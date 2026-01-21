Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl

Ładowanie...

Premierowy odcinek 17. sezonu "Rodzinki.pl" zadebiutował na początku września minionego roku, czyli niemal 5 lat po finale poprzedniej odsłony. Nic zatem dziwnego, że wzbudził on wśród widzów ogromne zainteresowanie, które przełożyło się na wysokie wyniki oglądalności. Tuż po premierze Telewizja Polska poinformowała, że nowy sezon "Rodzinki.pl" osiągnął rekord oglądalności - 1. odcinek produkcji, czyli "Srebrzysta wróżka", sprawił, że polski serial o perypetiach Boskich zyskał miano najchętniej oglądanego tytułu w historii serwisu streamingowego TVP VOD.

Mimo świetnego startu, można było mieć jednak wątpliwości co do tego, czy "Rodzinka.pl" będzie kontynuowana. Nie zebrała ona bowiem najlepszych recenzji od widzów - doszli oni do wniosku, że nowe odcinki straciły swój urok, a radosnych domowników zastąpili bohaterowie, którzy byli albo dziwni, albo wiecznie na siebie krzyczeli, albo prowadzili się w niepokojący sposób. Nie powstrzymało to jednak twórców przed kontynuowaniem serii - okazuje się, że produkcja TVP otrzyma w sumie 3 nowe sezony.

Rodzinka.pl wraca na ekrany. Będą nowe sezony

Powstanie 19. i 20. sezon "Rodzinki.pl" - informuje serwis Wirtualne Media. Oznacza to, że serial doczeka się w sumie aż trzech nowych odsłon, ponieważ 18. sezon, który jest już gotowy, zadebiutuje na antenie TVP2 wiosną 2026 r. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile będzie liczył odcinków, choć można spekulować, że - podobnie jak poprzednia odsłona - będzie składał się z 13 epizodów.

Do tej pory wyemitowano 17 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 300 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W najnowszym sezonie do fabuły wprowadzono pewne zmiany związane z rodziną Boskich. Tomek (Maciej Musiał) wraz ze swoją partnerką Magdą (Olga Kalicka) mieszka teraz w domu naprzeciwko szeregowca Ludwika i Natalii. Najstarszy syn Boskich jest już ojcem Majki (Emma Pokromska), a niebawem urodzi mu się drugie dziecko. Pokój u starszego brata podnajmuje Kuba (Adam Zdrójkowski), który prowadzi obecnie beztroskie życie, a najmłodszy Kacper (Mateusz Pawłowski) jest nerdem i mieszka w piwnicy u rodziców.

