REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli

Nie mogłam uwierzyć, że z nową "Rodzinką.pl" jest coś nie tak. Dopóki nie obejrzałam całego nowego sezonu.

Anna Bortniak
rodzinka pl felieton to dziwny serial
REKLAMA

Debiut nowego sezonu "Rodzinki.pl" wzbudził w widzach ekscytację. Nic dziwnego - w końcu zanim produkcja została niespodziewanie zdjęta z anteny, była jedną z tych, które telewidzowie po prostu uwielbiali. Zatem gdy perypetie rodziny Boskich ponownie zadebiutowały na małych ekranach, wiadomym było, że fani produkcji będą chcieli poczuć nutkę nostalgii. Zamiast tego dostali coś bardzo dziwnego - twórcy kompletnie odlecieli.

REKLAMA

Nowa Rodzinka.pl jest bardzo dziwna

Wiadomym było, że nie dostaniemy tej samej historii - trzeba było coś zmienić, pokazać na ekranie upływ czasu i ewolucję bohaterów. Najbardziej zmieniło się oczywiście życie dzieci Boskich - Tomek wraz ze swoją partnerką Magdą zamieszkali w domu naprzeciwko szeregowca Ludwika i Natalii. Najstarszy syn Boskich jest już ojcem Majki w wieku szkolnym, a niebawem urodzi mu się drugie dziecko. Pokój u brata podnajmuje Kuba, którego nie interesuje nic, prócz picia piwa i sprowadzania do domu kolejnych dziewczyn.

Z rodzicami został natomiast Kacper, który najwyraźniej został nerdem i z niewiadomych powodów mieszka w piwnicy. Dniami i nocami wpatruje się w kilka ekranów, no i raczej siedzi sam. Może to i lepiej, bo jeśli już się odezwie, to z jego ust wychodzą dziwaczne sformułowania, przez co bije od niego bardzo niepokojąca aura. Jeśli widzieliście odcinek z Julią Wieniawą, to z pewnością wiecie o czym mówię - kamera w pokoju to nic.

Powiem szczerze, że obejrzałam wszystkie odcinki na jednym posiedzeniu i byłam wykończona. Głównym powodem tego, że po wyłączeniu telewizora musiałam posiedzieć chwilę w ciszy, był fakt, że Natalia i Ludwik nie rozmawiali - oni się na siebie darli. W każdym odcinku były jakieś kłótnie i spiny. Specjalnie zwróciłam uwagę na to, czy był moment, kiedy powiedzieli sobie coś miłego, ale nie - między nimi było okrągłe zero czułości. Nie wierzę, że wszystkie małżeństwa z długim stażem właśnie tak się ze sobą komunikują.

Krzyczą też na siebie Tomek i Magda - głównie w sytuacjach, kiedy zaśpią i nie zdążą dowieźć Majki do szkoły na czas. Na domiar złego Tomek wikła się w jakieś fantazje z atrakcyjną koleżanką swojego brata, podczas gdy w domu znajduje się nie tylko jego ciężarna partnerka, ale również córka. Też zresztą dziwna, ale w tym akurat tkwi jakiś urok.

Nie oczekiwałam, że nowa Rodzinka.pl będzie powtórką z rozrywki, ale nie sądziłam, że bohaterowie staną się tak toksyczni. Produkcja ma oczywiście swoje dobre momenty, jednak seans zostawił mnie z niemałym rozczarowaniem i bólem głowy.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Anna Bortniak
18.10.2025 15:15
Tagi: Rodzinka.plTVP
Najnowsze
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA