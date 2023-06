Najgorzej oceniany serial HBO Max został przedłużony. "Velma" dostanie 2. sezon

"Velma" w wersji dla dorosłych zadebiutowała na platformie HBO Max w styczniu tego roku i odniosła jeden sukces: sporą oglądalność. Miał on zapewne związek z tym, że widzowie z ciekawości kliknęli w premierowy odcinek, by zobaczyć, w jaką stronę pójdzie spin-off (a poszedł on raczej w tę gorszą, niż lepszą). Mimo wszystko twórcy postanowili przedłużyć prequel "Scooby'ego-Doo" na kolejny sezon i kontynuować opowieść o tym, jak powstał gang Mystery Inc.