Na Prime Video nie ma teraz lepszego dreszczowca. Mrozi użytkownikom krew

"Scarpetta" nie króluje jednak w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kracju przez cały tydzień. Jeszcze do czwartku pierwsze miejsce zestawienia okupował bowiem "Młody Sherlock". To nowy serial sygnowany nazwiskiem Guya Ritchiego, który bardzo przypadł użytkownikom platformy Amazona do gustu. Jak tylko 4 marca wpadł do serwisu, polscy subskrybenci od razu się na niego rzucili. Bo czego w nim nie lubić?



Sherlocka Holmesa uwielbiają wszyscy. A tutaj jest jeszcze w innym, brudniejszym, bardziej ulicznym wydaniu. Nie bez powodu Prime Video chwali się, że w "Młodego Sherlocka" zaangażował się Guy Ritchie. Wprowadza on taką świeżość, że orzeźwił nawet krytyków. Produkcja cieszy się 84 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Popularność tytułu w Polsce tylko potwierdza te opinie.

Prime Video - co obejrzeć?

Prime VIdeo na raz udostępniło wszystkie odcinki "Młodego Sherlocka". Tak właśnie trzeba robić, bo dzięki temu użytkownicy platformy Amazona mogą obejrzeć całość za jednym zamachem. I wygląda na to, że z tej możliwości chętnie korzystali. A potem zaczęli szukać nowych tytułów do oglądania. I szybko znaleźli nową produkcję, która zawładnęła ich czasem. Stało się to dokładnie w minioną środę, kiedy to w serwisie zadebiutowała "Scarpetta".

"Scarpetta" skupia się na tytułowej patolog. Kay wraca na stanowisko głównego patologa sądowego Wirginii. Przychodzi jej badać upiorną zbrodnię, która prześladuje ją od kilkudziesięciu lat. W 1998 roku współpracowała z detektywem i agentem FBI w sprawie brutalnych uduszeń. I teraz wreszcie ma okazję doprowadzić ją do końca. Czy jej się to uda? Nie ma zagadki, którą użytkownicy Prime Video rozwiązywaliby teraz chętniej.

Bo może przez pierwsza dwa dni "Scarpetta" musiała uznawać wyższość "Młodego Sherlocka". Ale już w piątek strąciła go z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Teraz ona króluje w zestawieniu, dostarczając użytkownikom platformy Amazona pożądanych emocji. I to w dużych dawkach, gdyż w tym wypadku też dostaliśmy wszystkie odcinki na raz. I dobrze, gdyż to taka produkcja, że od razu chce się obejrzeć całość. Gwarantuje to gwiazdorska obsada z Nicole Kidman na czele.



Nicole Kidman wciela się oczywiście w główną bohaterkę, ale na ekranie towarzyszą jej niemniej znamienite nazwiska. Wśród nich jest przecież Jamie Lee Curtis i Bobby Cannavale. A to przecież wystarczający powód, żeby po "Scarpettę" sięgnąć, prawda?

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Scarpetta Młody Sherlock Cross Ministranci Dracula: Historia wiecznej miłości 56 dni Urwisko Doda Eden Fallout

Rafał Christ 14.03.2026 09:44

