latach od finału poprzedniej odsłony, fani otrzymali najnowsze odcinki w ramach 17. sezonu, a w lutym tego roku na małym ekranach pojawił się 18. sezon. Najnowsze odsłony nie zebrały jednak najlepszych recenzji od widzów - twierdzili oni, że odcinki straciły swój urok, a radosnych domowników zastąpili dziwni bohaterowie. Mimo to TVP postanowiła kontynuować tę historię i zapowiedziała kolejny sezon "Rodzinki.pl".

Rodzinka.pl - kiedy premiera 19. sezonu serialu w TVP?

TVP w mediach społecznościowych ogłosiła, że "Rodzinka.pl" wraca z 19. sezonem. Dowiedzieliśmy się wówczas, kiedy dokładnie będzie można obejrzeć nowe odcinki. Jak wynika z informacji stacji, serial wróci na ekrany w połowie września.

Boscy wracają z nowym sezonem! Widzimy się od 12 września w soboty o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.

Oznacza to, że 12 września o 20:00 na antenie TVP2 i TVP VOD zadebiutuje premierowy odcinek 19. sezonu serialu, a kolejne epizody będą emitowane w każdą sobotę o 20:00. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile odcinków w ramach 19. sezonu zobaczymy, choć można spekulować, że - tak samo jak poprzednie - będzie składał się on z 13 epizodów.

Informacja na temat przedłużenia "Rodzinki.pl" nie powinna nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że taki był plan TVP. Przypomnijmy, że na początku roku serwis Wirtualne Media doniósł, że 18. sezon nie będzie jedynym, a "Rodzinka.pl" doczeka się kolejnych dwóch odsłon. Oznacza to, że poza 19. najpewniej czeka nas jeszcze 20. sezon.

Miejmy nadzieję, że kolejne epizody naprawią błędy swoich poprzedników, bo nie bez powodu nazwaliśmy "Rodzinkę.pl" najsmutniejszym serialem TVP. Produkcja stała się bardzo ponura i zgubiła gdzieś swoją sielankowość. Zamiast niej można było w niej dostrzec sfrustrowanych bohaterów, ich ostre i głośne dyskusje i niepokojące sceny.

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