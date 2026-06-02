REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Ekranizacje ulubionych książek już na Netfliksie. Nowa kolekcja w serwisie

Nowość na Netfliksie! Od 2 czerwca w serwisie dostępny jest filmowy księgozbiór, który nazywa się „Ekranizacje Twoich ulubionych książek”. O co chodzi?

Michał Jarecki
netflix odkryj ekranizacje twoich ulubionych książek nowość
REKLAMA

Nową kategorię Netflix promuje hasłem: „Odkryj swoją nową ulubioną ekranizację książki dzięki naszej nowej kolekcji”. Wprowadzona 2 czerwca zakładka, określana „filmowym księgozbiorem”, nazywa się „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” i obejmuje różnorodne odsłony adaptacji popularnych lektur - których w istocie w bibliotece platformy nie brakuje. I które często okazują się naprawdę udane.

REKLAMA

Netflix: Ekranizacje ulubionych książek - nowa kategoria jest już dostępna

Słowem: Netflix, zainspirowany aktywną społecznością czytelników oraz popularnością swoich ekranizacji, postanowił ułatwić użytkownikom poszukiwania i przygotować wyjątkowe miejsce, gdzie miłośnicy literatury poczują się „jak w ulubionym fotelu do czytania”.

Omawiana kolekcja została podzielona na dziewięć sekcji tematycznych, dzięki czemu subskrybent jeszcze szybciej i wygodniej wyszuka tam tytuły z najbardziej preferowanych przez siebie gatunków i stylów. Prezentują się one następująco:

  • chcesz poznać niesamowitych bohaterów,
  • chcesz odkrywać wciągające światy,
  • uwielbiasz zwroty akcji,
  • rozkoszujesz się wzruszającymi romansami,
  • fascynują Cię dokumenty,
  • jesteś miłośnikiem historii i produkcji kostiumowych,
  • uwielbiasz przygody dla osób w każdym wieku,
  • kolekcjonujesz mangę i komiksy,
  • masz bzika na punkcie historii internetowych.
netflix odkryj ekranizacje twoich ulubionych książek nowość class="wp-image-2768248"

- Zauważyliśmy, że fani naprawdę ekscytują się ekranizacjami książek dostępnymi w Netflixie. Postanowiliśmy więc zrobić przyjemność miłośnikom czytania i stworzyliśmy miejsce, gdzie wygodnie można znaleźć filmowe i serialowe interpretacje ulubionych książek oraz odkryć nowe fascynujące historie. Oparliśmy się przy tym na niedawno unowocześnionym interfejsie, czerpiąc przykład z wcześniejszych kolekcji powiązanych z fanami, jak „Twoja zodiakalna lista”, które spotkały się z ciepłym przyjęciem. „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” to wciągająca i ekscytująca kolekcja, która zawiera rozrywkę inspirowaną literaturą i pozwala naszym widzom wygodnie znaleźć coś nowego do obejrzenia w oparciu o ich czytelniczy gust

– powiedziała Mansi Patel, dyrektorka ds. odkrywania treści w Netflixie.

Jak dodaje Netflix w komunikacje prasowym: - Już nie możemy się doczekać, aż zapaleni czytelnicy i wielbiciele wspaniałych historii rzucą się w wir odkrywania w Netflixie rozrywki inspirowanej książkami. Mamy nadzieję, że dzięki tej kolekcji nasi widzowie będą tworzyć „listy rzeczy do obejrzenia” równie chętnie jak „listy rzeczy do przeczytania”.

Nową kolekcję znajdziecie na stronie głównej Netfliksa, znajdziecie ją też poprzez wyszukiwarkę oraz pod adresem netflix.com/books.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Michał Jarecki
02.06.2026 15:01
Tagi: adaptacje książekEkranizacjeFilmy NetflixSeriale Netflix
REKLAMA
Najnowsze
14:05
Morfeusz wciąga jak bagno. Polacy nakręcili świetny serial gangsterski
Aktualizacja: 2026-06-02T14:05:00+02:00
13:04
Widz pisał SMS-y podczas spektaklu. Rosamund Pike nie wytrzymała
Aktualizacja: 2026-06-02T13:04:22+02:00
11:38
Łódź Summer Festival 2026 nadchodzi. Line-up to ogień
Aktualizacja: 2026-06-02T11:38:16+02:00
11:26
Nowe sci-fi ma klimat Andora i Czarnobyla. Apple TV wygrał
Aktualizacja: 2026-06-02T11:26:45+02:00
10:14
Obejrzałam finał Ligi Konferencji z Trybem PRO AI. Polsat Box Go robi to dobrze
Aktualizacja: 2026-06-02T10:14:59+02:00
9:50
Kto zastąpi Homelandera? Zdradza to jeden szczegół w The Boys
Aktualizacja: 2026-06-02T09:50:35+02:00
9:10
Wyciekł zwiastun 7. odcinka Stamtąd. Będzie naprawdę ostro
Aktualizacja: 2026-06-02T09:10:00+02:00
18:39
Shrek 5 trafi do kin dużo szybciej. Co z dubbingiem Osła?
Aktualizacja: 2026-06-01T18:39:44+02:00
16:51
Orange Warsaw Festival rozpoczął festiwalowe lato z przytupem. Tych koncertów nie zapomnę
Aktualizacja: 2026-06-01T16:51:28+02:00
16:02
Lista nowości HBO Max na czerwiec 2026 wylądowała. Pełno niespodzianek
Aktualizacja: 2026-06-01T16:02:00+02:00
15:01
W Stamtąd nikt nie jest bezpieczny. 6. odcinek to potwierdza
Aktualizacja: 2026-06-01T15:01:00+02:00
13:59
Człowiek w Żółci posuwa się coraz dalej. To się źle skończy
Aktualizacja: 2026-06-01T13:59:00+02:00
13:33
Nowości na czerwiec 2026 w Canal+ to szaleństwo. Co obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-06-01T13:33:09+02:00
12:01
Filmy na Dzień Dziecka 2026. Nowości do obejrzenia z najmłodszymi
Aktualizacja: 2026-06-01T12:01:00+02:00
10:24
Na Orange Warsaw Festival widziałem koncert w 8K. W VR-ze bawiłem się znakomicie
Aktualizacja: 2026-06-01T10:24:20+02:00
9:55
Obejrzałem film Johna Travolty w Apple TV. Musisz zrobić to samo
Aktualizacja: 2026-06-01T09:55:42+02:00
9:39
To ostateczny koniec Euforii. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-06-01T09:39:43+02:00
9:02
Koniec kariery Clinta Eastwooda. Nie dostaniemy nowych filmów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:02:03+02:00
15:15
The Trio to bardzo intymny serial. Zapytaliśmy gwiazdy, jak poradziły sobie na planie
Aktualizacja: 2026-05-31T15:15:00+02:00
13:16
Kiedy 4. sezon programu LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Znamy uczestników
Aktualizacja: 2026-05-31T13:16:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA