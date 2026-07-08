Ali G powraca. Nie uwierzysz, kto go zagra

Choć wielu osobom Sacha Baron Cohen kojarzy się przede wszystkim z wcieleniem kazachskiego dziennikarza Borata Sagdijewa, ma on na koncie znacznie więcej "tożsamości". Zwłaszcza w serialu "Who is America?" wcielał się w najróżniejsze osoby - skrajnie prawicowego wyznawcę teorii spiskowych, byłego skazańca malującego odchodami i płynami ustrojowymi, izraelskiego eksperta ds. antyterroryzmu. Było tego naprawdę sporo, a wiele działań Cohena przyniosło mu splendor, uwagę branży, a nawet nagrody w postaci Złotego Globu.

Sacha Baron Cohen wraca do kultowej roli. Powstanie nowy film

Jedną z niewymienionych, a absolutnie kluczowych dla zrozumienia fenomenu Sachy Barona Cohena produkcji, jest "Da Ali G Show". To emitowany w latach 2000-04 satyryczny serial, w ramach którego trzej bohaterowie (wszyscy grani przez Cohena) przeprowadzają autentyczne rozmowy z niczego - pomimo niedorzeczności i absurdu - niepodejrzewającymi osobami. Jednym z wcieleń aktora jest właśnie Ali G (pełne imię i nazwisko: Alistair Leslie Graham) raper udający gangstera i naśladujący kulturę hip-hopową.

Sukces wokół postaci Aliego G był tak spory, że postanowiono przenieść jego "losy" na wielki ekran. Tym samym powstał "Ali G" - film z 2002 roku, którego reżyserem był Mark Mylod, a współscenarzystą - Sacha Baron Cohen. W kinowej produkcji główny bohater jest liderem fikcyjnego gangu, który protestuje przeciwko zburzeniu lokalnego centrum rekreacyjnego. Wówczas zostaje on wciągnięty w wir politycznych działań i...zostaje posłem.

Wydawało się, że powrót do tej postaci jest już pomysłem dawno zapomnianym, ale Sacha Baron Cohen najwidoczniej nigdy nie porzucił tej koncepcji. Jeff Sneider poinformował bowiem, że aktor zakończył właśnie produkcję nowego filmu z Alim G jako główną postacią. To byłaby spora gratka dla fanów Cohena, którego język jako nieformalnego komentatora społecznego w swoich produkcjach, zawsze był cięty. Od momentu debiutu Aliego G w zbiorowej świadomości minęło sporo czasu, świat się bardzo zmienił, nie mówiąc już o polityce. Innymi słowy, jest z czego wybierać i co obśmiewać.

Póki co nie ma żadnych bardziej szczegółowych informacji na temat nowej produkcji poświęconej Aliemu G. Pewne jest to, że na poziomie twórczym odpowiada za niego Cohen, jednak czy jakieś studio zaangażuje się w projekt lub kupi prawa do dystrybucji, kiedy możemy spodziewać się premiery - to są pytania otwarte, na które powinniśmy wkrótce poznać odpowiedzi. Pewne jest, że film został ukończony, zatem informacje powinny pokazać się na świetle dziennym szybciej, niż później.

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