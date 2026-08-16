Świetne sci-fi z Liamem Neesonem już w streamingu. Bawiłem się jak prosię

Travis Meacham (Joe Keery) i Naomi Williams (Georgina Campbell) na co dzień pracują w magazynie. Pech chciał, że kiedyś, przed laty, w znajdującym się w tym samym miejscu tajnym wojskowym laboratorium, zapieczętowano... zaraźliwy i mutujący mikroorganizm, który wskutek zmian klimatu odżywa, rośnie w siłę i rozprzestrzenia się! Bohaterowie, wraz z emerytowanym rządowym specjalistą od bioterroryzmu, Robertem Quinnem (Liam Neeson), będą musieli jakoś zapanować nad zagrożeniem.



B-klasowy film Jonny’ego Campbella, napisany przez Davida Koeppa na podstawie jego własnej powieści, łączy horror, science fiction, komedię i creature feature. Skoro punktem wyjścia jest tajemniczy, mutujący grzyb, który wydostaje się z podziemnego magazynu i zaczyna infekować ludzi oraz zwierzęta, w miarę obyty widz powinien wiedzieć, jakich klimatów się po „Skażeniu” spodziewać. A jeśli je lubi, to i tu będzie usatysfakcjonowany.

Skażenie - co obejrzeć w weekend w serwisie streamingowym CANAL+?

Film sprawnie balansuje między sarkazmem a napięciem, jednocześnie nie szczędząc nam cudownie obrzydliwego gore i wszelkiego rodzaju paskudztw. To naprawdę satysfakcjonujące kino, z pełną celowością pławiące się w swojej b-klasowości: mamy tu campowe aktorstwo, makabrę i ironiczne poczucie humoru, ale też suspens i mnóstwo zwrotów akcji. Choć niektóre wydają się pojawiać znikąd, uważny seans sprawi, że docenicie, iż Koepp podbudował je znacznie, znacznie wcześniej.

Bardzo mocnym punktem okazuje się też... aspekt wizualny, w tym design „przeciwnika”. Grzyb nie jest zwyczajnym „zombie wirusem”. Mutuje, przejmuje kontrolę nad organizmami, deformuje je i potrafi wykorzystywać ich ciała w bardzo groteskowy sposób. Film bawi się zresztą również body horrorem: eksplodujące ciała, zielona maź, wijące się narośle, zainfekowane zwierzęta, atrakcji dla miłośników nurtu jest tu pełno. Niektóre pomysły są wręcz absurdalne (i dobrze!) - jest to dokładnie ten rodzaj makabrycznego absurdu, który sprawia, że „Skażenie” nie powinno nudzić nawet najbardziej zaprawionych w konwencji widzów.



Jasne: wiele elementów produkcji „brzmi” znajomo. To kreatywny hołd dla gatunku, ale jednak korzystający ze znanych, sprawdzonych tropów. Można narzekać, że „Skażenie” rzadko robi z wielu inspiracji klasykami coś naprawdę swojego. Wydaje mi się jednak, że dzięki obsadzie, angażującej atmosferze tajemnicy, humorowi, widowiskowości i poczuciu zagrożenia widz doceni tę niezobowiązującą rozrywkę, od której mimo wszystko trudno się oderwać. Ja się ubawiłem przednio.



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Skażenie - obsada filmu

Joe Keery – Travis „Teacake” Meacham

Georgina Campbell – Naomi Williams

Liam Neeson – Robert Quinn

Lesley Manville – Trini Romano

Sosie Bacon – Dr Hero Martins

Vanessa Redgrave – Mary „Ma” Rooney

Aaron Heffernan – Mike

Ellora Torchia – Abigail

Rob Collins – Enos Namatjira

Darrell D'Silva – The Rev

Andrew Brooke – Greg

Gavin Spokes – Griffin

Richard Brake – Jerabek

Daniel Rigby – Anthony

Clare Holman – Annie

Justin Salinger – Dr Friedman

Lujza Richter – Garbage

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