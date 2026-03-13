REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Prime Video zrobi serial o rodzinie Kwaśniewskich. Jestem już zmęczony

Prime Video zrobi serial dokumentalny o Aleksandrze Kwaśniewskim i jego rodzinie. Przyznam, że jestem trochę zmęczony laurkami.

Konrad Chwast
kwasniewscy prime video
REKLAMA

Prime Video ogłosiło, że trwają prace nad nowym dokumentem. Ma on być poświęcony byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i jego rodzinie – żonie Jolancie Kwaśniewskiej i ich córce Aleksandrze. Serial ma pokazać niepublikowane dotąd nagrania archiwalne i pokazać dawaną parę prezydencką z bliskiej, intymnej i rodzinnej perspektywy.

REKLAMA

Serial o Aleksandrze Kwaśniewskim od Prime Video

Najważniejsze jednak jest to, co Prime Video pisze o serialu:

Widzowie po raz pierwszy zyskają bezprecedensowy dostęp do historii życia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej oraz ich córki Aleksandry – trzy perspektywy, jedna rodzina, jedno małżeństwo i kraj w trakcie przemiany

Jako osoba pamiętająca prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego jestem trochę zaskoczony. Życiem prywatnym pary prezydenckiej i ich córki żyło ponad pół Polski (reszta żyła również jego barwnym życiem politycznym). Ba! Ówczesna głowa państwa bardzo umiejętnie korzystała z zainteresowania mediów. Ustawki z reporterami, długie wywiady i celebrycki status Jolanty Kwaśniewskiej były częścią politycznego PR-u. Był to pierwszy w polskiej polityce tak umiejętnie przeprowadzony projekt wizerunkowy, obejmujący nie tylko samego aktywnego polityka, ale również jego rodzinę.

Aleksander Kwaśniewski do dzisiaj zresztą budzie nostalgiczne emocje i przez część wyborców uznawany jest za prezydenta modelowego, do którego porównywani są jego następcy. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że to wrażenie wynika właśnie z tego, że wtedy, gdy polityka dopiero się profesjonalizowała, Kwaśniewski miał nad całą resztą klasy politycznej PR-ową przewagę. Dlatego tak dobrze wyglądał na ich tle.

Być może właśnie ze względu na tę nostalgię Prime Video wraca do dawnej prezydenckiej pary.

Zresztą serwisy VOD w walce o polskiego subskrybenta sięgają po filmy i seriale dokumentalne, bo to najłatwiejszy i relatywnie tani sposób na przyciągnięcie uwagi. W ciągu ostatnich kilku lat dostaliśmy dokument o Dodzie, o Wojciechu Szczęsnym, o Robercie Lewandowskim, czy Grzegorzu Krychowiaku, a nawet o Edycie Górniak (te dwa ostatnio robił akurat SkyShowtime).

Są to projekty bardziej lub mniej udane, ale łączy je przede wszystkim to, że przypominają… akcje promocyjne. Takie dokumenty (choć nie wszystkie) to zazwyczaj ciepłe opowieści, które bagatelizują sprawy niewygodne, czy to przez przemilczenie, czy zbycie krótkim komentarzem i kontrą. Przyznam, że wolałbym, aby serwisy VOD, mając takie zasoby, skupiły się na realizowaniu odważniejszych materiałów. Bo już teraz, znając dobrze historię Aleksandra Kwaśniewskiego, można domyślić się, o czym opowie serial, a o czym będzie milczał.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Konrad Chwast
13.03.2026 11:40
Tagi: PolitykaPrime Video
Najnowsze
10:55
K-popowe łowczynie demonów 2 mają dla was złą wiadomość. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-03-13T10:55:07+01:00
9:26
Zendaya zastąpi Harrisona Forda. Zagra jego kultową rolę
Aktualizacja: 2026-03-13T09:26:11+01:00
8:58
Family Guy dostanie zupełnie nowy serial. Jego bohater i tak kradł całe show
Aktualizacja: 2026-03-13T08:58:50+01:00
18:33
Kiedy kolejne odcinki 8. sezonu Outlandera? Wielki finał blisko
Aktualizacja: 2026-03-12T18:33:00+01:00
17:37
Netflix zdecydował co dalej z Virgin River. Będzie kolejny sezon komfortowego serialu?
Aktualizacja: 2026-03-12T17:37:00+01:00
16:40
Obsada filmu Peaky Blinders jest niesamowita. Zwłaszcza jedno nazwisko
Aktualizacja: 2026-03-12T16:40:00+01:00
15:15
Genialna seria sci-fi staje się jeszcze lepsza. Nawet gwiazda w to nie wierzy
Aktualizacja: 2026-03-12T15:15:00+01:00
14:33
Trwają pracę nad nową częścią Obcego. Kto powróci do Romulusa 2?
Aktualizacja: 2026-03-12T14:33:00+01:00
13:30
McDonald's zrzuca bombę. Viralowa kanapka w Polsce?
Aktualizacja: 2026-03-12T13:30:19+01:00
12:46
Obsada One Piece jest genialna. Tak różnią się aktorzy od oryginału
Aktualizacja: 2026-03-12T12:46:00+01:00
12:25
Scarpetta od Prime Video ma świetną obsadę. Obejrzałem ten mroczny thriller
Aktualizacja: 2026-03-12T12:25:53+01:00
11:44
Czy powstanie Krzyk 8? Nowe informacje na temat filmu
Aktualizacja: 2026-03-12T11:44:52+01:00
10:32
Gala Oscarów z dodatkową ochroną. FBI ostrzega
Aktualizacja: 2026-03-12T10:32:02+01:00
9:36
Nowości Netfliksa na weekend. Wybitny film w ofercie
Aktualizacja: 2026-03-12T09:36:56+01:00
19:44
Vladimir ma szalone zakończenie. Twórczyni serialu wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-03-11T19:44:04+01:00
18:58
Mistrz koreańskiego kina wpędza widzów w pułapkę. Nie ma z niej wyjścia
Aktualizacja: 2026-03-11T18:58:34+01:00
15:44
Czy One Piece doczeka się 3. sezonu? Wszystko jasne
Aktualizacja: 2026-03-11T15:44:42+01:00
15:19
Co wiemy o 4. sezonie Stamtąd? Będzie bardzo brutalnie
Aktualizacja: 2026-03-11T15:19:00+01:00
14:30
Do Gwiezdnych wojen wracają najlepsi bohaterowie. Czekam niecierpliwie
Aktualizacja: 2026-03-11T14:30:49+01:00
14:16
Wszyscy pokochali nowe fantasy Netfliksa. Sto procent pozytywnych opinii
Aktualizacja: 2026-03-11T14:16:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA