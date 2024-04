Źródła portalu Variety donoszą, że niedawno doszło zawarcia umowy, w której to Netflix godzi się na zrealizowanie projektu dramatycznego. Ma być to tytuł oparty na słynnej kreskówce studia Hanna-Barbera. Tego zadania ma podjąć się Warner Bros. Television, odpowiedzialne m.in. za niedawny serial „Martwi detektywi”. Można więc śmiało przypuszczać, że nadchodząca aktorska wersja „Scooby-Doo” będzie złożona z co najmniej kilku epizodów. Za scenariusz odpowiadają Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, będą oni także producentami wykonawczymi. Wspierać będą ich André Nemec i Jeff Pinkner, spod szyldu Midnight Radio. Z kolei Greg Berlanti, Sarah Schechter, oraz Leigh London Redman będą kontrolować projekt z ramienia Berlanti Productions (firma jest obecnie objęta ogólną umową w WBTV). Wszelkie szczegóły dotyczące fabuły są obecnie trzymane w ścisłej tajemnicy. Przedstawiciele Netfliksa i Warner Bros. Television odmówili jakiegokolwiek komentarza w sprawie.