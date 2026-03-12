Scarpetta od Prime Video ma świetną obsadę. Obejrzałem ten mroczny thriller

Ładowanie...

„Scarpetta”, nowy serial Prime Video bazujący na motywach powieści Patricii Cornwell, na otwarciu serwuje nam - jak na rasowy kryminał przystało - ponury obraz skutku brutalnego zabójstwa: kobiece ciało porzucone gdzieś przy torach kolejowych.



Telefon wyrywa ze snu lekarkę sądową, Kay Scarpettę. Zwłoki odnaleziono - wzywają ją na miejsce. Wkrótce okaże się, że właśnie wciągnięto ją w sprawę z przeszłości. Szokujące odkrycie zagrozi reputacji bohaterki; to może być początek jej upadku, jeśli sekrety jej pierwszej wielkiej sprawy, które próbowała pogrzebać blisko 30 lat temu, zostaną teraz ujawnione.



Życie i kariera Scarpetty kształtowane są przez śmierć i żałobę właściwie od zawsze - odkąd jako dziecko była świadkiem brutalnego morderstwa własnego ojca. Teraz, ścigając się z czasem, zaczyna też mierzyć się z myślą, że jej traumy i obsesja na punkcie śmierci mogły zahamować rozwój emocjonalny, wpływając, siłą rzeczy, zarówno na jej relację z pracą, jak i z bliskimi.

Scarpetta: opinia o serialu Prime Video

Brzmi ciekawie, prawda? Powyższy koncept daje twórcom pole do popisu: pozwala zanurzyć się w psychologię postaci i nadać serialowi rzadko spotykaną w podobnych kryminałach głębię. Niestety, z jakiegoś powodu scenarzyści w większości przypadków postanawiają jedynie prześlizgnąć się po mrocznych aspektach osobowości tej bohaterki - grają bezpiecznie, powściągliwie, a w efekcie rozczarowująco. A skoro już przy „graniu” jesteśmy: to samo możemy powiedzieć, niestety, o występie Nicole Kidman. Znacznie lepiej wypada jej młodsza wersja, Rosy McEwan (serial porusza się po dwóch liniach czasowych): wnosi do produkcji więcej energii i wiarygodności, a za jej fizyczną ekspresją kryje się wyczuwalny niepokój (coś, czego brakuje wersji „starszej”).

To właśnie niedoskonałości bohaterów sprawiają, że thriller jako gatunek potrafi być tak fascynujący - protagoniści potrafią być nie mniej popękani i złożeni jak ci, których tropią. Szkoda, że w tym przypadku nie zechcieli poświęcić pęknięciom więcej uwagi. To mogło być coś więcej, nie zaś - czym się ostatecznie okazuje - jedynie konwencjonalny dramat kryminalny ocierający się o operę mydlaną, który chwilami ugina się pod ciężarem klisz. Twórcy postanowili skupić się przede wszystkim na niezbyt interesującej, rozdmuchanej dynamice rodzinnej - a przez to znacznie, znacznie ciekawsze wątki, jak te dotyczące żałoby i oszustwa, nie mają szansy odpowiednio się rozwinąć. Opowieść jest też strasznie przeładowana postaciami - tak bardzo, że utrzymanie jakiejś narracyjnej spójności i konsekwencji jest niemal niewykonalne. Co gorsza, większość z nich sprawia wrażenie raczej karykatur niż w pełni ukształtowanych, pełnokrwistych ludzi. Gdy kolejna dyskusja kończy się kakofonią wrzasków i erupcją przesadzonych emocji, zamiast zaangażowania czujemy raczej znużenie.

Nie oznacza to, że „Scarpetta” nie ma do zaoferowania nic ciekawego.

Bądź co bądź, porusza interesujący temat psychologicznego kosztu pracy z ciałami ofiar i ciągłego kontaktu z przemocą. W centrum znajduje się kontrast między chłodną naukową analizą a emocjonalnym ciężarem śledztwa, a dwie linie czasowe pokazują, w jaki sposób rozwijały się metody działania przedstawicieli medycyny sądowej. Fantastyczna McEwan pomaga też skutecznie odtworzyć obraz presji wobec kobiet w zawodzie w latach 90. Jest tu też trochę ciekawych, osobistych tajemnic i intryg do rozwikłania. Niestety, gdy już poważnie zaangażują, zaraz rozwadnia je kolejna awantura czy boleśnie nieciekawa sekwencja z udziałem Jamie Lee Curtis (gwiazda wciela się w siostrę głównej bohaterki).



Można też przyznać „Scarpettcie” plus za wysoką wartość produkcyjną i dopracowaną scenografię. Poza tym: im głębiej w las, tym ciekawiej. Serial najciekawsze odcinki postanowił zachować na sam koniec - wówczas dostajemy więcej napięcia i bardziej porywających momentów (nieco pogłębiających całość), których wcześniejszym, chaotycznym epizodom bardzo, bardzo brakuje. To właśnie one mogą sprawić, że część widzów zechce mimo wszystko zapoznać się z kontynuacją, którą, co już wiadomo, dostaniemy. 2. sezon został już zamówiony.



Tytułowa Scarpetta w wydaniu Kidman jest bardziej obserwatorką, niż motorem napędowym swojej historii. To sporo mówi o tym kryminalnym dreszczowcu, który mógłby być znacznie lepszy, gdyby skoncentrował się bardziej na fascynującym świecie medycyny sądowej i psychologii protagonistki, zamiast rozpraszać na liczne wątki rodzinne i nieciekawe postacie.

Michał Jarecki 12.03.2026 12:25

