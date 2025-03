Scooby-Doo dostanie aktorski serial. Trafi na Netfliksa

Wyciskanie do ostatniej kropli znanych i lubianych produkcji jest teraz w modzie, szczególnie jeśli chodzi o klasyczne animacje Disneya. Twórcy szczególnie upodobali sobie jednak nie tylko bajki, z których można stworzyć kinowy hit, ale również kreskówki, które przez dekady cieszyły oko najmłodszych widzów. Idealnym przykładem jest franczyza Scooby-Doo, która rozrosła się do niebotycznych rozmiarów, choć ostatnie próby przywrócenia jej do życia spotkały się mieszanymi opiniami (tak, chodzi o nieudaną "Velmę" od Max, która została anulowana po dwóch sezonach).