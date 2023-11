"Shrek 5" nadejdzie szybciej, niż się spodziewaliśmy? Przypadkowo ujawniono datę premiery

"Shrek" okazał się animacją przełomową, która bardzo szybko stała się dodatkowo kultowa. Sequel był więc nieunikniony. A potem kolejny i kolejny. Następnie... no właśnie, od 2010 roku nie mieliśmy okazji spotkać się z głównym bohaterem. Jakiś czas temu pojawiły się jednak pierwsze głosy mówiące, że doczekamy się piątej odsłony jego przygód. Wśród nich był CEO studia Illumination, który w kwietniu wyrażał nadzieję na zaangażowanie oryginalnej obsady.



Niestety, niedługo po wypowiedzi Chrisa Meledandriego przyszedł strajk scenarzystów, do których za chwilę dołączyli hollywoodzcy aktorzy. Nie sposób więc było oczekiwać żadnych konkretów na temat "Shreka 5". Teraz, całkowicie przez przypadek, okazało się, że może on nadejść szybciej, niż się spodziewaliśmy.



Więcej na temat "Shreka" poczytasz na Spider's Web: