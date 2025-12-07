Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon

Mimo mieszanych opinii na temat nowego, 18. sezonu serialu "Rodzinka.pl", twórcy postanowili jednak kontynuować historię rodziny Boskich. Polski serial ma doczekać się nowych odcinków.

Anna Bortniak
rodzinka pl bedzie sezon 18 tvp 2
REKLAMA

Debiut nowego sezonu "Rodzinki.pl" wzbudził w widzach ekscytację. Nic dziwnego - w końcu zanim produkcja została niespodziewanie zdjęta z anteny, była jedną z tych, które telewidzowie po prostu uwielbiali. Zatem gdy perypetie rodziny Boskich ponownie zadebiutowały na małych ekranach, wiadomym było, że fani produkcji będą chcieli poczuć nutkę nostalgii. Zamiast tego dostali coś bardzo dziwnego.

Choć opinie na temat produkcji były mieszane, to najwyraźniej nie zamierzają się poddawać. Jak podaje serwis Press.pl, "Rodzinka.pl" doczeka się nowego sezonu.

REKLAMA

Rodzinka.pl - będzie nowy sezon serialu

Nowy sezon "Rodzinki.pl" miałby zadebiutować w wiosennej ramówce TVP 2. Pozytywnej decyzji zapadła najprawdopodobniej sprzyjały dobre wyniki oglądalności - po 5 latach przerwy produkcja komediowa w nowej wersji gromadziła przed telewizorami w soboty o godzinie 20:00 średnio prawie milion widzów.

Telewizja Polska już po emisji 1. odcinka poinformowała zresztą, że nowy sezon "Rodzinki.pl" osiągnął rekord oglądalności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez TVP, 1. odcinek produkcji, czyli "Srebrzysta wróżka", okazał się być najchętniej oglądaną produkcją w historii serwisu streamingowego TVP VOD. W dniach 6-18 września epizod ten był odtwarzany przez ponad 208 godzin, co jest najlepszym wynikiem platformy. Cała seria była natomiast oglądana przez ponad 1,4 mln godzin.

Rodzinka.pl - powrót nowego sezonu

Premierowy odcinek nowej "Rodzinki.pl" zadebiutował w TVP 2 6 września, a finałowy odcinek można było oglądać na małych ekranach 29 listopada. Cała odsłona składała się z w sumie 13 odcinków.

Do tej pory wyemitowano 16 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 287 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
07.12.2025 13:39
Tagi: Polskie serialeRodzinka.pl
Najnowsze
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
9:52
Eurowizję opuszczają aż 4 kraje. Czy ten konkurs w ogóle ma sens?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:52:31+01:00
9:02
Netflix wygrywa bitwę o Warner Bros. Co to oznacza dla widzów HBO Max?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:02:16+01:00
7:55
"Jedyna" nie bierze jeńców. 6. odcinek pokazał więcej, niż powinien
Aktualizacja: 2025-12-05T07:55:28+01:00
19:34
Czy będą nowe Listy do M.? Widzowie czekają na 7. część
Aktualizacja: 2025-12-04T19:34:00+01:00
18:05
Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi
Aktualizacja: 2025-12-04T18:05:00+01:00
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezon już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
13:59
Z Odrzuconymi Netfliksa stało się coś dziwnego. Synowie Anarchii nie przyjadą
Aktualizacja: 2025-12-04T13:59:36+01:00
11:46
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają
Aktualizacja: 2025-12-04T11:46:39+01:00
10:17
Chciałem w końcu obejrzeć Attack on Titan. Gdzie jest 1. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-04T10:17:16+01:00
9:00
Scarlet Johanson zdradziła Marvela z największym wrogiem. Obskoczy obie franczyzy
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:46+01:00
18:51
Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:51:07+01:00
17:10
Prime Video dowiózł kapitalny film świąteczny. Jestem oczarowana
Aktualizacja: 2025-12-03T17:10:30+01:00
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA