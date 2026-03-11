Co wiemy o 4. sezonie Stamtąd? Będzie bardzo brutalnie
Do sieci zawitał zwiastun 4. sezonu „Stamtąd”, w którym wreszcie zobaczymy następstwa pełnego zwrotów akcji finału poprzedniej odsłony. Co zdradza nowa zapowiedź?
W finale 3. serii „From” odrodził się Smiley, odkryto też pochodzenie dzieci „Anghkooey”, ujawniono wcześniejsze inkarnacje Tabithy i Jade’a w miasteczku, a Jim został zabity przez Człowieka w Żółci. Gdy uwięzieni bohaterowie mierzą się z tymi rewelacjami, samo miasteczko wysyła przeciwko nim nowe, przerażające stworzenia.
Zwiastun podkreśla, że serial wkroczył w nową fazę - bohaterowie zaczynają rozumieć mechanizmy miasta, ale za wiedzę płacą coraz wyższą cenę. Motyw przewodni teasera brzmi zresztą: „knowledge comes at a cost” (wiedza ma swoją cenę).
Stamtąd, sezon 4. - zwiastun. Co wiemy?
Oprócz zdecydowanie bardziej nieludzkiego wizerunku tajemniczego Człowieka w Żółci, zwiastun pokazuje nam również nowe kreatury przypominające ogromne lalki - coś jak ożywione rysunki dziecka czy koszmary senne - które atakują mieszkańców.
W jednym z krótkich ujęć widać, jak bohaterowie wykopują monstra z ziemi. Być może to dawne dzieci Anghkooey, a może materializacja dziecięcej wyobraźni. A skoro już o potworach mowa: zwiastun sugeruje też, że Victor i Henry spróbują zgłębić dawną rolę Człowieka w historii miasteczka - w jednej ze scen wykopują rysunek Eloise przedstawiający tę istotę obok samochodu. Tak czy siak, najpewniej będzie to centralny przeciwnik opowieści.
Teorie? Być może to istota, która zawarła pakt z mieszkańcami w przeszłości; być może to architekt miasta, związany z latarnią morską i systemem kontroli świata. Niektórzy widzą w nim nawet ucieleśnienie siły stojącej za klątwą Fromville.
Zwiastun zawiera także zaskakujące, krótkie ujęcie Eiona Baileya jako Jima Matthewsa, który pojawia się na moment, obejmując swojego syna, Ethana. Ponieważ Jim zginął w finale 3. sezonu, nie wiadomo, czy jego powrót jest koszmarem stworzonym przez miasteczko, by dręczyć Ethana i rodzinę Matthewsów, czy też może jest to prawdziwy Jim pojawiający się w innym punkcie na osi czasu. Julie zdobyła bowiem zdolność bycia tzw. „story walker”, która pozwala jej podróżować w czasie w obrębie miasteczka, wobec czego obecność Jima może tłumaczyć cofnięcie się w przeszłość. Poza tym wydarzenia z końcówki „trójki” mogą doprowadzić Boyda do kolejnego kryzysu przywództwa.
Poza tym w trailerze Jade schodzi do podziemnych tuneli i widzi prawdopodobnie wizję dziecka, Chłopca w Błękicie. Interpretacje fanów? Jaskinie są źródłem potworów, Jade zaczyna odkrywać system powtarzających się inkarnacji, a może nawet spotkać własną przeszłą wersję.
Podsumowując najbardziej prawdopodobne wątki z 4. odsłony:
- bohaterowie odkrywają historię powstania miasta
- Julie zaczyna badać przeszłość poprzez podróże w czasie
- pojawia się nowa generacja potworów
- Człowiek w Żółci zaczyna aktywnie manipulować mieszkańcami
- ktoś z głównych bohaterów prawdopodobnie umrze.
Premiera 4. sezonu STAMTĄD już 19 kwietnia.
