Prime Video przedłuża swój hit na 2. sezon. To była formalność

Na początku marca w Prime Video zadebiutował serial "Młody Sherlock", który trafił na obszerną listę adaptacji, ekranizacji, spin-offów i produkcji inspirowanych przygodami legendarnego bohatera z powieści Sir Arthura Conana Doyle'a. Detektyw, który narodził się na kartach opowiadania w 1886 roku, w ciągu kolejnych dekad pojawiał się m.in. w radiowych słuchowiskach, na deskach teatru, a także na małych i dużych ekranach ponad 200 razy.

Hero Fiennes Tiffin, który wcielił się w młodego Holmesa, jest jednym z tych aktorów, który zdaniem widzów sportretował błyskotliwego śledczego najlepiej - oceny mówią same za siebie. Prime Video nie mógł zatem postąpić inaczej, jak tylko przedłużyć produkcję na kolejny sezon. Dziś pojawiła się na ten temat oficjalna informacja.

Młody Sherlock: Prime Video przedłuża serial na 2. sezon

Prime Video oficjalnie poinformował, że "Młody Sherlock" doczeka się 2. sezonu, a Guy Ritchie powróci, by wyreżyserować 1. odcinek. Wcześniej również stanął za kamerą produkcji stworzonej przez

Matthew Parkhilla wraz z Peterem Harnessem. Ta informacja była formalnością - wcześniej pojawiały się spekulacje na temat tego, że serwis od Amazona zdecyduje się dać zielone światło na kolejny sezon. Teraz wiadomo, że to już się wydarzyło.

Co więcej, na dwóch sezonach może się nie skończyć - jakiś czas temu Simon Maxwell, założyciel Motive Pictures, w rozmowie z serwisem Deadline ujawnił, że produkcja doczeka się większej liczby części, ponieważ jest "absolutnie zaprojektowana jako serial na kilka sezonów".

"Młody Sherlock" ma w sobie tę rzadką magię - miliony fanów na całym świecie nie tylko oglądają kryminał, ale zakochują się w początkach legendy. Guy Ritchie i Matthew Parkhill odkryli, jak sprawić, by wczesne lata Sherlocka były świeże, niebezpieczne i absolutnie uzależniające, i wprowadzili wciągającą interpretację Jamesa Moriarty'ego, która przygotowuje grunt pod to, co ma nadejść. Nie możemy się doczekać, co z nim dalej zrobią w drugim sezonie - skomentował Peter Friedlander, dyrektor ds. globalnej telewizji w Amazon MGM Studios.

"Młody Sherlock" od Prime Video to najnowsza do tej pory produkcja o Sherlocku Holmesie. Jest ona oparta o serię powieści autorstwa Andrew Lane'a o tym samym tytule i skupia się na 19-letnim Holmesie, w którego wcielił się Hero Fiennes Tiffin. Rozwiązuje on swoją pierwszą sprawę z pomocą swojego przyjaciela, Jamesa Moriarty'ego. Choć młody aktor miał wysoko postawioną poprzeczkę, udało mu się świetnie sportretować nieśmiałego, ale błyskotliwego detektywa.

Anna Bortniak 14.04.2026 20:06

