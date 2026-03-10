REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kiedy wraca Reacher? Gwiazda serialu zapowiada 4. sezon

Alan Ritchson jest ostatnio zarobiony - wystąpił właśnie w jednym z świeżo upieczonych hitów Netfliksa. Dla większości widzów ma jednak twarz kultowego Reachera z serialu Prime Video o tym samym tytule. Od dawna wiadomo, że 4. sezon powstanie. Gwiazdor tej produkcji właśnie podzielił się większymi konkretami na temat premiery.

Adam Kudyba
reacher kiedy 4 sezon
REKLAMA

"Reacher" na małym ekranie jest obecny już od 4 lat. Serial Nicka Santory bazuje na serii powieści Lee Childa, których bohaterem jest tytułowy Jack Reacher - były oficer armii, niezwykle inteligentny, przenikliwy, dysponujący ogromną siłą fizyczną i używający swoich zdolności do rozwiązywania intryg i walki z przestępcami. Jak dotychczas doczekaliśmy się trzech sezonów - ostatni pojawił się w Prime Video w lutym i marcu 2025. Kiedy zobaczymy "czwórkę"?

REKLAMA

Reacher niebawem powróci. Alan Ritchson ujawnia, kiedy

"Reacher" szybko zyskał sympatię publiczności - nic dziwnego, bowiem zapewnia efektowne sztuki walki, zawiłe intrygi, kryminalną rozrywkę, a i dotychczas naprzeciw lub obok Reachera stawały ciekawe osobistości. Jak dotychczas w serialu wystąpili np. Willa Fitzgerald, Robert Patrick, Oliver Richters czy Anthony Michael Hall. Starcia głównego bohatera z jego przeciwnikami zawsze budziły emocje, w związku z czym zasadne było pytanie: kiedy będzie nam dane ponownie zobaczyć go w akcji?

Alan Ritchson, odtwórca głównej roli, postanowił podzielić się z widzami informacjami na ten temat. W ramach promocji swojego najnowszego filmu, wojennego sci-fi Netfliksa, zatytułowanego "Maszyna do zabijania", aktor rozmawiał z Collider i zdradził informacje na temat kolejnej odsłony "Reachera":

Cóż, skończyliśmy zdjęcia do 4. sezonu serialu "Reacher". To zdecydowanie najlepszy sezon, jaki do tej pory mieliśmy, więc premiera już wkrótce. Premiera w tym roku.

Mamy zatem potwierdzenie ze strony głównego bohatera serialu - choć nie ma jeszcze ogłoszonej dokładnej daty, Ritchson publicznie potwierdził, że 4. sezon "Reachera" powróci jeszcze w tym roku. Wielu zastanawiało się, czy nie ma ryzyka przesunięcia się jego premiery na 2027, ale wygląda na to, że nie ma się czego obawiać.

Co więcej, może się okazać, że to nie jedyny serial z tego uniwersum, jaki dostaniemy. Choć i tu brak konkretów co do daty, nie wyklucza się, że w tym roku premierę może otrzymać "Neagley" - spin-off "Reachera", opowiadający o jednej z głównych bohaterek serialu, specjalistce ds. bezpieczeństwa, zaufanej współpracowniczce i przyjaciółce Reachera. Jednym z członków obsady "Neagley" ma być sam Alan Ritchson - byłby to jednak gościnny występ. To oznacza, że uniwersum Reachera się sukcesywnie poszerza, a serialowe dobrodziejstwa jeszcze w tym roku mogą nam przyjemnie zająć czas.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
10.03.2026 08:58
Tagi: Jack ReacherPrime Video
Najnowsze
8:58
Kiedy wraca Reacher? Gwiazda serialu zapowiada 4. sezon
Aktualizacja: 2026-03-10T08:58:18+01:00
8:13
Elijah Wood nie chce, aby ktoś inny grał Froda. Wniosek jest oczywisty
Aktualizacja: 2026-03-10T08:13:59+01:00
19:44
Pomysłów na Maszynę do zabijania 2 nie brakuje. Czy będzie nowa część?
Aktualizacja: 2026-03-09T19:44:00+01:00
19:11
Królowa przetrwania powróciła. I już jest gorąco
Aktualizacja: 2026-03-09T19:11:00+01:00
18:22
Teoria o Robbym z The Pitt przybiera na sile. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-03-09T18:22:00+01:00
18:10
Tak wygląda nowość od Apple TV. Już mówią, że będzie kontrowersyjna
Aktualizacja: 2026-03-09T18:10:19+01:00
17:40
Gwiazdor arcydzieła sci-fi chce, żeby mężczyźni nie bali się łez na jego filmie
Aktualizacja: 2026-03-09T17:40:24+01:00
16:16
Wszystko, co wiemy o Polowaniu na Golluma. Czy to będzie trylogia?
Aktualizacja: 2026-03-09T16:16:00+01:00
14:22
Nowy serwis wchodzi do Polski. Namiesza
Aktualizacja: 2026-03-09T14:22:22+01:00
14:06
Rooster od HBO Max jest genialny. Tak wygląda komedia po „woke”
Aktualizacja: 2026-03-09T14:06:47+01:00
12:42
Melania trafiła do streamingu. Nie poradziła sobie w kinach
Aktualizacja: 2026-03-09T12:42:52+01:00
12:35
To najbardziej odjechany film roku. Mnie już wbił w fotel
Aktualizacja: 2026-03-09T12:35:15+01:00
12:16
To fantasy nauczyło bindżować użytkowników Netfliksa. Najlepsza rzecz, jaką widzieli
Aktualizacja: 2026-03-09T12:16:08+01:00
11:33
Gwiazda Pulp Fiction ma problem z Tarantino. "To rasistowskie i niepokojące"
Aktualizacja: 2026-03-09T11:33:42+01:00
10:30
Pierwsza para odpadła z Tańca z Gwiazdami. Już czuję, kto rozdaje karty
Aktualizacja: 2026-03-09T10:30:57+01:00
10:00
Legendarny twardziel wraca do Predatora. I do zgniatania czaszek wrogów
Aktualizacja: 2026-03-09T10:00:31+01:00
7:50
Maszyna do zabijania to porządne kino od Netfliksa. Reacherowi pasuje mundur
Aktualizacja: 2026-03-09T07:50:08+01:00
18:06
Polacy złośliwie o reprezentantce na Eurowizję 2026. Pamiętacie Blankę?
Aktualizacja: 2026-03-08T18:06:00+01:00
17:33
Kim jest Alicja Szemplińska? Już raz miała reprezentować Polskę na Eurowizji
Aktualizacja: 2026-03-08T17:33:00+01:00
17:03
Wszystkie filmy Joachima Triera. Reżyser walczy o Oscara
Aktualizacja: 2026-03-08T17:03:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA