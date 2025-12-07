To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon

Ładowanie...

Debiut nowego sezonu "Rodzinki.pl" wzbudził w widzach ekscytację. Nic dziwnego - w końcu zanim produkcja została niespodziewanie zdjęta z anteny, była jedną z tych, które telewidzowie po prostu uwielbiali. Zatem gdy perypetie rodziny Boskich ponownie zadebiutowały na małych ekranach, wiadomym było, że fani produkcji będą chcieli poczuć nutkę nostalgii. Zamiast tego dostali coś bardzo dziwnego.

Choć opinie na temat produkcji były mieszane, to najwyraźniej nie zamierzają się poddawać. Jak podaje serwis Press.pl, "Rodzinka.pl" doczeka się nowego sezonu.

REKLAMA

Rodzinka.pl - będzie nowy sezon serialu

Nowy sezon "Rodzinki.pl" miałby zadebiutować w wiosennej ramówce TVP 2. Pozytywnej decyzji zapadła najprawdopodobniej sprzyjały dobre wyniki oglądalności - po 5 latach przerwy produkcja komediowa w nowej wersji gromadziła przed telewizorami w soboty o godzinie 20:00 średnio prawie milion widzów.

Telewizja Polska już po emisji 1. odcinka poinformowała zresztą, że nowy sezon "Rodzinki.pl" osiągnął rekord oglądalności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez TVP, 1. odcinek produkcji, czyli "Srebrzysta wróżka", okazał się być najchętniej oglądaną produkcją w historii serwisu streamingowego TVP VOD. W dniach 6-18 września epizod ten był odtwarzany przez ponad 208 godzin, co jest najlepszym wynikiem platformy. Cała seria była natomiast oglądana przez ponad 1,4 mln godzin.

Rodzinka.pl - powrót nowego sezonu

Premierowy odcinek nowej "Rodzinki.pl" zadebiutował w TVP 2 6 września, a finałowy odcinek można było oglądać na małych ekranach 29 listopada. Cała odsłona składała się z w sumie 13 odcinków.

Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 287 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 07.12.2025 13:39

Ładowanie...