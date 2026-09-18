Najlepsze seriale o seryjnych mordercach. 6 najmocniejszych
Tematyka seryjnych morderców wzbudza emocje bez względu na epokę i formę. Jest jednak pewien kanon tytułów, które opowiadają o tej grupie, a które warto w szczególności znać. Przedstawiamy najlepsze seriale poświęcone "seryjniakom".
Seryjni mordercy nas fascynują. Chcemy dowiedzieć się o nich więcej, poznać prawdę na temat ich przeszłości, zajrzeć w głąb psychiki, znaleźć odpowiedź na pytanie o to, dlaczego popełnili tak okrutne i bestialskie czyny. Prawda bywa skomplikowana, ale również prosta i mało "seksowna". Popkultura chętnie karmi się tego typu historiami, a zwłaszcza seriale. Wybraliśmy najlepsze tytuły poświęcone seryjnym mordercom, które stanowczo są jednymi z najlepszych w swoim gatunku.
Seriale o seryjnych mordercach - TOP 6 tytułów
Mindhunter
- Lata emisji: 2017–2019
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: David Fincher, Joe Penhall
- Obsada: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Hannah Gross, Cameron Britton
Wypadałoby zacząć od jednego z najmocniejszych, o ile nie najmocniejszego, tytułu w zestawieniu. "Mindhunter" to niemalże perfekcyjne dzieło spełnione, fenomenalny serial. Opowiada on o Holdenie Fordzie (Groff) i Billu Tenchu (McCallany) oraz psycholog Wendy Carr, którzy zarządzają jednostką nauk behawioralnych FBI. Główni bohaterowie razem rozpoczynają projekt badawczy, w ramach którego przeprowadzają wywiady z seryjnymi mordercami, próbując zrozumieć ich psychikę, a następnie wykorzystać tę wiedzę do rozwiązywania aktualnych spraw Biura.
Dahmer
- Lata emisji: 2022
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Ryan Murphy, Ian Brennan
- Obsada: Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins
Ryan Murphy nie na darmo ma status ikony telewizji. "Dahmer" był debiutanckim podejściem twórcy do antologii poświęconej seryjnym mordercom, a tytułowy bohater - pierwszym obiektem serialowej analizy. Spełniło się wówczas stwierdzenie, że pierwsze sezony są zwykle najlepsze - tutaj dowieziono niesamowity, przerażający i złożony serial, który nie tłumaczył Jeffreya Dahmera (wybitny Peters), ale pozwalał na poznanie okoliczności, w których stał się bestią.
Dexter
- Lata emisji: 2006–2013
- Liczba sezonów: 8
- Twórcy: James Manos Jr.
- Obsada: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar, C. S. Lee
Serial, który zapoczątkował "Dexterversum" i należy do ścisłej czołówki światowych produkcji, w których seryjni mordercy odgrywają pierwszoplanową rolę. Tytułowy główny bohater (Hall) to wychowany przez policjanta mężczyzna, pracujący jako specjalista analizy śladów krwi z posterunku policji w Miami. W ciągu dnia jest przykładnym obywatelem, nocą zaś wciela w życie swoją drugą tożsamość. Staje się seryjnym zabójcą ścigający tych, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości i unikają odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.
Detektyw
- Lata emisji: 2014–
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Nic Pizzolatto
- Obsada: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Mahershala Ali, Colin Farrell, Jodie Foster
Kolejna antologia, która co sezon wymienia obsadę i zwykle za każdym razem trafia w dziesiątkę. Pierwszy sezon serialu Nica Pizzolatto skupiał się na duecie zdziwaczałego Rusta Cohle'a (McConaughey) i Martina Harta (Harrelson). Detektywi pracują nad sprawą dziwnych morderstw w Luizjanie w połowie lat 90. XX wieku. Po 17 latach od zamknięcia sprawy, dowiadują się o kolejnym morderstwie.
Hannibal
- Lata emisji: 2013–2015
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Bryan Fuller
- Obsada: Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas, Gillian Anderson
Hannibal Lecter miał już w swojej karierze niejedno wcielenie, choć (co nie dziwne) najlepiej pamięta się to, które stworzył Anthony Hopkins. Wysoką jakość w serialu zaprezentował jednak również Mads Mikkelsen, jeden z najwybitniejszych europejskich aktorów. Will Graham (Dancy) to agent specjalny FBI, który prowadzi śledztwo ws. seryjnego mordercy z Minnesoty. Wkrótce jego przełożony (Fishburne), widząc psychiczny ciężar, z którym Will się zmaga, postanawia dokooptować mu wsparcie w śledztwie w osobie dr Lectera (Mikkelsen), który potajemnie jest seryjnym mordercą i kanibalem.
Szadź
- Lata emisji: 2020–2024
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Sławomir Fabicki, Paulina Murawska, Anna Kazejak
- Obsada: Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Piotr Trojan, Anna Cieślak, Zbigniew Zamachowski
Żeby było sprawiedliwie, uznałem, że Polska również powinna mieć swojego reprezentanta w tym zestawieniu i została nim właśnie "Szadź". Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego seryjnego zabójcy, Piotra Wolnickiego (Stuhr). Na miejscu zbrodni pojawia się komisarz Agnieszka Polkowska (Popławska). Policjantka nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkowy.
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