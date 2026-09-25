Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? 19. sezon wystartował
"Rodzinka.pl" wróciła z nowymi odcinkami w ramach 19. sezonu. Emisja serialu już się rozpoczęła. Kiedy nowe odcinki będą debiutować na małych ekranach? Sprawdzamy.
Najnowsza, 17. odsłona "Rodzinki.pl", która zadebiutowała po kilkuletniej przerwie, nie zebrała najlepszych recenzji od widzów - twierdzili oni, że odcinki straciły swój urok, a radosnych domowników zastąpili dziwni bohaterowie. Mimo to TVP postanowiła kontynuować tę historię, serwując widzom zarówno 18., jak i 19. sezon. Emisja tego najświeższego już się rozpoczęła i można oglądać ją na kanale TVP2 oraz w TVP VOD. Kiedy nowe odcinki pojawiają się w telewizji i serwisie VOD?
Rodzinka.pl - 19. sezon. Kiedy nowe odcinki i ile ich będzie?
TVP ogłosiła w sierpniu, że "Rodzinka.pl" wróci z 19. sezonem. Potwierdzono wówczas, że nowy sezon polskiego sitcomu zadebiutuje na małych ekranach 12 września i tak też się stało. Emisja "Rodzinki.pl" już się rozpoczęła, dzięki czemu widzowie mogli się już zapoznać z pierwszymi odcinkami. Będzie ich w sumie 7. Kiedy oglądać kolejne?
Harmonogram emisji prezentuje się następująco:
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 1 - 12 września
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 2 - 19 września
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 3 - 26 września
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 4 - 3 października
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 5 - 10 października
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 6 - 17 października
- Rodzinka.pl, 19. sezon, odc. 7 - 24 października
Nowe epizody są emitowane w każdą sobotę o godzinie 20:00. Widzowie mogą je oglądać na kanale TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.
Odcinek 3, który zadebiutuje w sobotę, będzie koncentrował się na tajemniczej imprezie. W domu Boskich zjawi się wówczas zarówno ta bliższa, jak i dalsza rodzina. Wszyscy członkowie zjadą się, aby świętować urodziny Ludwika (Tomasz Karolak). Jest jednak mały problem: głowa rodziny kategorycznie nie życzy sobie żadnej imprezy ani prezentów. Natalia (Małgorzata Kożuchowska) nie zamierza jednak pozwolić, by ten ważny dzień przemknął niezauważony.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.