Najlepszy serial HBO wreszcie w Polsce. Nazywa się go arcydziełem
Na polskim HBO Max właśnie pojawił się komediodramat, który w czasie swej premiery zdobył uznanie zarówno widzów jak i krytyków. W mediach społecznościowych nazywa się go nawet najlepszą rzeczą od HBO. Fani określają "W potrzebie" arcydziełem.
"W potrzebie" skupia się na losach mężczyzny nazywanego po prostu Mężczyzną. Jest on dilerem marihuany, który dowozi narkotyki mieszkańcom Nowego Jorku. Każdy z odcinków poświęcony jest innym osobom, wchodzącym w interakcje z głównym bohaterem. Nie brzmi interesująco? A jednak. W czasie swojej emisji serial był chwalony za sposób portretowania nudy, samotności i ludzkiej kondycji. Tym też uwiódł widzów HBO.
Ciekawa sprawa z tym "W potrzebie". To nie jest bowiem serial oryginalny HBO. Zadebiutował w 2012 roku na Vimeo. Cztery lata później doczekał się emisji na antenie wspomnianej stacji, która go przejęła postanowiła kontynuować przez trzy kolejne sezony. Ostatni z nich zadebiutował w 2020 roku. Od jego zakończenia minęło więc już sporo czasu.
W potrzebie - opinie o genialnym serialu HBO
Choć "W potrzebie" wydaje się dzisiaj produkcją zakurzoną, fani o niej nie zapomnieli. Wciąż dyskutują o niej w mediach społecznościowych. Zdarza im się nazywać ją "najlepszym serialem HBO", a nawet wprost pisać, że to arcydzieło.
(...) "W potrzebie", przyrzekam, jest najlepszym, co kiedykolwiek wypuściło HBO
Wczoraj znalazłem kolejne arcydzieło. Uwierzcie mi, że wchodzenie w głąb króliczej nory, żeby znaleźć dobry serial i wyjść właśnie z nim jest niezwykle rzadkie. Btw, mówię o "W potrzebie", serialu HBO
Dużo historii opowiedzianych we "W potrzebie" od HBO to top... Będę tęsknić za tym serialem :( Prawdopodobnie mój ulubiony serial, jaki kiedykolwiek oglądałam
- czytamy na X (dawny Twitter).
Czytając takie wpisy, od razu chce się "W potrzebie" odpalić. Do niedawna nie mogliśmy tego zrobić. Owszem, serial był w naszym kraju emitowany na kanałach HBO, a nawet dostępny na platformach HBO Go i jego reinkarnacjach. Ale potem z nich zniknął. Teraz powrócił. Na polskim HBO Max pojawił się wczoraj, 11 sierpnia. Teraz więc możemy sprawdzić, czy jest tak dobry, jak fani piszą w mediach społecznościowych.
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