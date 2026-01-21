REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl

To, że "Rodzinka.pl" wróci na ekrany, było pewne już pod koniec zeszłego roku. Mimo że 17. sezon serialu znacznie różnił się od poprzednich - można nawet powiedzieć, że była to najsmutniejsza jak dotychczas odsłona - twórcy postanowili kontynuować perypetie rodziny Boskich. Oprócz tego, że na ekrany zmierza kolejny sezon, to trwają również przygotowania do dwóch kolejnych.

Anna Bortniak
rodzinka pl 3 nowe sezony kiedy premiera
REKLAMA

Premierowy odcinek 17. sezonu "Rodzinki.pl" zadebiutował na początku września minionego roku, czyli niemal 5 lat po finale poprzedniej odsłony. Nic zatem dziwnego, że wzbudził on wśród widzów ogromne zainteresowanie, które przełożyło się na wysokie wyniki oglądalności. Tuż po premierze Telewizja Polska poinformowała, że nowy sezon "Rodzinki.pl" osiągnął rekord oglądalności - 1. odcinek produkcji, czyli "Srebrzysta wróżka", sprawił, że polski serial o perypetiach Boskich zyskał miano najchętniej oglądanego tytułu w historii serwisu streamingowego TVP VOD.

Mimo świetnego startu, można było mieć jednak wątpliwości co do tego, czy "Rodzinka.pl" będzie kontynuowana. Nie zebrała ona bowiem najlepszych recenzji od widzów - doszli oni do wniosku, że nowe odcinki straciły swój urok, a radosnych domowników zastąpili bohaterowie, którzy byli albo dziwni, albo wiecznie na siebie krzyczeli, albo prowadzili się w niepokojący sposób. Nie powstrzymało to jednak twórców przed kontynuowaniem serii - okazuje się, że produkcja TVP otrzyma w sumie 3 nowe sezony.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Rodzinka.pl wraca na ekrany. Będą nowe sezony

Powstanie 19. i 20. sezon "Rodzinki.pl" - informuje serwis Wirtualne Media. Oznacza to, że serial doczeka się w sumie aż trzech nowych odsłon, ponieważ 18. sezon, który jest już gotowy, zadebiutuje na antenie TVP2 wiosną 2026 r. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile będzie liczył odcinków, choć można spekulować, że - podobnie jak poprzednia odsłona - będzie składał się z 13 epizodów.

Do tej pory wyemitowano 17 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 300 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W najnowszym sezonie do fabuły wprowadzono pewne zmiany związane z rodziną Boskich. Tomek (Maciej Musiał) wraz ze swoją partnerką Magdą (Olga Kalicka) mieszka teraz w domu naprzeciwko szeregowca Ludwika i Natalii. Najstarszy syn Boskich jest już ojcem Majki (Emma Pokromska), a niebawem urodzi mu się drugie dziecko. Pokój u starszego brata podnajmuje Kuba (Adam Zdrójkowski), który prowadzi obecnie beztroskie życie, a najmłodszy Kacper (Mateusz Pawłowski) jest nerdem i mieszka w piwnicy u rodziców.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
21.01.2026 13:52
Tagi: Polskie serialeRodzinka.plTVP
Najnowsze
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA