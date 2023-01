Dla kogo jest "Velma"? Na pewno nie dla fanów "Scooby-Doo"

Sama w dzieciństwie byłam fanką Scooby-Doo. Pamiętam zgrywane na płyty szczególnie te odcinki ze wczesnych lat dwutysięcznych, gazetki kupowane co tydzień w pobliskim kiosku, a trzeba było mieć każdy numer, żeby zebrać naklejki do mapy świata. Dlatego stwierdziłam, że obejrzenie "Velmy" będzie przyjemną podróżą do czasów dzieciństwa we współczesnej wersji. I nowa odsłona owszem – była jak najbardziej unowocześniona, jednak już w pierwszych sekundach trwania odcinka wiedziałam, że to nie będzie niestety wielki powrót do dzieciństwa. No właśnie, ale czy na pewno "niestety"?