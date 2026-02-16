Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie

Ładowanie...

Dobra wiadomość dla fanów "Rodzinki.pl" - serial o perypetiach rodziny Boskich dopiero się rozkręca. Jesienią minionego roku, po niemal 5 latach od finału poprzedniej odsłony, fani otrzymali najnowsze odcinki w ramach 17. sezonu, a już zaraz historia doczeka się kontynuacji. Nie było to jednak wcale takie oczywiste, bo, mimo świetnego startu, najnowsza odsłona nie zebrała najlepszych recenzji od widzów. Twierdzili oni, że odcinki straciły swój urok, a radosnych domowników zastąpili dziwni bohaterowie. Kolejny sezon ma szansę to naprawić.

Rodzinka.pl - kiedy premiera 18. sezonu w TVP2?

W sieci zadebiutował nowy plakat "Rodzinki.pl", który ujawnił, że premierowy odcinek 18. sezonu serialu zadebiutuje na antenie TVP2 i w serwisie TVP VOD 28 lutego. Kolejne epizody będą emitowane w każdą sobotę o 20:00. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, ile odcinków w ramach 18. sezonu zobaczymy, choć można spekulować, że - tak samo jak poprzedni - będzie składał się on z 13 epizodów.

W zeszłym miesiącu serwis Wirtualne Media doniósł, że 18. sezon nie będzie jedynym - "Rodzinka.pl" doczeka się kolejnych dwóch odsłon. Miejmy nadzieję, że kolejne epizody naprawią błędy swoich poprzedników, bo nie bez powodu nazwaliśmy "Rodzinkę.pl" najsmutniejszym serialem TVP. Produkcja stała się bardzo ponura i zgubiła gdzieś swoją sielankowość. Zamiast niej można było w niej dostrzec sfrustrowanych bohaterów, ich ostre i głośne dyskusje i niepokojące sceny.

Do tej pory wyemitowano 17 sezonów "Rodzinki.pl", czyli łącznie 300 odcinków. Fabuła początkowo skupiała się na relacjach Natalii i Ludwika z dorastającymi synami, natomiast w późniejszych sezonach widzowie mogli obserwować wątki związane z przyjaciółmi rodziny, pierwszymi miłościami chłopców, jak również powiększania się rodziny. Wiązało się to z wprowadzeniem na ekrany nowych bohaterów.

W obsadzie znaleźli się:

Małgorzata Kożuchowska jako Natalia Boska

