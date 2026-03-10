Kiedy wraca Reacher? Gwiazda serialu zapowiada 4. sezon

Ładowanie...

"Reacher" na małym ekranie jest obecny już od 4 lat. Serial Nicka Santory bazuje na serii powieści Lee Childa, których bohaterem jest tytułowy Jack Reacher - były oficer armii, niezwykle inteligentny, przenikliwy, dysponujący ogromną siłą fizyczną i używający swoich zdolności do rozwiązywania intryg i walki z przestępcami. Jak dotychczas doczekaliśmy się trzech sezonów - ostatni pojawił się w Prime Video w lutym i marcu 2025. Kiedy zobaczymy "czwórkę"?

Reacher niebawem powróci. Alan Ritchson ujawnia, kiedy

"Reacher" szybko zyskał sympatię publiczności - nic dziwnego, bowiem zapewnia efektowne sztuki walki, zawiłe intrygi, kryminalną rozrywkę, a i dotychczas naprzeciw lub obok Reachera stawały ciekawe osobistości. Jak dotychczas w serialu wystąpili np. Willa Fitzgerald, Robert Patrick, Oliver Richters czy Anthony Michael Hall. Starcia głównego bohatera z jego przeciwnikami zawsze budziły emocje, w związku z czym zasadne było pytanie: kiedy będzie nam dane ponownie zobaczyć go w akcji?

Alan Ritchson, odtwórca głównej roli, postanowił podzielić się z widzami informacjami na ten temat. W ramach promocji swojego najnowszego filmu, wojennego sci-fi Netfliksa, zatytułowanego "Maszyna do zabijania", aktor rozmawiał z Collider i zdradził informacje na temat kolejnej odsłony "Reachera":

Cóż, skończyliśmy zdjęcia do 4. sezonu serialu "Reacher". To zdecydowanie najlepszy sezon, jaki do tej pory mieliśmy, więc premiera już wkrótce. Premiera w tym roku.

Mamy zatem potwierdzenie ze strony głównego bohatera serialu - choć nie ma jeszcze ogłoszonej dokładnej daty, Ritchson publicznie potwierdził, że 4. sezon "Reachera" powróci jeszcze w tym roku. Wielu zastanawiało się, czy nie ma ryzyka przesunięcia się jego premiery na 2027, ale wygląda na to, że nie ma się czego obawiać.

Co więcej, może się okazać, że to nie jedyny serial z tego uniwersum, jaki dostaniemy. Choć i tu brak konkretów co do daty, nie wyklucza się, że w tym roku premierę może otrzymać "Neagley" - spin-off "Reachera", opowiadający o jednej z głównych bohaterek serialu, specjalistce ds. bezpieczeństwa, zaufanej współpracowniczce i przyjaciółce Reachera. Jednym z członków obsady "Neagley" ma być sam Alan Ritchson - byłby to jednak gościnny występ. To oznacza, że uniwersum Reachera się sukcesywnie poszerza, a serialowe dobrodziejstwa jeszcze w tym roku mogą nam przyjemnie zająć czas.

Adam Kudyba 10.03.2026 08:58

