Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli

Debiut nowego sezonu "Rodzinki.pl" wzbudził w widzach ekscytację. Nic dziwnego - w końcu zanim produkcja została niespodziewanie zdjęta z anteny, była jedną z tych, które telewidzowie po prostu uwielbiali. Zatem gdy perypetie rodziny Boskich ponownie zadebiutowały na małych ekranach, wiadomym było, że fani produkcji będą chcieli poczuć nutkę nostalgii. Zamiast tego dostali coś bardzo dziwnego - twórcy kompletnie odlecieli.

Nowa Rodzinka.pl jest bardzo dziwna

Wiadomym było, że nie dostaniemy tej samej historii - trzeba było coś zmienić, pokazać na ekranie upływ czasu i ewolucję bohaterów. Najbardziej zmieniło się oczywiście życie dzieci Boskich - Tomek wraz ze swoją partnerką Magdą zamieszkali w domu naprzeciwko szeregowca Ludwika i Natalii. Najstarszy syn Boskich jest już ojcem Majki w wieku szkolnym, a niebawem urodzi mu się drugie dziecko. Pokój u brata podnajmuje Kuba, którego nie interesuje nic, prócz picia piwa i sprowadzania do domu kolejnych dziewczyn.

Z rodzicami został natomiast Kacper, który najwyraźniej został nerdem i z niewiadomych powodów mieszka w piwnicy. Dniami i nocami wpatruje się w kilka ekranów, no i raczej siedzi sam. Może to i lepiej, bo jeśli już się odezwie, to z jego ust wychodzą dziwaczne sformułowania, przez co bije od niego bardzo niepokojąca aura. Jeśli widzieliście odcinek z Julią Wieniawą, to z pewnością wiecie o czym mówię - kamera w pokoju to nic.

Powiem szczerze, że obejrzałam wszystkie odcinki na jednym posiedzeniu i byłam wykończona. Głównym powodem tego, że po wyłączeniu telewizora musiałam posiedzieć chwilę w ciszy, był fakt, że Natalia i Ludwik nie rozmawiali - oni się na siebie darli. W każdym odcinku były jakieś kłótnie i spiny. Specjalnie zwróciłam uwagę na to, czy był moment, kiedy powiedzieli sobie coś miłego, ale nie - między nimi było okrągłe zero czułości. Nie wierzę, że wszystkie małżeństwa z długim stażem właśnie tak się ze sobą komunikują.

Krzyczą też na siebie Tomek i Magda - głównie w sytuacjach, kiedy zaśpią i nie zdążą dowieźć Majki do szkoły na czas. Na domiar złego Tomek wikła się w jakieś fantazje z atrakcyjną koleżanką swojego brata, podczas gdy w domu znajduje się nie tylko jego ciężarna partnerka, ale również córka. Też zresztą dziwna, ale w tym akurat tkwi jakiś urok.

Nie oczekiwałam, że nowa Rodzinka.pl będzie powtórką z rozrywki, ale nie sądziłam, że bohaterowie staną się tak toksyczni. Produkcja ma oczywiście swoje dobre momenty, jednak seans zostawił mnie z niemałym rozczarowaniem i bólem głowy.

Anna Bortniak 18.10.2025 15:15

