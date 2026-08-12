Najlepszy serial HBO wreszcie w Polsce. Nazywa się go arcydziełem

"W potrzebie" skupia się na losach mężczyzny nazywanego po prostu Mężczyzną. Jest on dilerem marihuany, który dowozi narkotyki mieszkańcom Nowego Jorku. Każdy z odcinków poświęcony jest innym osobom, wchodzącym w interakcje z głównym bohaterem. Nie brzmi interesująco? A jednak. W czasie swojej emisji serial był chwalony za sposób portretowania nudy, samotności i ludzkiej kondycji. Tym też uwiódł widzów HBO.



Ciekawa sprawa z tym "W potrzebie". To nie jest bowiem serial oryginalny HBO. Zadebiutował w 2012 roku na Vimeo. Cztery lata później doczekał się emisji na antenie wspomnianej stacji, która go przejęła postanowiła kontynuować przez trzy kolejne sezony. Ostatni z nich zadebiutował w 2020 roku. Od jego zakończenia minęło więc już sporo czasu.

"W POTRZEBIE" OBEJRZYSZ NA: W POTRZEBIE HBO Max

W potrzebie - opinie o genialnym serialu HBO

Choć "W potrzebie" wydaje się dzisiaj produkcją zakurzoną, fani o niej nie zapomnieli. Wciąż dyskutują o niej w mediach społecznościowych. Zdarza im się nazywać ją "najlepszym serialem HBO", a nawet wprost pisać, że to arcydzieło.

(...) "W potrzebie", przyrzekam, jest najlepszym, co kiedykolwiek wypuściło HBO



Wczoraj znalazłem kolejne arcydzieło. Uwierzcie mi, że wchodzenie w głąb króliczej nory, żeby znaleźć dobry serial i wyjść właśnie z nim jest niezwykle rzadkie. Btw, mówię o "W potrzebie", serialu HBO



Dużo historii opowiedzianych we "W potrzebie" od HBO to top... Będę tęsknić za tym serialem :( Prawdopodobnie mój ulubiony serial, jaki kiedykolwiek oglądałam - czytamy na X (dawny Twitter).

Czytając takie wpisy, od razu chce się "W potrzebie" odpalić. Do niedawna nie mogliśmy tego zrobić. Owszem, serial był w naszym kraju emitowany na kanałach HBO, a nawet dostępny na platformach HBO Go i jego reinkarnacjach. Ale potem z nich zniknął. Teraz powrócił. Na polskim HBO Max pojawił się wczoraj, 11 sierpnia. Teraz więc możemy sprawdzić, czy jest tak dobry, jak fani piszą w mediach społecznościowych.

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