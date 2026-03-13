Prime Video zrobi serial o rodzinie Kwaśniewskich. Jestem już zmęczony

Ładowanie...

Prime Video ogłosiło, że trwają prace nad nowym dokumentem. Ma on być poświęcony byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i jego rodzinie – żonie Jolancie Kwaśniewskiej i ich córce Aleksandrze. Serial ma pokazać niepublikowane dotąd nagrania archiwalne i pokazać dawaną parę prezydencką z bliskiej, intymnej i rodzinnej perspektywy.

Serial o Aleksandrze Kwaśniewskim od Prime Video

Najważniejsze jednak jest to, co Prime Video pisze o serialu:

Widzowie po raz pierwszy zyskają bezprecedensowy dostęp do historii życia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz ich córki Aleksandry – trzy perspektywy, jedna rodzina, jedno małżeństwo i kraj w trakcie przemiany

Jako osoba pamiętająca prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego jestem trochę zaskoczony. Życiem prywatnym pary prezydenckiej i ich córki żyło ponad pół Polski (reszta żyła również jego barwnym życiem politycznym). Ba! Ówczesna głowa państwa bardzo umiejętnie korzystała z zainteresowania mediów. Ustawki z reporterami, długie wywiady i celebrycki status Jolanty Kwaśniewskiej były częścią politycznego PR-u. Był to pierwszy w polskiej polityce tak umiejętnie przeprowadzony projekt wizerunkowy, obejmujący nie tylko samego aktywnego polityka, ale również jego rodzinę.

Aleksander Kwaśniewski do dzisiaj zresztą budzie nostalgiczne emocje i przez część wyborców uznawany jest za prezydenta modelowego, do którego porównywani są jego następcy. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że to wrażenie wynika właśnie z tego, że wtedy, gdy polityka dopiero się profesjonalizowała, Kwaśniewski miał nad całą resztą klasy politycznej PR-ową przewagę. Dlatego tak dobrze wyglądał na ich tle.

Być może właśnie ze względu na tę nostalgię Prime Video wraca do dawnej prezydenckiej pary.

Zresztą serwisy VOD w walce o polskiego subskrybenta sięgają po filmy i seriale dokumentalne, bo to najłatwiejszy i relatywnie tani sposób na przyciągnięcie uwagi. W ciągu ostatnich kilku lat dostaliśmy dokument o Dodzie, o Wojciechu Szczęsnym, o Robercie Lewandowskim, czy Grzegorzu Krychowiaku, a nawet o Edycie Górniak (te dwa ostatnio robił akurat SkyShowtime).



Są to projekty bardziej lub mniej udane, ale łączy je przede wszystkim to, że przypominają… akcje promocyjne. Takie dokumenty (choć nie wszystkie) to zazwyczaj ciepłe opowieści, które bagatelizują sprawy niewygodne, czy to przez przemilczenie, czy zbycie krótkim komentarzem i kontrą. Przyznam, że wolałbym, aby serwisy VOD, mając takie zasoby, skupiły się na realizowaniu odważniejszych materiałów. Bo już teraz, znając dobrze historię Aleksandra Kwaśniewskiego, można domyślić się, o czym opowie serial, a o czym będzie milczał.

Konrad Chwast 13.03.2026 11:40

