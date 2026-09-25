Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? 19. sezon wystartował

Najnowsza, 17. odsłona "Rodzinki.pl", która zadebiutowała po kilkuletniej przerwie, nie zebrała najlepszych recenzji od widzów - twierdzili oni, że odcinki straciły swój urok, a radosnych domowników zastąpili dziwni bohaterowie. Mimo to TVP postanowiła kontynuować tę historię, serwując widzom zarówno 18., jak i 19. sezon. Emisja tego najświeższego już się rozpoczęła i można oglądać ją na kanale TVP2 oraz w TVP VOD. Kiedy nowe odcinki pojawiają się w telewizji i serwisie VOD?

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Rodzinka.pl - 19. sezon. Kiedy nowe odcinki i ile ich będzie?

TVP ogłosiła w sierpniu, że "Rodzinka.pl" wróci z 19. sezonem. Potwierdzono wówczas, że nowy sezon polskiego sitcomu zadebiutuje na małych ekranach 12 września i tak też się stało. Emisja "Rodzinki.pl" już się rozpoczęła, dzięki czemu widzowie mogli się już zapoznać z pierwszymi odcinkami. Będzie ich w sumie 7. Kiedy oglądać kolejne?

Harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 1 - 12 września

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 2 - 19 września

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 3 - 26 września

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 4 - 3 października

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 5 - 10 października

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 6 - 17 października

Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 7 - 24 października

Nowe epizody są emitowane w każdą sobotę o godzinie 20:00. Widzowie mogą je oglądać na kanale TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.

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Trwa emisja 19. sezonu Rodzinki.pl

Odcinek 3, który zadebiutuje w sobotę, będzie koncentrował się na tajemniczej imprezie. W domu Boskich zjawi się wówczas zarówno ta bliższa, jak i dalsza rodzina. Wszyscy członkowie zjadą się, aby świętować urodziny Ludwika (Tomasz Karolak). Jest jednak mały problem: głowa rodziny kategorycznie nie życzy sobie żadnej imprezy ani prezentów. Natalia (Małgorzata Kożuchowska) nie zamierza jednak pozwolić, by ten ważny dzień przemknął niezauważony.

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