REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Widzowie ocenili nowy sezon Rodzinki.pl. Nie jest dobrze

Nowy odcinek serialu "Rodzinka.pl" zadebiutował na antenie TVP2. Widzowie mieli okazję ocenić już premierowy epizod 18. sezonu w mediach społecznościowych i nie mają o nim najlepszego zdania. "Wulgarny, bez polotu, na siłę śmieszny" - piszą internauci.

Anna Bortniak
rodzinka pl nowy sezon widzowie ocenili nie jest dobrze
REKLAMA

"Rodzinka.pl" po latach została reaktywowana. Premierowy odcinek 17. sezonu serialu zadebiutował na początku września minionego roku, czyli niemal 5 lat po finale poprzedniej odsłony. Nic zatem dziwnego, że wzbudził on wśród widzów ogromne zainteresowanie, które przełożyło się na wysokie wyniki oglądalności. Dzięki temu polski serial o perypetiach Boskich zyskał miano najchętniej oglądanego tytułu w historii serwisu streamingowego TVP VOD.

Opinie nie były jednak zbytnio przychylne - 17. odsłona nie zebrała od widzów najlepszych ocen. Nowe odcinki znacznie różniły się od tego, co przed laty pokazali twórcy, a serial nie dostarczał już tak pozytywnych wrażeń jak kiedyś. Mimo to zdecydowano się na dalszą produkcję "Rodzinki.pl", czego efektem jest 18. sezon. Widzowie mieli już okazję ocenić 1. odcinek i nie mają na jego temat najlepszego zdania.

REKLAMA

Rodzinka.pl - widzowie ocenili 1. odcinek nowego sezonu

W sobotę, 28 lutego, na kanale TVP2 i w serwisie TVP VOD zadebiutował 1. odcinek 18. sezonu "Rodzinki.pl" o tytule "Babulka". W tym epizodzie Natalia zastanawia się nad wykonaniem zabiegu w ramach medycyny estetycznej, Kacper przy pomocy Zosi realizuje kolaż, mama Magdy konsumuje zbyt dużą ilość alkoholu, a Kuba tkwi w dziwacznym związku ze swoją koleżanką gotką.

Po premierze 1. odcinka w mediach społecznościowych TVP pojawił się wpis, w którym widzowie zostali zachęceni do skomentowania epizodu i podzielenia się wrażeniami. I znów, podobnie jak w przypadku 17. sezonu, opinie nie były zbyt przychylne:

Kiedyś oglądałam po 2 razy ten sam odcinek, bo był zabawny, przyjemny... A ten sezon jest OKROPNY, bez wyczucia, wulgarny, bez polotu, na siłę śmieszny, po prostu nie chce się oglądać...

Z super rodzinki powstał film o dziwadłach, i to dosłownie. Oglądam, bo uwielbiałam ten film i z nadzieją czekam, aż realizatorzy ochłoną w swojej wizji karykatury rodziny. Ludzie aż tak się nie zmieniają.

Niestety wielkie rozczarowanie, córka Tomka przerażająca, Kacper dziwak, dziwne relacje, to już jest mało komediowy serial.

Czy Natalia i Ludwik już zawsze będą dla siebie tacy niemili i opryskliwi ? Brakuje tych scen z pierwszych sezonów, kiedy "się kochali".

Pojawiły się również bardziej przychylne komentarze, w których widzowie twierdzą, że zaczęło się dobrze, i że czekają na kolejne odcinki. Większość najbardziej lubianych komentarzy ma negatywny wydźwięk. Czy będzie lepiej? Tego dowiemy się w przyszłym tygodniu. Kolejne epizody 18. sezonu "Rodzinki.pl" będą emitowane w każdą sobotę o godzinie 20:00. Będzie można obejrzeć je na kanale TVP2 oraz w TVP VOD.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
01.03.2026 14:07
Tagi: Polskie serialeRodzinka.plTVPTVP VOD
Najnowsze
13:13
Najlepszy reżyser samego siebie. Kim jest Bradley Cooper?
Aktualizacja: 2026-03-01T13:13:00+01:00
12:49
Reżyser Urwiska opowiada o pracy nad filmem. Dziecięca zabawa odtworzona w kinie
Aktualizacja: 2026-03-01T12:49:00+01:00
12:22
O tej autorce jest teraz głośno. Wydała nową książkę o zbrodni na Śląsku
Aktualizacja: 2026-03-01T12:22:00+01:00
11:26
HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana
Aktualizacja: 2026-03-01T11:26:29+01:00
11:01
Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca
Aktualizacja: 2026-03-01T11:01:00+01:00
10:13
Thriller Netfliksa mnie wciągnął. Siedziałam jak na szpilkach
Aktualizacja: 2026-03-01T10:13:00+01:00
9:09
Ten thriller z HBO Max jest bardzo krótki. I tak przykuje was do fotela
Aktualizacja: 2026-03-01T09:09:00+01:00
8:54
Tak wybuchowego sci-fi Netflix jeszcze nie miał. Zmiecie was z planszy
Aktualizacja: 2026-03-01T08:54:00+01:00
7:35
Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-01T07:35:00+01:00
18:12
Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?
Aktualizacja: 2026-02-28T18:12:00+01:00
16:11
Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
Aktualizacja: 2026-02-28T16:11:00+01:00
13:15
Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-02-28T13:15:00+01:00
11:56
Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej
Aktualizacja: 2026-02-28T11:56:00+01:00
11:28
Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć
Aktualizacja: 2026-02-28T11:28:19+01:00
10:22
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Aktualizacja: 2026-02-28T10:22:49+01:00
9:22
To jest dopiero smutna historia. Wichrowe wzgórza to przy tym nic
Aktualizacja: 2026-02-28T09:22:00+01:00
8:57
Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-28T08:57:00+01:00
7:25
Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:25:00+01:00
6:11
Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję
Aktualizacja: 2026-02-28T06:11:00+01:00
19:54
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-27T19:54:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA