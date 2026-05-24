11 najlepszych produkcji z Sachą Baronem Cohenem. Kultowy aktor powraca
Sacha Baron Cohen to jedna z najbarwniejszych postaci współczesnego kina. Nazwanie go księciem komedii powinno być współmierne do osiągnięć, jakie ma w tym gatunku. Warto jednak dodać, że poza nim zanotował wiele znakomitych ról. Przedstawiamy najlepsze filmy i seriale, w których ten aktor brał udział - nie tylko w tej roli.
Są w branży filmowej aktorzy, którzy słusznie wyrobili sobie miano ikon komedii, ale również udało im się pokazać, że równie dobrze (o ile nie lepiej) odnajdują się w dramatycznych produkcjach. Sacha Baron Cohen jest jednym z nich. Zaczynał jako brytyjski komik, który w ramach satyry wciela się w konkretne i charyzmatyczne postaci, a z czasem wyrobił sobie renomę w świecie wielkiego kina. Oprócz aktorstwa ma również na koncie scenopisarskie przygody. Na Netfliksie można już obejrzeć najnowszy (i zarazem pierwszy od paru lat) film z Sachą Baronem Cohenem w roli głównej - "Panie przodem". Oto 11 najmocniejszych tytułów z jego udziałem.
Sacha Baron Cohen - najlepsze tytuły. TOP 11 produkcji z jego udziałem
11. Ironheart
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Chinaka Hodge
- Obsada: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Sacha Baron Cohen
Postanowiłem rozpocząć od dość nieoczywistego tytułu - Sacha Baron Cohen zalicza w nim bowiem dość krótkie cameo. Ale za to jakie! Aktor spełnił marzenia swoich fanów oraz sympatyków Marvela, piekielnie dobrze wcielając się w pana piekieł, jedynego w swoim rodzaju Mefisto, który oferuje głównej bohaterce to, na czym się zna najlepiej - deal nie do odrzucenia, a w grze jest jej dusza. Pamiętam, że aż podskoczyłem na krześle, widząc Sachę Barona Cohena na małym ekranie w tej roli i wierzę, że jeszcze powróci. "Ironheart" opowiada o Riri Williams (Thorne) - młodej dziewczynie, która pracuje nad zaawansowanym kostiumem na podobieństwo tego Iron Mana, a przy okazji redefiniuje swoje priorytety.
10. Ali G
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 85 minut
- Reżyseria: Mark Mylod
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Charles Dance, Martin Freeman, Michael Gambon
Najwcześniejsza rola aktora obecna w tym zestawieniu. Tytułowy bohater (Baron Cohen, odpowiadający również za scenariusz do filmu) to raper z dzielnicy Westside, należacy do gangu i prowadzący szkołę, w której dzieciaki uczą się, jak przetrwać w getcie. Gdy zostają odcięte fundusze, Ali rozpoczyna protest, a w związku z wyborczymi zawirowaniami dostaje się do parlamentu. Tam natrafia na ślad politycznego spisku.
9. Hugo i jego wynalazek
- Rok produkcji: 2011
- Czas trwania: 126 minut
- Reżyseria: Martin Scorsese
- Obsada: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law
Martin Scorsese to legenda kina, znana bardziej z mrocznych, mafijnych klimatów, aniżeli ciepłego, familijnego kina. Sacha Baron Cohen miał okazję zagrać u Marty'ego rolę nadzorcy stacji kolejowej. Brzmi dość mało prestiżowo, ale aktor wnosi do tej kreacji olbrzymie pokłady fajnego humoru i pewnej wrażliwości. Sam film zaś opowiada o małym chłopcu (Butterfield), który mieszka na paryskim dworcu, a spotkanie pewnej dziewczynki (Moretz) staje się początkiem pięknej, choć wymagającej trudu, przygody.
8. Who is America?
- Lata emisji: 2018
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Sacha Baron Cohen
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Roy Elghanayan, Alfred Pierce
To jeden z tych tytułów, które Sacha Baron Cohen firmował nie tylko jako aktor, ale również (a może przede wszystkim?) jako scenarzysta. "Who is America?" to polityczna satyra w stylu mockumentary, w której SBC pod różnymi tożsamościami przeprowadza wywiady z postaciami z amerykańskiej kultury, show-biznesu oraz polityki. Kawał dobrej telewizji.
7. Alicja po drugiej stronie lustra
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyseria: James Bobin
- Obsada: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen
Fanem Mii Wasikowskiej nigdy nie byłem, więc nic dziwnego, że pozostała część obsady w moich oczach ją znacząco przyćmiła. Wśród tych osób jest Sacha Baron Cohen, któremu przypadła (brawurowo zagrana zresztą) rola Czasu. "Po drugiej stronie lustra" jest kontynuacją "Alicji w Krainie Czarów", a tytułowa bohaterka po latach natrafia na magiczne lustro, dzięki któremu ponownie przenosi się do fantastycznej Krainy Czarów. Na miejscu okazuje się, że Szalony Kapelusznik jest coraz bardziej szalony, a żeby uratować krainę, bohaterka musi zmierzyć się właśnie z bohaterem Sachy Barona Cohena. Na poziomie aktorskim chyba nie trzeba mówić, kto z tego pojedynku wychodzi z tarczą.
6. The Spy
- Lata emisji: 2019
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Gideon Raff
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Noah Emmerich, Hadar Ratzon Rotem, Yael Eitan
Można powiedzieć, że ta produkcja jest swego rodzaju powrotem SBC do korzeni - choć jest on Brytyjczykiem z urodzenia, wywodzi się z żydowskiej rodziny, a jego matka jest Izraelką. W serialu Gideona Raffa aktor wciela się w Eliego Cohena - byłego agenta Mosadu, który w latach 60. XX wieku przeniknął do Syrii. Zrobił to na tyle zręcznie, że zdobył zaufanie tamtejszych elit wojskowych i finansowych i poznał tajne plany tego kraju wymierzone w jego ojczyznę - Izrael. Historia oparta na faktach.
5. Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 84 minuty
- Reżyseria: Larry Charles
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell, Pamela Anderson
Wielu zapewne zdziwi pozycja "Borata" na tej liście - co najbardziej kultowy film z udziałem Sachy Barona Cohena robi dopiero na 5. miejscu? Dla mnie odpowiedź jest prosta - kultowa nie równa się najlepszej, a moim zdaniem aktor miał na koncie lepsze kreacje. Nie sposób jednak przemilczeć Borata Sagdijewa - najsłynniejszego kazachskiego dziennikarza w historii ludzkości, który jedzie do USA, by u źródła poszerzyć horyzonty na temat amerykańskiej kultury w celu powiększenia dobrobytu swojej ojczyzny.
4. Nędznicy
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 158 minut
- Reżyseria: Tom Hooper
- Obsada: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter
Musical, w którym niemal każdy dialog jest śpiewany, to dość nieoczywiste rejony dla Sachy Barona Cohena. A jednak - pośród takiej ekstraklasy jak Jackman, Crowe czy Hathaway, aktorowi przypadła znakomita rola cwanego, niemożliwie śliskiego, łasego na pieniądze i zaszczyty, karczmarza Thenardiera. Baron Cohen doskonale spełnił się w tej roli, popisał charyzmą, a jego duet z Heleną Bonham Carter to źródło wielkiego, komediowego złota.
3. Proces Siódemki z Chicago
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyseria: Aaron Sorkin
- Obsada: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II
Jedna ze świeższych propozycji z tej listy. Aaron Sorkin to jeden z najważniejszych amerykańskich storytellerów kina, nietracących z oczu tego, co ważne i rozpalające społeczeństwo. W "Procesie Siódemki z Chicago" wrócił do prawdziwych wydarzeń, kiedy aktywiści w 1968 roku planowali protest przeciwko działaniom USA w Wietnamie podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej. SBC wcielił się w Abbiego Hoffmana - jednego z tytułowych siedmiu protestujących, którzy w kuriozalny sposób zostali oskarżeni przed sądem o spisek. To rola niby "zabawnego luzaka", ale Baron Cohen wyciąga z niej znacznie więcej.
2. Sprostowanie
- Lata emisji: 2024
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Alfonso Cuarón
- Obsada: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge
Całkiem niedawno, bo dwa lata temu, na Apple TV trafiło "Sprostowanie". Mam wrażenie, że serial Cuarona przeszedł trochę bez echa, co dziwi mnie tym bardziej, że jest to absolutnie jeden z najlepszych odcinkowych tytułów ostatnich lat. W centrum historii jest Catherine Ravenscroft (Blanchett), kobieta sukcesu, która ma za sobą podszytą tajemnicami przeszłość. Sacha Baron Cohen wciela się w Roberta - męża głównej bohaterki, który dystansuje się od ukochanej, gdy dochodzą do niego kolejne informacje na temat Catherine. To rola, jak na aktora, wyjątkowo ascetyczna, wręcz chłodna - gra on bohatera, z którego w jakimś sensie stopniowo ulatuje radość i życie. Choć Baron Cohen nie był na pierwszym planie, zdecydowanie zapisał się w pamięci swoją kreacją.
1. Dyktator
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 83 minuty
- Reżyseria: Larry Charles
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, Jason Mantzoukas
Nie mogło być inaczej. Po prostu nie. Ze wszystkich zabawnych oraz intensywnych psychologicznie ról, które Sacha Baron Cohen ma na swoim koncie, musiał zwyciężyć właśnie "Dyktator" (do którego aktor współtworzył scenariusz), jedna z najzabawniejszych i zarazem najchętniej przeginających komedii ostatnich kilkunastu lat, o ile nie XXI wieku. Tytułowy władca Aladeen (Baron Cohen) rządzi północnoafrykańską Wadiyą. Jak nietrudno się domyślić, nie są to rządy, które mają cokolwiek wspólnego z demokracją i prawami człowieka. Gdy Aladeen jedzie do Stanów Zjednoczonych, wpada w wir niespodziewanych wydarzeń, przygód, jest też obiektem wymierzonej w niego intrygi. Wraz z nowo poznaną Zoey (Faris) próbuje ją powstrzymać.
