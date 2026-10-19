Rusza sprzedaż biletów na Diunę 3. Zajmujcie najlepsze miejsca

Jedną z najważniejszych premier grudnia będzie "Diuna: Część trzecia". Produkcja stanowi zwieńczenie trylogii w reżyserii Denisa Villeneuve, co oznacza, że widzowie będą musieli się pożegnać z wybitną historią fantasy Franka Herberta oraz aktorami, którzy wcielili się w bohaterów epickich powieści. Będzie to pożegnanie wyjątkowe, co ujawnił niedawno sam reżyser - Villeneuve stwierdził, że "trójka" znacznie będzie się różniła od poprzednich "Diun". Efekty będziemy mogli zobaczyć niebawem, bo już w grudniu. Sprzedaż biletów rusza natomiast lada moment.

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Diuna: Część trzecia - rusza sprzedaż biletów do Cinema City. Kiedy?

Choć od premiery "Diuny 3" dzielą nas jeszcze około 2 miesiące, Cinema City postanowiło zadbać o to, aby widzowie mogli już zawczasu zadbać o zajęcie najlepszych miejsc. Sieć multipleksów poinformowała, że sprzedaż na seans produkcji rusza już jutro, 20 października, od godziny 9:00.

Lisan al-Gaib szepnął nam słówko, że jutro o 9:00 do sprzedaży wpadną bilety na film "Diuna: Część trzecia w Cinema City. Ustawiajcie przypomnienia na telefonach!

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Premiera "Diuny: Części trzeciej" zaplanowana jest na 18 grudnia. Na stronie Cinema City można jednak zauważyć, że bilety można zakupić na pokazy przedpremierowe, które odbędą się 15 grudnia, czyli 3 dni wcześniej. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy nie mogą doczekać się dalszej części historii. Warto zatem zweryfikować, które kina oferują możliwość wcześniejszego obejrzenia "Diuny 3", aby już teraz zaopatrzyć się w bilety i obejrzeć produkcję szybciej niż inni.

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Akcja "Diuny: Części trzeciej" rozgrywa się wiele lat po tym, jak Paul Atryda (Timothee Chalamet) przejął władzę. Jako bezwzględny Imperator musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji - w tym dotyczących wojny, którą wypowiedział. Wkrótce Paul zostaje obiektem spisku środowisk, które chcą dokonać przewrotu - w tym Scytale'a (Robert Pattinson), chcącego wciągnąć do intrygi żonę Paula, księżniczkę Irulan (Florence Pugh). Bunt wobec Atrydy ciągle się nasila, a jego wrogowie są coraz bliżej zmiany reżimu.

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