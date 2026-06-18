Dlaczego w Shreku 5 nie słychać Zamachowskiego? Aktor wyjaśnia

Studio Universal Pictures podzieliło się w tym tygodniu nowym zwiastunem filmu "Shrek 5", na który fani czekają od kilku dobrych lat. Wcześniejsze spojrzenia na nadchodzącą animację ostudziły jednak ich zapał - wygląd Shreka, Fiony, Osła i innych bohaterów znacznie różnił się bowiem od tego, do czego wszyscy widzowie zdążyli się już przyzwyczaić. To, co zostało niezmienne, to dubbing - Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy ponownie użyczą głosów swoim postaciom. Tego samego spodziewano się również w przypadku polskich aktorów.

Wiadomym było, że dubbing Osła, któremu głos podkładał Jerzy Stuhr, po jego śmierci będzie musiał zostać zmieniony. Jednocześnie widzowie nie mogli sobie wyobrazić nowej części bez Zbigniewa Zamachowskiego, głosu Shreka (szczególnie, że na początku czerwca aktor potwierdził, że zabiera się za podkładanie głosu do zwiastuna). Kiedy zatem pojawiła się polska wersja zwiastuna, widzowie byli zaskoczeni, że nie słychać w niej głosu Zamachowskiego. Dlaczego? Aktor zabrał głos.

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Shrek 5: dlaczego w zwiastunie nie słychać głosu Zbigniewa Zamachowskiego?

Skonsternowani widzowie prędko otrzymali informację na temat zwiastuna "Shreka 5". Wirtualna Polska poprosiła o komentarz Zamachowskiego, który uspokoił fanów i wyjaśnił, dlaczego w polskiej wersji dubbingu nie słychać jego głosu:

Chodziło o czas, o szybkość, o zaplanowany termin premiery trailera na długo przed premierą samego filmu. Trailery często przygotowywane są ze sporym wyprzedzeniem, z udziałem innych osób i z reguły nie ma to wpływu na późniejszą, właściwą już obsadę dubbingu. Tak było i tym razem.

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Dodał, że jego agent wciąż prowadzi rozmowy w sprawie dubbingu do "Shreka 5", jednak są one ściśle tajne:

Mój agent jest w trakcie rozmów w sprawie dubbingu do piątej części filmu. Są bardzo poważne i trwają długo, przede wszystkim dlatego, że ostateczne decyzje zapadają za oceanem. Mam nadzieję, że negocjacje pójdą po naszej myśli. Ale nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Dodam jeszcze, że nie mogę powiedzieć na ten temat nic więcej. Wszystko jest totalnie tajne! W mailach pomiędzy moim agentem a producentami nie pada ani tytuł filmu, ani imię mojego bohatera. Trochę to zabawne, trochę absurdalne. Ale taki to, widać, znak czasów.

W nowym zwiastunie "Shreka 5" pojawiają się Shrek i Fiona, a także ich dzieci - córka Felicia (w roli głosowej Zendaya) oraz synowie Fergus i Farkle (Marcello Hernandez i Skyler Gisondo). Widać również Osła oraz Ciastka. Nie wiadomo na ten moment, na czym dokładnie będzie skupiała się fabuła, choć można już wywnioskować, że uwielbiani bohaterowie wyruszą w podróż do baśniowej krainy, co przysporzy im sporo kłopotów.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.