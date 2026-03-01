Widzowie ocenili nowy sezon Rodzinki.pl. Nie jest dobrze

Ładowanie...

"Rodzinka.pl" po latach została reaktywowana. Premierowy odcinek 17. sezonu serialu zadebiutował na początku września minionego roku, czyli niemal 5 lat po finale poprzedniej odsłony. Nic zatem dziwnego, że wzbudził on wśród widzów ogromne zainteresowanie, które przełożyło się na wysokie wyniki oglądalności. Dzięki temu polski serial o perypetiach Boskich zyskał miano najchętniej oglądanego tytułu w historii serwisu streamingowego TVP VOD.

Opinie nie były jednak zbytnio przychylne - 17. odsłona nie zebrała od widzów najlepszych ocen. Nowe odcinki znacznie różniły się od tego, co przed laty pokazali twórcy, a serial nie dostarczał już tak pozytywnych wrażeń jak kiedyś. Mimo to zdecydowano się na dalszą produkcję "Rodzinki.pl", czego efektem jest 18. sezon. Widzowie mieli już okazję ocenić 1. odcinek i nie mają na jego temat najlepszego zdania.

Rodzinka.pl - widzowie ocenili 1. odcinek nowego sezonu

W sobotę, 28 lutego, na kanale TVP2 i w serwisie TVP VOD zadebiutował 1. odcinek 18. sezonu "Rodzinki.pl" o tytule "Babulka". W tym epizodzie Natalia zastanawia się nad wykonaniem zabiegu w ramach medycyny estetycznej, Kacper przy pomocy Zosi realizuje kolaż, mama Magdy konsumuje zbyt dużą ilość alkoholu, a Kuba tkwi w dziwacznym związku ze swoją koleżanką gotką.

Po premierze 1. odcinka w mediach społecznościowych TVP pojawił się wpis, w którym widzowie zostali zachęceni do skomentowania epizodu i podzielenia się wrażeniami. I znów, podobnie jak w przypadku 17. sezonu, opinie nie były zbyt przychylne:

Kiedyś oglądałam po 2 razy ten sam odcinek, bo był zabawny, przyjemny... A ten sezon jest OKROPNY, bez wyczucia, wulgarny, bez polotu, na siłę śmieszny, po prostu nie chce się oglądać...

Z super rodzinki powstał film o dziwadłach, i to dosłownie. Oglądam, bo uwielbiałam ten film i z nadzieją czekam, aż realizatorzy ochłoną w swojej wizji karykatury rodziny. Ludzie aż tak się nie zmieniają.

Niestety wielkie rozczarowanie, córka Tomka przerażająca, Kacper dziwak, dziwne relacje, to już jest mało komediowy serial.

Czy Natalia i Ludwik już zawsze będą dla siebie tacy niemili i opryskliwi ? Brakuje tych scen z pierwszych sezonów, kiedy "się kochali".

Pojawiły się również bardziej przychylne komentarze, w których widzowie twierdzą, że zaczęło się dobrze, i że czekają na kolejne odcinki. Większość najbardziej lubianych komentarzy ma negatywny wydźwięk. Czy będzie lepiej? Tego dowiemy się w przyszłym tygodniu. Kolejne epizody 18. sezonu "Rodzinki.pl" będą emitowane w każdą sobotę o godzinie 20:00. Będzie można obejrzeć je na kanale TVP2 oraz w TVP VOD.

Anna Bortniak 01.03.2026 14:07

