11 najlepszych produkcji z Sachą Baronem Cohenem. Kultowy aktor powraca

Ładowanie...

Są w branży filmowej aktorzy, którzy słusznie wyrobili sobie miano ikon komedii, ale również udało im się pokazać, że równie dobrze (o ile nie lepiej) odnajdują się w dramatycznych produkcjach. Sacha Baron Cohen jest jednym z nich. Zaczynał jako brytyjski komik, który w ramach satyry wciela się w konkretne i charyzmatyczne postaci, a z czasem wyrobił sobie renomę w świecie wielkiego kina. Oprócz aktorstwa ma również na koncie scenopisarskie przygody. Na Netfliksie można już obejrzeć najnowszy (i zarazem pierwszy od paru lat) film z Sachą Baronem Cohenem w roli głównej - "Panie przodem". Oto 11 najmocniejszych tytułów z jego udziałem.

REKLAMA

Sacha Baron Cohen - najlepsze tytuły. TOP 11 produkcji z jego udziałem

REKLAMA

11. Ironheart

Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Chinaka Hodge

Chinaka Hodge Obsada: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Sacha Baron Cohen

Postanowiłem rozpocząć od dość nieoczywistego tytułu - Sacha Baron Cohen zalicza w nim bowiem dość krótkie cameo. Ale za to jakie! Aktor spełnił marzenia swoich fanów oraz sympatyków Marvela, piekielnie dobrze wcielając się w pana piekieł, jedynego w swoim rodzaju Mefisto, który oferuje głównej bohaterce to, na czym się zna najlepiej - deal nie do odrzucenia, a w grze jest jej dusza. Pamiętam, że aż podskoczyłem na krześle, widząc Sachę Barona Cohena na małym ekranie w tej roli i wierzę, że jeszcze powróci. "Ironheart" opowiada o Riri Williams (Thorne) - młodej dziewczynie, która pracuje nad zaawansowanym kostiumem na podobieństwo tego Iron Mana, a przy okazji redefiniuje swoje priorytety.

REKLAMA

10. Ali G

Rok produkcji: 2002

2002 Czas trwania: 85 minut

85 minut Reżyseria: Mark Mylod

Mark Mylod Obsada: Sacha Baron Cohen, Charles Dance, Martin Freeman, Michael Gambon

Najwcześniejsza rola aktora obecna w tym zestawieniu. Tytułowy bohater (Baron Cohen, odpowiadający również za scenariusz do filmu) to raper z dzielnicy Westside, należacy do gangu i prowadzący szkołę, w której dzieciaki uczą się, jak przetrwać w getcie. Gdy zostają odcięte fundusze, Ali rozpoczyna protest, a w związku z wyborczymi zawirowaniami dostaje się do parlamentu. Tam natrafia na ślad politycznego spisku.

REKLAMA

9. Hugo i jego wynalazek

Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 126 minut

126 minut Reżyseria: Martin Scorsese

Martin Scorsese Obsada: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law

Martin Scorsese to legenda kina, znana bardziej z mrocznych, mafijnych klimatów, aniżeli ciepłego, familijnego kina. Sacha Baron Cohen miał okazję zagrać u Marty'ego rolę nadzorcy stacji kolejowej. Brzmi dość mało prestiżowo, ale aktor wnosi do tej kreacji olbrzymie pokłady fajnego humoru i pewnej wrażliwości. Sam film zaś opowiada o małym chłopcu (Butterfield), który mieszka na paryskim dworcu, a spotkanie pewnej dziewczynki (Moretz) staje się początkiem pięknej, choć wymagającej trudu, przygody.

REKLAMA

8. Who is America?

Lata emisji: 2018

2018 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen Obsada: Sacha Baron Cohen, Roy Elghanayan, Alfred Pierce

To jeden z tych tytułów, które Sacha Baron Cohen firmował nie tylko jako aktor, ale również (a może przede wszystkim?) jako scenarzysta. "Who is America?" to polityczna satyra w stylu mockumentary, w której SBC pod różnymi tożsamościami przeprowadza wywiady z postaciami z amerykańskiej kultury, show-biznesu oraz polityki. Kawał dobrej telewizji.

REKLAMA

7. Alicja po drugiej stronie lustra

Rok produkcji: 2016

2016 Czas trwania: 113 minut

113 minut Reżyseria: James Bobin

James Bobin Obsada: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen

Fanem Mii Wasikowskiej nigdy nie byłem, więc nic dziwnego, że pozostała część obsady w moich oczach ją znacząco przyćmiła. Wśród tych osób jest Sacha Baron Cohen, któremu przypadła (brawurowo zagrana zresztą) rola Czasu. "Po drugiej stronie lustra" jest kontynuacją "Alicji w Krainie Czarów", a tytułowa bohaterka po latach natrafia na magiczne lustro, dzięki któremu ponownie przenosi się do fantastycznej Krainy Czarów. Na miejscu okazuje się, że Szalony Kapelusznik jest coraz bardziej szalony, a żeby uratować krainę, bohaterka musi zmierzyć się właśnie z bohaterem Sachy Barona Cohena. Na poziomie aktorskim chyba nie trzeba mówić, kto z tego pojedynku wychodzi z tarczą.

6. The Spy

Lata emisji: 2019

2019 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Gideon Raff

Gideon Raff Obsada: Sacha Baron Cohen, Noah Emmerich, Hadar Ratzon Rotem, Yael Eitan

Można powiedzieć, że ta produkcja jest swego rodzaju powrotem SBC do korzeni - choć jest on Brytyjczykiem z urodzenia, wywodzi się z żydowskiej rodziny, a jego matka jest Izraelką. W serialu Gideona Raffa aktor wciela się w Eliego Cohena - byłego agenta Mosadu, który w latach 60. XX wieku przeniknął do Syrii. Zrobił to na tyle zręcznie, że zdobył zaufanie tamtejszych elit wojskowych i finansowych i poznał tajne plany tego kraju wymierzone w jego ojczyznę - Izrael. Historia oparta na faktach.

5. Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej

Rok produkcji: 2006

2006 Czas trwania: 84 minuty

84 minuty Reżyseria: Larry Charles

Larry Charles Obsada: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell, Pamela Anderson

Wielu zapewne zdziwi pozycja "Borata" na tej liście - co najbardziej kultowy film z udziałem Sachy Barona Cohena robi dopiero na 5. miejscu? Dla mnie odpowiedź jest prosta - kultowa nie równa się najlepszej, a moim zdaniem aktor miał na koncie lepsze kreacje. Nie sposób jednak przemilczeć Borata Sagdijewa - najsłynniejszego kazachskiego dziennikarza w historii ludzkości, który jedzie do USA, by u źródła poszerzyć horyzonty na temat amerykańskiej kultury w celu powiększenia dobrobytu swojej ojczyzny.

REKLAMA

4. Nędznicy

Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 158 minut

158 minut Reżyseria: Tom Hooper

Tom Hooper Obsada: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter

Musical, w którym niemal każdy dialog jest śpiewany, to dość nieoczywiste rejony dla Sachy Barona Cohena. A jednak - pośród takiej ekstraklasy jak Jackman, Crowe czy Hathaway, aktorowi przypadła znakomita rola cwanego, niemożliwie śliskiego, łasego na pieniądze i zaszczyty, karczmarza Thenardiera. Baron Cohen doskonale spełnił się w tej roli, popisał charyzmą, a jego duet z Heleną Bonham Carter to źródło wielkiego, komediowego złota.

REKLAMA

3. Proces Siódemki z Chicago

Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 129 minut

129 minut Reżyseria: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin Obsada: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II

Jedna ze świeższych propozycji z tej listy. Aaron Sorkin to jeden z najważniejszych amerykańskich storytellerów kina, nietracących z oczu tego, co ważne i rozpalające społeczeństwo. W "Procesie Siódemki z Chicago" wrócił do prawdziwych wydarzeń, kiedy aktywiści w 1968 roku planowali protest przeciwko działaniom USA w Wietnamie podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej. SBC wcielił się w Abbiego Hoffmana - jednego z tytułowych siedmiu protestujących, którzy w kuriozalny sposób zostali oskarżeni przed sądem o spisek. To rola niby "zabawnego luzaka", ale Baron Cohen wyciąga z niej znacznie więcej.

REKLAMA

2. Sprostowanie

Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Obsada: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge

Całkiem niedawno, bo dwa lata temu, na Apple TV trafiło "Sprostowanie". Mam wrażenie, że serial Cuarona przeszedł trochę bez echa, co dziwi mnie tym bardziej, że jest to absolutnie jeden z najlepszych odcinkowych tytułów ostatnich lat. W centrum historii jest Catherine Ravenscroft (Blanchett), kobieta sukcesu, która ma za sobą podszytą tajemnicami przeszłość. Sacha Baron Cohen wciela się w Roberta - męża głównej bohaterki, który dystansuje się od ukochanej, gdy dochodzą do niego kolejne informacje na temat Catherine. To rola, jak na aktora, wyjątkowo ascetyczna, wręcz chłodna - gra on bohatera, z którego w jakimś sensie stopniowo ulatuje radość i życie. Choć Baron Cohen nie był na pierwszym planie, zdecydowanie zapisał się w pamięci swoją kreacją.

REKLAMA

1. Dyktator

Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 83 minuty

83 minuty Reżyseria: Larry Charles

Larry Charles Obsada: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, Jason Mantzoukas

Nie mogło być inaczej. Po prostu nie. Ze wszystkich zabawnych oraz intensywnych psychologicznie ról, które Sacha Baron Cohen ma na swoim koncie, musiał zwyciężyć właśnie "Dyktator" (do którego aktor współtworzył scenariusz), jedna z najzabawniejszych i zarazem najchętniej przeginających komedii ostatnich kilkunastu lat, o ile nie XXI wieku. Tytułowy władca Aladeen (Baron Cohen) rządzi północnoafrykańską Wadiyą. Jak nietrudno się domyślić, nie są to rządy, które mają cokolwiek wspólnego z demokracją i prawami człowieka. Gdy Aladeen jedzie do Stanów Zjednoczonych, wpada w wir niespodziewanych wydarzeń, przygód, jest też obiektem wymierzonej w niego intrygi. Wraz z nowo poznaną Zoey (Faris) próbuje ją powstrzymać.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 24.05.2026 17:00

Ładowanie...

REKLAMA