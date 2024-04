Zwiastun najbardziej znienawidzonego serialu HBO Max wpadł do sieci. No cóż, lepiej nie będzie

„Velma” to niezwykły twór, któremu udało się zirytować właściwie wszystkich. Na IMDb tytuł otrzymał historyczne miano najgorzej ocenianej kreskówki, również w innych serwisach recenzenci i widzowie nie zostawiali na nim suchej nitki. Oczywiście, w rzeczywistości wcale nie jest to najsłabszy serial animowany w historii, ale za sprawą swojego - hm, powiedzmy - trudnego charakteru, staje się niemal nieoglądalny. Cała ta gruba, nieudolnie poklejona warstwa pseudo-ideologiczna, która pewne pierwotnie zdrowe i sensowne założenia przeistacza (a raczej: przeinacza) w formę nie tyle karykaturalną, co absurdalną i szkodliwą, frustruje i odstrasza.



Poniżana i mieszana z błotem Velma walczy ze światem dokładnie tym samym orężem, przed którym musi się bronić - uprzedzeniami i niechęcią. A przecież nie tędy droga. Jej postępowanie jest oparte na powielaniu stereotypów, wulgarnych docinkach i dickshamingu, którego natężenie osiągnęło tu rekordowy poziom. W ten sposób bohaterka staje się częścią problemu, z którym próbuje wojować. To wszystko jest krępujące, męczące i zwyczajnie nudne - humor najniższych lotów, nieudana satyra, edgy-dialogi, które nie zaimponują nawet nastolatkom w kryzysie dojrzewania, a w tle nieciekawa fabuła. Ducha „Scooby Doo” nie uświadczono.



A jednak cała ta hipokryzja nie posłała serialu na cmentarz skasowanych produkcji - przeciwnie, całe to nienawistne oglądanie sprawiło, że „Velma” cieszyła się wysoką oglądalnością, a teraz doczekamy się 2. sezonu.