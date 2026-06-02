Ekranizacje ulubionych książek już na Netfliksie. Nowa kolekcja w serwisie

Nową kategorię Netflix promuje hasłem: „Odkryj swoją nową ulubioną ekranizację książki dzięki naszej nowej kolekcji”. Wprowadzona 2 czerwca zakładka, określana „filmowym księgozbiorem”, nazywa się „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” i obejmuje różnorodne odsłony adaptacji popularnych lektur - których w istocie w bibliotece platformy nie brakuje. I które często okazują się naprawdę udane.

Netflix: Ekranizacje ulubionych książek - nowa kategoria jest już dostępna

Słowem: Netflix, zainspirowany aktywną społecznością czytelników oraz popularnością swoich ekranizacji, postanowił ułatwić użytkownikom poszukiwania i przygotować wyjątkowe miejsce, gdzie miłośnicy literatury poczują się „jak w ulubionym fotelu do czytania”.



Omawiana kolekcja została podzielona na dziewięć sekcji tematycznych, dzięki czemu subskrybent jeszcze szybciej i wygodniej wyszuka tam tytuły z najbardziej preferowanych przez siebie gatunków i stylów. Prezentują się one następująco:

chcesz poznać niesamowitych bohaterów,

chcesz odkrywać wciągające światy,

uwielbiasz zwroty akcji,

rozkoszujesz się wzruszającymi romansami,

fascynują Cię dokumenty,

jesteś miłośnikiem historii i produkcji kostiumowych,

uwielbiasz przygody dla osób w każdym wieku,

kolekcjonujesz mangę i komiksy,

masz bzika na punkcie historii internetowych.

- Zauważyliśmy, że fani naprawdę ekscytują się ekranizacjami książek dostępnymi w Netflixie. Postanowiliśmy więc zrobić przyjemność miłośnikom czytania i stworzyliśmy miejsce, gdzie wygodnie można znaleźć filmowe i serialowe interpretacje ulubionych książek oraz odkryć nowe fascynujące historie. Oparliśmy się przy tym na niedawno unowocześnionym interfejsie, czerpiąc przykład z wcześniejszych kolekcji powiązanych z fanami, jak „Twoja zodiakalna lista”, które spotkały się z ciepłym przyjęciem. „Ekranizacje Twoich ulubionych książek” to wciągająca i ekscytująca kolekcja, która zawiera rozrywkę inspirowaną literaturą i pozwala naszym widzom wygodnie znaleźć coś nowego do obejrzenia w oparciu o ich czytelniczy gust



– powiedziała Mansi Patel, dyrektorka ds. odkrywania treści w Netflixie.

Jak dodaje Netflix w komunikacje prasowym: - Już nie możemy się doczekać, aż zapaleni czytelnicy i wielbiciele wspaniałych historii rzucą się w wir odkrywania w Netflixie rozrywki inspirowanej książkami. Mamy nadzieję, że dzięki tej kolekcji nasi widzowie będą tworzyć „listy rzeczy do obejrzenia” równie chętnie jak „listy rzeczy do przeczytania”.



Nową kolekcję znajdziecie na stronie głównej Netfliksa, znajdziecie ją też poprzez wyszukiwarkę oraz pod adresem netflix.com/books.

Michał Jarecki 02.06.2026 15:01

