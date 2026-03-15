Sherlocka Holmesa grało prawie 100 aktorów. Wybieramy najlepszych

W Prime Video zadebiutował serial "Młody Sherlock", który trafił na obszerną listę adaptacji, ekranizacji, spin-offów i produkcji inspirowanych przygodami legendarnego bohatera z powieści Sir Arthura Conana Doyle'a. Detektyw, który narodził się na kartach opowiadania w 1886 roku, w ciągu kolejnych dekad pojawiał się m.in. w radiowych słuchowiskach, na deskach teatru, a także na małych i dużych ekranach ponad 200 razy. Najbardziej znani są ci odtwórcy, bohatera, którzy pojawili się w filmach i serialach. Którzy najlepiej sportretowali Sherlocka Holmesa? Wyłoniliśmy ich w subiektywnym rankingu.

Sherlock Holmes: TOP 10 aktorów z filmów i seriali. Kto najlepiej zagrał bohatera powieści Sir Arthura Conana Doyle'a?

Christopher Lee

Produkcje: "Sherlock Holmes and the Deadly Necklace" (1962), "Sherlock Holmes and the Leading Lady" (1991), "Incident at Victoria Falls" (1992)

Christopher Lee znany jest z wielu kultowych ról. Aktor portretował nie tylko Sarumana we "Władcy Pierścieni" czy Hrabiego Dooku w "Gwiezdnych wojnach", ale również Sherlocka Holmesa (a raz nawet Mycrofta Holmesa). O kreacji Lee warto wspomnieć nie tylko przez pryzmat sławnego aktora, ale również tego, że jest ona uważana za jedną z najbardziej wiernych adaptacji - został on przedstawiony jako niezbyt towarzyski i kłótliwy, ale jednocześnie błyskotliwy bohater, czyli dokładnie tak jak go w swoich opowiadaniach opisywał Sir Arthur Conan Doyle.

Ian McKellen

Produkcje: "Pan Holmes" (2015)

Mimo że Ian McKellen ma na swoim koncie tylko jedną rolę Sherlocka Holmesa, to w ogólnym rozrachunku pozostaje ona jedną z najbardziej pamiętnych. Aktor wcielił się w rolę detektywa w filmie "Pan Holmes", w którym bohater jest już na emeryturze i przebywa w domu spokojnej starości. Nie daje mu jednak spokoju pewna sprawa, której nie udało mu się rozwiązać. To właśnie z jej powodu porzucił swój zawód. Próbując rozwikłać zagadkę, walcząc jednocześnie z już nie tak błyskotliwym umysłem, objawia się w nim ta łagodna i wrażliwa strona, co zostało docenione przez widzów.

Peter Cushing

Produkcje: "Pies Baskerville'ów" (1959), "Sherlock Holmes" (1968), "Maska śmierci" (1984)

Peter Cushing również był jednym z tych aktorów, którzy wiernie sportretowali uwielbianego detektywa z powieści. Podobnie jak w przypadku Lee, Cushingowi udało się pokazać ekscentryczność, precyzję, ale i chłód płynący postaci Holmesa. Produkcje, w których można to zaobserwować, to "Pies Baskerville'ów", "Sherlock Holmes" i "Maska śmierci", ale największe uznanie aktorowi zapewniła rola w tym pierwszym filmie.

Henry Cavill

Produkcje: "Enola Holmes" (2020), "Enola Holmes 2" (2022)

Jednym z współczesnych odtwórców ról Sherlock Holmesa jest Henry Cavill, który wcielił się w kultowego detektywa w dwóch produkcjach Netfliksa: "Enola Holmes" i "Enola Holmes 2". Nie jest on jednak głównym bohaterem - filmy skupiają się na jego siostrze, tytułowej Enoli, która idzie w ślady brata i zaczyna rozwiązywać zagadki. Tymczasem Sherlock w tej wersji opowieści jest ciepłym i wrażliwym mężczyzną, dzięki czemu widzowie mogą odkryć jego emocjonalną stronę. Ciekawe urozmaicenie.

Basil Rathbone

Produkcje: wiele (od późnych lat 30. do połowy lat 40. XX wieku)

Basil Rathbone jest jednym z tych aktorów, którzy najbardziej wpłynęli na wizerunek Sherlocka Holmesa. Grał on w wielu filmach w latach 1939-1946. Akcja niektórych produkcji nie rozgrywała się XIX wieku, a do lat 40. XX wieku. Oznacza to, że detektyw mógł przeżywać zupełnie nowe przygody, inne niż te z powieści Doyle'a. Co ciekawe, to właśnie Rathbone spopularyzował czapkę myśliwską, która obecnie jest właściwie symbolem Holmesa, choć wcale nie jest elementem kanonu.

Hero Fiennes Tiffin

Produkcje: "Młody Sherlock" (2026)

Najnowszą na ten moment produkcją o Sherlocku Holmesie jest serial "Młody Sherlock" od Prime Video. Jest on oparty o serię powieści autorstwa Andrew Lane'a o tym samym tytule i skupia się na 19-letnim Holmesie, w którego wcielił się Hero Fiennes Tiffin. Rozwiązuje on swoją pierwszą sprawę z pomocą swojego przyjaciela, Jamesa Moriarty'ego. Choć młody aktor miał wysoko postawioną poprzeczkę, udało mu się świetnie sportretować nieśmiałego, ale błyskotliwego detektywa.

Jonny Lee Miller

Produkcje: "Elementary" (2012-2019)

Jonny Lee Miller zagrał współczesną wersję Sherlocka Holmesa w serialu kryminalnym CBS "Elementary". Ta nowoczesna wersja detektywa miała zaskakujący twist: w "Elementary" Holmes popadł w niełaskę w Londynie i po odwyku z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych przenosi się do Nowego Jorku. Mieszka tam ze swoją współlokatorką, dr Joan Watson (Lucy Liu). Miller pokazał w ten sposób jedną z najbardziej przyziemnych postaci Holmesa, interpretując po swojemu cechy charakteru, które miał oryginalny Sherlock.

Jeremy Brett

Produkcje: "Znak czterech" (1987), "Pies Baskerville'ów" (1988), "The Secret of Sherlock Holmes" (sztuka teatralna, 1988)

Jeremy Brett to aktor, który przez wielu uważany jest za najlepszego Sherlocka Holmesa - przedstawił on bowiem detektywa najwierniej ze wszystkich. Chwalono jego aparycję, energię, ale również wrażliwość. Dzięki jego umiejętnościom udało mu się wykreować jedną z najbardziej wielowarstwowych wersji kultowego detektywa.

Benedict Cumberbatch

Produkcje: "Sherlock" (2010-2017)

Jednym z najpopularniejszych seriali o Sherlocku Holmesie jest "Sherlock" od BBC, gdzie w uwielbianego detektywa wcielił się Benedict Cumberbatch. Akcja produkcji odcinkowej rozgrywa się we współczesnym Londynie, gdzie Sherlock i jego towarzysz John Watson korzystają z pomocy nowoczesnych technologii, rozwiązując skomplikowane zagadki. Choć Sherlock Cumberbatcha był krytykowany za swój nieprzyjemny charakter, który nie zgadzał się z bohaterem Doyle'a, ta kreacja jest uważana za jedną z najlepszych.

Robert Downey Jr.

Produkcje: "Sherlock Holmes" (2009), "Sherlock Holmes: Gra cieni" (2011)

Zanim Guy Ritchie nakręcił "Młodego Sherlocka", były jeszcze 2 filmy z Robertem Downeyem Jr., które widzowie uwielbiają. Filmy te napakowane są akcja, ale jednocześnie zachowują balans między tym, a komediowymi elementami i tajemnicą. Dzięki Downeyowi Jr. Sherlock stał się charyzmatyczny i ekscentryczny, a postać tę dopełniała obecność dr. Watsona, w którego wcielił się Jude Law.

Anna Bortniak 15.03.2026 12:28

